Описание экскурсииВ XVIII династии Нового царства, 3400 лет назад, в Египте правил уникальный фараон Эхнатон. Он отказался от многобожия, утвердив культ единого бога Атона. Его красивая жена Нефертити играла важную роль в религиозной жизни и сопровождала Эхнатона на церемониях. Эхнатон известен как религиозный реформатор, объединивший богов в одном культе. Столкнувшись с сопротивлением жрецов, он перенес столицу из Фив в новый город Ахетатон. Этот период называют Амарнским. В Ахетатоне строились храмы и дворцы, но фараон пренебрегал политикой и безопасностью страны. Нефертити родила Эхнатону шесть дочерей. Впервые фараон изображался с семьей, заботясь о детях. Искусство того времени показывало фараона реалистично, включая его физические недостатки, в отличие от идеализированных образов предыдущих правителей. Эхнатон женился на Киэ, которая родила Тутанхамона. После смерти Эхнатона его имя было вычеркнуто из списков фараонов в храме Абидоса. Что случилось с Эхнатоном и Нефертити? Как Тутанхамон стал фараоном и продолжил ли он дело отца? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на нашей экскурсии в Ахетатон. Это необычная экскурсия будет интересна любителям истории Египта, особенно тем, которые уже многое видели и ищут что-то новое. Кому не нужно ехать на эту экскурсию: - тем, кто впервые посещает Египет, - тем, кто ещё не все основные памятники Египта видел, - тем, кто плохо переносит долгую дорогу (до города Эль-Минья ехать 400 км., т. е. 4 часа). Наша экскурсия начинается от вашего отеля в Каире. Рано утром вас заберет наш водитель, и на комфортабельном автомобиле вы проследуете в Эль-Минью (4 часа), где вас встретит местный русскоязычный гид-историк. Сначала вы посетите Тель-эль-Амарна – исторический город Египта, некогда принадлежащий царской чете Эхнатону и его легендарной жене Нефертити. Вы увидите руины Северного и Южного дворцов Эхнатона, гробницы важных жрецов Эхнатона. Далее мы отправимся в Туну-эль-Гебель, чтобы увидеть: - гробницу Изадоры – здесь вы узнаете самую первую историю о любви в истории человечества: как Изадора влюбилась, и как не могла жить со своим любимым мужчиной; - гробницу Петосириса – самую важную гробницу в Туне, принадлежавшую верховному жрецу Бога Тота, автору первой книги по астрологии. Так же в этой гробнице были захоронены 8 жрецов, выходцев из одной семьи, служивших в храме Бога Тота – Бога знания, мудрости, письменности. Там много изображений, рассказывающих об обычной жизни египтян, о ремеслах в Древнем Египте, о религиозных
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
услуги профессионального русскоязычного гида, комфортабильный трансфер (1-3 человека легковая машина, 4-8 человек: микроавтобус с доплатой 50 $), полицейские разрешения
Что не входит в цену
входные билеты, обед и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эль-Минья
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
