Археологические памятники Эль-Миньи:

гробницы, столица и некрополь.

Эта экскурсия предлагает путешествие по археологическим памятникам вокруг Эль-Миньи, где сохранились свидетельства разных эпох древнеегипетской цивилизации. Вы познакомитесь с архитектурой, искусством и религиозными преобразованиями, которые оставили заметный след в истории Египта. Телль-эль-Амарна:

столица религиозной реформы

На месте древней столицы Ахетатон вы узнаете о фараоне Эхнатоне и его радикальных религиозных преобразованиях. Город был посвящён культу бога Атона и отличался уникальной архитектурой — открытыми храмами, пропускавшими солнечный свет. В искусстве Амарнского периода появился особый стиль с реалистичными изображениями царской семьи, что отразилось в знаменитом бюсте царицы Нефертити. Туна-эль-Гебель:

смешение культур и традиций

Некрополь Туна-эль-Гебель демонстрирует взаимодействие египетской, греческой и римской культур. Вы увидите катакомбы с мумиями священных животных — ибисов и бабуинов, посвящённых богу Тоту. Особое внимание уделяется гробнице Петосириса, жреца Тота, где надписи выполнены на трёх языках, что свидетельствует о культурном синтезе в поздний период древнеегипетской истории. Важная информация: