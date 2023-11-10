10 дней релакса и отдыха Вас ждет уникальное 10-тидневное путешествие, в котором каждый день будет приносить новые эмоции и впечатления. Маршрут тура составлен с учётом опыта и пожеланий путешественников. Мы будем совершать активные путешествия по островам с остановками на 2-4 дня на каждом острове с посещением уникальных природных объектов, пляжей, парков, достопримечательностей. И в тоже время у вас будет оставаться достаточно свободного времени для посещения белоснежных пляжей или занятия активными видами отдыха. Обратите внимание:

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.

При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии; прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал; Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек). Организационные детали:.

При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии; прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал; Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек). Организационные детали:.

• При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) — ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии; прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) — в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал; Шоколадные холмы и вождение квадроцикла — подъем по лестнице в 200 ступенек). Организационные детали: