Хочу познакомить вас с настоящей Куэнкой: не только с достопримечательностями, но и с повседневной жизнью города, его историей и ритмом.
Вы увидите, как в Куэнке сочетаются колониальное наследие, андские традиции и современная архитектура. Посетите must-see-места и заглянете в менее очевидные уголки.
Вы увидите, как в Куэнке сочетаются колониальное наследие, андские традиции и современная архитектура. Посетите must-see-места и заглянете в менее очевидные уголки.
Описание экскурсии
- Исторический центр — сердце города с колониальной планировкой и площадью Кальдерон
- Новый кафедральный собор — с голубыми куполами, ставшими символом Куэнки (по желанию — подъём на крышу)
- Старая кафедральная церковь — первый кафедральный храм города, сегодня музей религиозного искусства
- Музей Пумапунго — археологические руины и экспозиции, посвящённые культурам каньяри и инков
- Река Томебамба — прогулка вдоль воды, пешком или на велосипеде
- Локальный рынок — повседневная жизнь города
- Музей панамских шляп — история происхождения и процесс плетения
- Смотровая площадка Тури — панорамный вид на город
- Национальный парк «Кахас» — лёгкая прогулка к озеру и фотостоп
Вы узнаете:
- Как испанцы основали город и почему он сохранил колониальное очарование
- Почему голубые купола собора стали символом Куэнки
- Как течёт повседневная жизнь горожан: быт, еда, привычки
И многое другое!
Примерный тайминг
- 9:00 — встреча в отеле
- 9:15–11:50 — исторический центр и музеи
- 12:05–12:50 — обед
- 13:10–13:30 — смотровая площадка Тури
- 13:30–14:15 — переезд в Кахас по живописной дороге
- 14:15–15:00 — национальный парк «Кахас»
- 15:00–16:00 — возвращение в Куэнку
- 16:00–16:40 — Музей панамских шляп
- 17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Suzuki Grand Vitara, Toyota Hilux или Mitsubishi Fuso Rosa.
Дополнительные расходы
- Подъём на купола Нового кафедрального собора — $3 за чел. (по желанию)
- Вход в Старую кафедральную церковь — $2 за чел.
- Вход в нацпарк «Кахас» — $2 за чел.
- Вход в Музей панамских шляп — $2 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Куэнке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествия, активный образ жизни и спорт — неотъемлемая часть моей жизни. Именно они привели меня в Эквадор, и я влюбилась в эту удивительную страну! Сейчас я живу в «Стране вечной
от $120 за экскурсию