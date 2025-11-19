Описание тура
Вас приветствую! Мы решили вас влюбить в нашу страну, вам показать то, что никто не показывает. Что то новинка, интересно. На этой программе представлю вам самую богатую насыщенную интересную экскурсию на севере Египта.
Программа необычная, марширут нестандартный. Ещё все будет организовано на самом высоком уровне. Вас забираем от аэропорта вернём в аэропорт после экскурсии. то есть с вас только наслаждаться, полюбоваться, а с нас организация и за все мы отвечаем: трансферы, автомобили, гиды, проживание, питание, напитки, организация. Вы только будете отдыхать.
Программа:историческая, археологическая, экологическая, природная, лечебная, мидитационная.
Будем везде находиться. Полубуемся красатой природы в пустыне, на озёрах, в горах, в оазисах. Наслаждаемся тишиной белой пустыни, красатой чёрной пустыни, переночуем в кемпинге в чёрной пустыни, окунуться ещё в горячий источник +40 с сероводородом. Наблюдаем имиграцию птиц на берегу озеров заповедника Алфаюма. поктаемся на лодках, на верблюдах, на санддисках. Программа разнообразная, насыщенная, активная, если ленивый значит это не для вас. Увидим другой мир, который увидим только в кино загадочный фильм, герои которого только вы.
Чтобы ни объяснил, слова не описывают красоту. проводим экскурсию в 5 разных городов. Самые знаменитые города в истории Египта. Посмотрим исторические достопримечательности, колорит, традиции, обычаи, гастрономию, прошлое и настоящее этих городов. Услышим от Гидов самые интересные версии, мифы о египетской истории.
Посещаемые города:
Первый город: каир
Второй: Гиза
Третий: Александрия
Четвёртый: Алфаюм
Пятый, шестой:оазис бахария, белая и чёрная пустыни
Программа занимает 6 дней 5 ночей Программа у нас индвидувльная. То есть гибкий маршрут вместе договариваемся как программа организуется в зависимости от времени вашего прилёта и вылет. Вас встречаем в каирском аэропорту и сразу поедем на программу.
Каирский музей является одним из самых важных музеев всего мира, нету в другом музее такого большого количества экспонатов. Всё экспонаты в музее органальные. Двухэтажный музей, на первом этаже стоят каменные предметы. Принцип их размещения хронологичиский. Увидите статуи фараонов:рамзеса, аменхотепа, хатшепсута, эхнатона, нефертити…, много сарковагов. На втором этаже увидите сокровоши, найденные в могиле тут анхамона, золотую маску, золотые сокровоши тут анхамона, увидите настоящие мумии. Везде вас сопровождает русскоязычный гид с профильным образованием. Рассказывает об истории, о всех исторических предметах. После посещения музея можно по нилу покататься на лодке. И поехать в ресторан пообедать. После обеда продолжим программу, поедем к пирамидам, хеопс, хефренос, микринос, и большой сфинкс. Прикоснуться к чудесам древнего мира, посещать храм мумификации, узнаем как пирамиды были построены.
В конце экскурсии вас довезем в ваш отель.
Второй день:экскурсия древний Египет
Гиза, сакара и мемфис
Третий день:экскурсия в Александрию
следующий день утром к 8 утра за вами заедет русскоязычный гид историк с профильным образованием и водитель на комфортабильном новом автомобиле с хорошим кондиционером и вас довезет на вторую экскурсию. Поедем во вторую египтскую столицу город Александрия,который расположен в 270 км от каира. Почти 2.5 часа ехать до Александрии. Второй город по важности после каира. Это жемчужина средиземного моря. Европейский город на земле Египта. Летний курорт на средиземном море расположен на берегу моря. Курорт для монархов Египта 18,19 веков. Один из самых красивых и приличных городов Египта. В этом городе увидим важные исторические памятники. Проводим интересную экскурсию там. Услышим от гида об истории города, об истории Александра македонского, патолмия, Клеопатры, Юлии цезаря. Как Египет был греческой колонии тюи как стал римской. Увидим важнейшие памятники города, которые сохранились с тех древних времен. Памятники, которые совмешают греко римские, древноегипетские, христианские, исламские искусства.
1-катакомбы комэлошкафа: подземные древние римские гробницы 2,3 века н. э. Семейные подземные захоронения для богатых римских семей, найденные случаино 80 лет назад.
2- форт каитбей:мусульманский форт, построенный мамлюкским султаном каитбей ради защиты города Александрии, так что он - вторые ворота в Египет. Он был построен на месте, где раньше стоял Александриский
Маяк, который считался одним из семи чудес древнего мира. Это масштабный красивый форт на берегу средиземного моря и очень удобное место для фотосессии.
3- Александриская библиотека: сокровищи знания древнего мира. Экскурсия снаружи
4- символ города Александрии на берегу моря
5- мечеть алморси
6- обед в рыбном ресторане и назад в каир.
четвёртый и пятый дни:белая и чёрная пустыни
Забираем вас с отеля после завтрака. Вас ждёт незабываемая экскурсия. Экскурсия на жизнь. Экскурсия на целый суток с переночовкой в кемпинге в пустыни.
Вас с отеля забирает водитель на комфортабильном автомобиле тоуота. На расстоянии 4 часа езды по прекрасной пустыни довезет вас до оазиса. Вас там встретит местный гид проводник с хорошим английском языке. Он вас проводит по пустыне. В оазисе пьёте вкусный бедуинский чай. И на джипах программа начинается на сафари по белой пустыни, где увидите самые красивые пейзажи, природные картинки, белую пустыню, хрустальную гору. Потом вас довезут в горячий источник воды 40 градусов с сероводородом. Будете там купаться,
Потом вам приготовят на месте самый вкусный обед, который можете попробовать.
Программа тура по дням
Прилёт в каирский аэропорт
Встречаем вас в аэропорту, поедем на обзорную экскурсию по каиру. Программа первого дня корректируется по времени вашего прилёта. Будет обзорная экскурсия по городу:панорама цитадели, средновекой каир, коптский квартал, прогулка по нилу, обед, Заселение в отель
Экскурсия: Каир город чудес
В 9 утра программа начинается.
1-пирамиды в гизе:хеопс, хефренос, микринос и большой сфинкс. Посетим Чудо древнего мира.
2-посетим один из музеев каира:
Национальный музей либо музей цивилизации
Либо Gem. Большой Египтский музей.
Выбираете один из музеев только при выборе Gem есть допоата 15 $ за человека.
3-прогулка по нилу. За Доболнительную оплату.
4-обед, затем в отель довезем.
Экскурсия в Александрию
Александрия это первые ворота в Египет. Город основан в 332 году д. н. э. Александром македонским,. Вторая столица Египта. Заняла особое место на протяжении истории Египта.
В древние времена Александрия была столицой Египта. И там произошли очень важные исторические события, как леганда о Клеопатре и марке антонии. Там находилась знаменитая Александриская библиотека. Знаменитые учёные, философы, историки жили в этом городе. Также потолмей построил там одно из семи чудес древнего мира Александрискиц маяк.
Потом в христианский период занял особое значение. Там же находился первый христианский патриархат. В Александрию бежал коптский патриарх от преследования римлян.
Даже в исламский период мусульманские султаны уделили большое внимание к городу Александрии как к второй египетской столицы, и построили много мечетей, а также построил султан Каитбей в 15 веке знаменитый форт ради защиты Александрии.
В королевский период, короли Египта 18 - 19 веки, построили свои дворцы здесь. Они вас соправаждает русскоязычный гид историк специалист с профильным образованием.
Проводим интересную программу по Александрии. Сначала посетим интересные исторические объекты:
1-Катакомб ком алшокафа:римская подземная гробница 1-2 веков н. э.
Здесь увидим римские традиции в захоронении своих мёртвых и увидим как перемещаются древинеегиптские искусства с римскими.
Как грекоримские боги и боини перемещаются с египетскими богами и богинями.
2-форт кайтбей:в 15 веке на месте Александриского маяка султан каитпей повелел строить масштабный форт ради защиты города Александрии.
3- мечеть алморси
4-библиотека
Обед в рыбном ресторане потом назад в каир.
Оазис алфаюм
Классный место для фотосессий и природный отдых.,Наблюдегия птиц.
