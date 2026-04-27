Описание тура
В этом туре вы погрузитесь в мир общинной жизни Амазонии, лично пообщаетесь с инкскими шаманами, отведаете яркую амазонскую еду, познакомитесь с миром растений джунглей и, главное, прикоснетесь к местам шаманской силы, что настроит вектор вашего жизненного пути на успех! После вашего Амазонского Перерождения мы отправимся в горы. Посетим и насладимся видами предгорья Пичинча, откуда открываются божественные панорамы, и изучим особенности магнитного поля земли в Середине мира (на стыке южного и северного полушарий).
Программа тура по дням
Введение
Встреча в аэропорту г. Кито
Трансфер до места пребывания - живописный лодж в самом сердце Амазонии (комфортный минивэн вместимостью 6 человек, дорога занимает 5 часов)
Прибытие, расселение, обед, знакомство.
Знакомство с шаманом
Завтрак
Прогулка по окрестностям шаманского коммунидада
Знакомство с местными жителями
Обед
Отдых на реке - притоке Амазонки
Сакральная церемония шамана. Это традиционные растительные практики, перед прохождением которых нужен медицинский опрос, при приёме ряда препаратов участие противопоказано!
Сон
Интеграция
Завтрак
Посещение волшебного дерева Сейбо - место шаманской силы
Обед
Медитация на берегу реки-притока Амазонки
Сакральная церемония шамана
Сон
Омовение и омоложение
Завтрак
Омовение амазонскими травами (более 200 наименований)
Обед
Прием омолаживающего отвара из амазонских трав
Сакральная церемония шамана
Сон
Амазонская флора
Завтрак
Мастер-класс по выживанию в джунглях (знакомство с растениями)
Обед
Личное общение с шаманом
Заключительная сакральная церемония
Сон
Отъезд из Амазонии
Завтрак
Фотосессия с общиной
Выезд из Амазонского лоджа
Трансфер в столицу Эквадора - город Кито (4,5 часа)
Прибытие в отель г. Кито, расселение
Отдых, адаптация к горной высоте
Исторический центр Кито
Завтрак
Встреча в лобби отеля
Прогулка по историческому центру Кито:
Площадь Независимости (Пласа Гранде) — главная площадь, окружённая Кафедральным собором, президентским дворцом Каронделет, дворцом архиепископа и мэрией. Это сердце старого города и место проведения торжественных мероприятий124.- Кафедральный собор — старейший католический храм Эквадора с элементами испанского и мавританского стиля, золочёным алтарём и смотровой площадкой на крыше
Церковь Общества Иисуса (La Compaa de Jess) — выдающийся памятник колониального барокко с роскошным интерьером, покрытым золотом и тонкой резьбой. Монастырь и церковь Святого Франциска — крупнейший религиозный комплекс с богатой архитектурой, музеем и внутренними двориками. Базилика Дель-Вото-Насьональ — самая большая неоготическая церковь в Южной Америке, с необычными горгульями в виде животных и смотровыми площадками. Церковь Санто-Доминго — храм доминиканского ордена с белоснежным фасадом и богатым интерьером. Улица Ла Ронда — пешеходная улица с мастерскими, кафе и ремесленными лавками, где можно ощутить атмосферу колониального Кито.
Предгорье Пичинчи - в гостях у Бога
Завтрак
Встреча в лобби отеля
Восхождение в предгорье Пичинчи на высота 4 тыс. метров с невероятными панорамными видами, качелями над пропастью, общение с альпаками и лошадьми, посещение древнего католического храма.
Середина мира
Завтрак
Сбор в лобби отеля
Посещение музея Mitad del mundo с увлекательными экспериментами магнитных полей земли
Торжественный ужин, в аутентичном кафе экваториальной кухни, дружеская фотосессия
Отъезд
Завтрак
Трансфер в аэропорт г. Кито Mariscal Sucre
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Дни в Амазонии включено: проживание, питание, церемонии, переводчик, гид, врач (при необходимости)
- Дни в столице (г. Кито) включено: проживание, завтраки, трансфер, входные билеты, гид, переводчик
Что не входит в цену
- Дни в столице (г. Кито) отдельно оплачиваются обеды и ужины (по желанию)
Пожелания к путешественнику
Теплый позитивный настрой!
Визы
В Эквадор для граждан Рф и стран бывшего Снг виза Не нужна.