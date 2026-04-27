7 день

Исторический центр Кито

Завтрак

Встреча в лобби отеля

Прогулка по историческому центру Кито:

Площадь Независимости (Пласа Гранде) — главная площадь, окружённая Кафедральным собором, президентским дворцом Каронделет, дворцом архиепископа и мэрией. Это сердце старого города и место проведения торжественных мероприятий124.- Кафедральный собор — старейший католический храм Эквадора с элементами испанского и мавританского стиля, золочёным алтарём и смотровой площадкой на крыше

Церковь Общества Иисуса (La Compaa de Jess) — выдающийся памятник колониального барокко с роскошным интерьером, покрытым золотом и тонкой резьбой. Монастырь и церковь Святого Франциска — крупнейший религиозный комплекс с богатой архитектурой, музеем и внутренними двориками. Базилика Дель-Вото-Насьональ — самая большая неоготическая церковь в Южной Америке, с необычными горгульями в виде животных и смотровыми площадками. Церковь Санто-Доминго — храм доминиканского ордена с белоснежным фасадом и богатым интерьером. Улица Ла Ронда — пешеходная улица с мастерскими, кафе и ремесленными лавками, где можно ощутить атмосферу колониального Кито.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086