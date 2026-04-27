Путешествие к инкам Эквадора: Амазония + Кито

В этом туре вы погрузитесь в мир общинной жизни Амазонии
Описание тура

В этом туре вы погрузитесь в мир общинной жизни Амазонии, лично пообщаетесь с инкскими шаманами, отведаете яркую амазонскую еду, познакомитесь с миром растений джунглей и, главное, прикоснетесь к местам шаманской силы, что настроит вектор вашего жизненного пути на успех! После вашего Амазонского Перерождения мы отправимся в горы. Посетим и насладимся видами предгорья Пичинча, откуда открываются божественные панорамы, и изучим особенности магнитного поля земли в Середине мира (на стыке южного и северного полушарий).

Программа тура по дням

1 день

Введение

Встреча в аэропорту г. Кито

Трансфер до места пребывания - живописный лодж в самом сердце Амазонии (комфортный минивэн вместимостью 6 человек, дорога занимает 5 часов)

Прибытие, расселение, обед, знакомство.

2 день

Знакомство с шаманом

Завтрак

Прогулка по окрестностям шаманского коммунидада

Знакомство с местными жителями

Обед

Отдых на реке - притоке Амазонки

Сакральная церемония шамана. Это традиционные растительные практики, перед прохождением которых нужен медицинский опрос, при приёме ряда препаратов участие противопоказано!

Сон

3 день

Интеграция

Завтрак

Посещение волшебного дерева Сейбо - место шаманской силы

Обед

Медитация на берегу реки-притока Амазонки

Сакральная церемония шамана

Сон

4 день

Омовение и омоложение

Завтрак

Омовение амазонскими травами (более 200 наименований)

Обед

Прием омолаживающего отвара из амазонских трав

Сакральная церемония шамана

Сон

5 день

Амазонская флора

Завтрак

Мастер-класс по выживанию в джунглях (знакомство с растениями)

Обед

Личное общение с шаманом

Заключительная сакральная церемония

Сон

6 день

Отъезд из Амазонии

Завтрак

Фотосессия с общиной

Выезд из Амазонского лоджа

Трансфер в столицу Эквадора - город Кито (4,5 часа)

Прибытие в отель г. Кито, расселение

Отдых, адаптация к горной высоте

7 день

Исторический центр Кито

Завтрак

Встреча в лобби отеля

Прогулка по историческому центру Кито:

Площадь Независимости (Пласа Гранде) — главная площадь, окружённая Кафедральным собором, президентским дворцом Каронделет, дворцом архиепископа и мэрией. Это сердце старого города и место проведения торжественных мероприятий124.- Кафедральный собор — старейший католический храм Эквадора с элементами испанского и мавританского стиля, золочёным алтарём и смотровой площадкой на крыше

Церковь Общества Иисуса (La Compaa de Jess) — выдающийся памятник колониального барокко с роскошным интерьером, покрытым золотом и тонкой резьбой. Монастырь и церковь Святого Франциска — крупнейший религиозный комплекс с богатой архитектурой, музеем и внутренними двориками. Базилика Дель-Вото-Насьональ — самая большая неоготическая церковь в Южной Америке, с необычными горгульями в виде животных и смотровыми площадками. Церковь Санто-Доминго — храм доминиканского ордена с белоснежным фасадом и богатым интерьером. Улица Ла Ронда — пешеходная улица с мастерскими, кафе и ремесленными лавками, где можно ощутить атмосферу колониального Кито.

8 день

Предгорье Пичинчи - в гостях у Бога

Завтрак

Встреча в лобби отеля

Восхождение в предгорье Пичинчи на высота 4 тыс. метров с невероятными панорамными видами, качелями над пропастью, общение с альпаками и лошадьми, посещение древнего католического храма.

9 день

Середина мира

Завтрак

Сбор в лобби отеля

Посещение музея Mitad del mundo с увлекательными экспериментами магнитных полей земли

Торжественный ужин, в аутентичном кафе экваториальной кухни, дружеская фотосессия

10 день

Отъезд

Завтрак

Трансфер в аэропорт г. Кито Mariscal Sucre

Отъезд
Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Дни в Амазонии включено: проживание, питание, церемонии, переводчик, гид, врач (при необходимости)
  • Дни в столице (г. Кито) включено: проживание, завтраки, трансфер, входные билеты, гид, переводчик
Что не входит в цену
  • Дни в столице (г. Кито) отдельно оплачиваются обеды и ужины (по желанию)
Пожелания к путешественнику

Теплый позитивный настрой!

Визы

В Эквадор для граждан Рф и стран бывшего Снг виза Не нужна.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дина
Дина — Тревел-эксперт
Я организатор туров в Эквадор. Более 9 лет вожу туристов по прекрасной разнообразной стране Латинской Америки, расположенной в середине мира! Ваш маршрут будет пролегать через: - джунгли, где вы пройдете сакральные
шаманские церемонии потомков древних инков; - насладитесь побережьем тихого океана, где полюбуетесь на китовое шоу; - взойдете на величественные горы с водопадами, краторными озерами и обителью бабочек с калибри. Каждый наш тур (а их мы провели несколько сотен) всегда немного разный, в зависимости от людей, для которых мы составляем программу. Кто-то более экстремальный, кому-то нужна романтика: Эквадор - волшебная страна, сочетающая в себе любые настроения! Я психолог по профессии, поэтому мои туры всегда - немножечко связаны с познанием себя. Со мной вы исследуете не только страну, но и собственный внутренний мир. Мои путешествия - для людей, желающих открывать новые маршруты и решения своей жизни! Для своих туристов я выбираю комфорт, живописные виды, вкусную еду и теплые эмоции.

от 295 000 ₽ за человека