Долина китов, водопад. Очень крассивый оазисы. И не далеко от каира всего 100 км от каира. За вами заедем к 8 после завтрака и вас довезем в другой мир, богатый, разнообразный. В 1.5 часа от каира находится оазис и заповедник алфаюм. Где там увидите солёное озеро каруна, парясающие птици питаются на берегу озера, музей фаюмских партиретов, археологические Раскопки, долину китов, водопады,озеро природного заповедника Вади альриана, обед в местном ресторане. после экскурсии вернемся в каир.
Экскурсия организуется местным проводником гидом.
Экскурсия в черную и белую пустыни
На 2 дня
Экскурсия в черную и белую пустыни
Романтика под звездам белой пустыни
Египет с точки зрения туристров красное море, пирамиды, храмы, цивилизация фараонов. Но кроме этого есть еще потрясающяя пустыня, нереальные пейщажи, звездное небо в пустыне, прекрасные места:белая пустыня- это великолепная экскурсия в необычное красивое место. Сложно описать словами. Нужно самому прочувствовать. Будете находиться в реальном фильме, герои которого только. вы посидите на песке посреди сахары, встретите с закатом и восходом солнца в пустыне. Это незабываемо. Полежите у костра и посмотреть на звезды. Будете кататься с барахана как с горки. Будете ужинать у костра самую вкусную еду, которую можете попробовать. Еще окунуться и купаться в горячих источникпах с сероводородом. Это незабываемое путешествие, которое запомнится на всю жизнь
Вас забираем утром ранним на комфортабильном автомобиле с вашего отеля в каире или в гизе и даже готовы вас забирать из аэропорта (взмется за транмфер из аэропорта 25 $), через 3 часа доедете до небольшого зелёного оазиса в пустыне там вас встретит, приготовит вам вкусный местный обед и попете чай, дальше автомобиль меняется джипом landcruizer внедорожником, на котором проводится экскурсия по пустыне. На внедорожнике заедете во все локации.
Сначала у нас будет белая пустыня, где настоящий биологический музей под открытым небом, хрустальные горы, горячие и холодные источники до вечера, увидим потрясающий закат в пустыне. Вечером и в белой пустыне устроим палатки со всеми удобствами, матрасы, подушки, одеяла. В тихой пустыне на огне приготовим ужин и чай.
Кушаем и пьем чай, местные гиды устроят маленький красивый вечер.
Переночуете в белой пустыне, рано утром просыпаетесь увидите крассивй рассвет солнца. Собираем палатки и дальше поедете в черную пустыню. Увидите волканические горы, пески, покрытыми лавой. Доедете до оазиса, завтракаете там. И автомобиль вас там ждет, назад вернетесь в каир.
Посещаемые места:
1-оазис бахария
2-белая пустыня
3-горячие источники
4-черная пустыня
В программу все входит. Вы никому ничего не должны.
Транспорт, питание 3 раза, обслуживание в пустыне, напитки, билеты в заповедники.
Посл экскурсии назад вернемся в каир, забираем наши вещи из отеля и поедем в аэропорт и есть возможность проделить одну ночь в отеле и Улетить следующий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Организационные детали:
- Программа начинается в аэропорту и заканчивается в аэропорту. Гибкий маршрут в зависимости от прилёта и вылета и количества дней отдыха
- Проживание в отеле запланированое 2местное в номере, полпонсион с завтраком, обед входит во время экскурсии в разных местных ресторанах. Напитки в ресторанах за ваш счёт но во время экскурсий есть питвая вода в машине
- Что включено:
- 1 - все услуги трансфера сначала до конца
- 2 - все входные билеты
- 3 - услуги Гидов
- 4 - услуги водителей
- 5 - все полициейские разрешения
- 6 - проживание в отели. С возможностью продвигать отель за доплату с 20 - 50 за ночь
- 7 - входные билеты во все исторические объекты
Что не входит в цену
- 1-авиабилеты
- 2Напитки в ресторанах
- 3 ужин
- Виза
- Катание на верблюдах (по желанию)
- Продвижение отеля
- Прогулка по нилу (по желанию)
- Билеты в заповедник алфаюм
О чём нужно знать до поездки
Хорошое настроение, удобная одежда
Пожелания к путешественнику
Организация гибкая, я организую программу по вашим авиабилетам.
Программа организуется индивидуально и групповой.