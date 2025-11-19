Экскурсия по археологическим памятникам Эль-Миньи знакомит с гробницами Бани Хасан эпохи Среднего царства, столицей Эхнатона в Телль-эль-Амарне и некрополем Туна-эль-Гебель, где переплелись египетские, греческие и римские традиции.
Описание экскурсии
Археологические памятники Эль-Миньи:
гробницы, столица и некрополь.
Эта экскурсия предлагает путешествие по археологическим памятникам вокруг Эль-Миньи, где сохранились свидетельства разных эпох древнеегипетской цивилизации. Вы познакомитесь с архитектурой, искусством и религиозными преобразованиями, которые оставили заметный след в истории Египта. Телль-эль-Амарна:
столица религиозной реформы
На месте древней столицы Ахетатон вы узнаете о фараоне Эхнатоне и его радикальных религиозных преобразованиях. Город был посвящён культу бога Атона и отличался уникальной архитектурой — открытыми храмами, пропускавшими солнечный свет. В искусстве Амарнского периода появился особый стиль с реалистичными изображениями царской семьи, что отразилось в знаменитом бюсте царицы Нефертити. Туна-эль-Гебель:
смешение культур и традиций
Некрополь Туна-эль-Гебель демонстрирует взаимодействие египетской, греческой и римской культур. Вы увидите катакомбы с мумиями священных животных — ибисов и бабуинов, посвящённых богу Тоту. Особое внимание уделяется гробнице Петосириса, жреца Тота, где надписи выполнены на трёх языках, что свидетельствует о культурном синтезе в поздний период древнеегипетской истории. Важная информация:
- Экскурсия проводится на лимузине для 1-2 человек или микроавтобусе для 1-5 человек.
- Экскурсия предполагает посещение археологических зон под открытым небом.
- Рекомендуется взять с собой воду, головной убор и солнцезащитные средства.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телль-эль-Амарна (Ахетатон)
- Некрополь Туна-эль-Гебель
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: Бани Хасан 5 $ - Телль Эль-Амарна 5 $ - Гробница Эхнатона 3 $ - Туна эль-Гебель 5 $ (Оплата только картой)
- Обед (13$)
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Туна-эль-гебел
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на лимузине для 1-2 человек или микроавтобусе для 1-5 человек
- Экскурсия предполагает посещение археологических зон под открытым небом
- Рекомендуется взять с собой воду, головной убор и солнцезащитные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.