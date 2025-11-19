Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Вас приветствую! Мы решили вас влюбить в нашу страну, вам показать то, что никто не показывает. Что то новинка, интересно. На этой программе представлю вам самую богатую насыщенную интересную экскурсию на севере Египта.

Программа необычная, марширут нестандартный. Ещё все будет организовано на самом высоком уровне. Вас забираем от аэропорта вернём в аэропорт после экскурсии. то есть с вас только наслаждаться, полюбоваться, а с нас организация и за все мы отвечаем: трансферы, автомобили, гиды, проживание, питание, напитки, организация. Вы только будете отдыхать.

Программа:историческая, археологическая, экологическая, природная, лечебная, мидитационная.

Будем везде находиться. Полубуемся красатой природы в пустыне, на озёрах, в горах, в оазисах. Наслаждаемся тишиной белой пустыни, красатой чёрной пустыни, переночуем в кемпинге в чёрной пустыни, окунуться ещё в горячий источник +40 с сероводородом. Наблюдаем имиграцию птиц на берегу озеров заповедника Алфаюма. поктаемся на лодках, на верблюдах, на санддисках. Программа разнообразная, насыщенная, активная, если ленивый значит это не для вас. Увидим другой мир, который увидим только в кино загадочный фильм, герои которого только вы.

Чтобы ни объяснил, слова не описывают красоту. проводим экскурсию в 5 разных городов. Самые знаменитые города в истории Египта. Посмотрим исторические достопримечательности, колорит, традиции, обычаи, гастрономию, прошлое и настоящее этих городов. Услышим от Гидов самые интересные версии, мифы о египетской истории.

Посещаемые города:

Первый город: каир

Второй: Гиза

Третий: Александрия

Четвёртый: Алфаюм

Пятый, шестой:оазис бахария, белая и чёрная пустыни

Программа занимает 6 дней 5 ночей Программа у нас индвидувльная. То есть гибкий маршрут вместе договариваемся как программа организуется в зависимости от времени вашего прилёта и вылет. Вас встречаем в каирском аэропорту и сразу поедем на программу.

Каирский музей является одним из самых важных музеев всего мира, нету в другом музее такого большого количества экспонатов. Всё экспонаты в музее органальные. Двухэтажный музей, на первом этаже стоят каменные предметы. Принцип их размещения хронологичиский. Увидите статуи фараонов:рамзеса, аменхотепа, хатшепсута, эхнатона, нефертити…, много сарковагов. На втором этаже увидите сокровоши, найденные в могиле тут анхамона, золотую маску, золотые сокровоши тут анхамона, увидите настоящие мумии. Везде вас сопровождает русскоязычный гид с профильным образованием. Рассказывает об истории, о всех исторических предметах. После посещения музея можно по нилу покататься на лодке. И поехать в ресторан пообедать. После обеда продолжим программу, поедем к пирамидам, хеопс, хефренос, микринос, и большой сфинкс. Прикоснуться к чудесам древнего мира, посещать храм мумификации, узнаем как пирамиды были построены.

В конце экскурсии вас довезем в ваш отель.

Второй день:экскурсия древний Египет

Гиза, сакара и мемфис

Третий день:экскурсия в Александрию

следующий день утром к 8 утра за вами заедет русскоязычный гид историк с профильным образованием и водитель на комфортабильном новом автомобиле с хорошим кондиционером и вас довезет на вторую экскурсию. Поедем во вторую египтскую столицу город Александрия,который расположен в 270 км от каира. Почти 2.5 часа ехать до Александрии. Второй город по важности после каира. Это жемчужина средиземного моря. Европейский город на земле Египта. Летний курорт на средиземном море расположен на берегу моря. Курорт для монархов Египта 18,19 веков. Один из самых красивых и приличных городов Египта. В этом городе увидим важные исторические памятники. Проводим интересную экскурсию там. Услышим от гида об истории города, об истории Александра македонского, патолмия, Клеопатры, Юлии цезаря. Как Египет был греческой колонии тюи как стал римской. Увидим важнейшие памятники города, которые сохранились с тех древних времен. Памятники, которые совмешают греко римские, древноегипетские, христианские, исламские искусства.

1-катакомбы комэлошкафа: подземные древние римские гробницы 2,3 века н. э. Семейные подземные захоронения для богатых римских семей, найденные случаино 80 лет назад.

2- форт каитбей:мусульманский форт, построенный мамлюкским султаном каитбей ради защиты города Александрии, так что он - вторые ворота в Египет. Он был построен на месте, где раньше стоял Александриский

Маяк, который считался одним из семи чудес древнего мира. Это масштабный красивый форт на берегу средиземного моря и очень удобное место для фотосессии.

3- Александриская библиотека: сокровищи знания древнего мира. Экскурсия снаружи

4- символ города Александрии на берегу моря

5- мечеть алморси

6- обед в рыбном ресторане и назад в каир.

четвёртый и пятый дни:белая и чёрная пустыни

Забираем вас с отеля после завтрака. Вас ждёт незабываемая экскурсия. Экскурсия на жизнь. Экскурсия на целый суток с переночовкой в кемпинге в пустыни.

Вас с отеля забирает водитель на комфортабильном автомобиле тоуота. На расстоянии 4 часа езды по прекрасной пустыни довезет вас до оазиса. Вас там встретит местный гид проводник с хорошим английском языке. Он вас проводит по пустыне. В оазисе пьёте вкусный бедуинский чай. И на джипах программа начинается на сафари по белой пустыни, где увидите самые красивые пейзажи, природные картинки, белую пустыню, хрустальную гору. Потом вас довезут в горячий источник воды 40 градусов с сероводородом. Будете там купаться,

Потом вам приготовят на месте самый вкусный обед, который можете попробовать.