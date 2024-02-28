С Светлана Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы с супругом проживаем в США уже долгое время, но давно хотели посетить Филиппины. Мы специально искали именно русскоговорящего гида. И нам нужен был именно частный тур, потому что многие программы не подходили нам. Мы хотели посетить Багио и увидеть зал, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам между русским гроссмейстером и американским. Это была мечта моего мужа. И мы это сделали. Дмитрий составил для нас отличную экскурсионную программу индивидуального путешествия на 16 дней. Мы остались очень довольны. Мы также посетили такие острова как Палаван, Бохол и Боракай. Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сразу же поразили своим радушием и дружелюбием. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогали с переводом, советовали лучшие места для посещения и отдыха, а также делали все возможное, чтобы наше путешествие было комфортным и запоминающимся. Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями. Нам удалось попробовать местную кухню, поплавать в чистейших водах, и, конечно же, насладиться живописными закатами. Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией. Они профессионалы своего дела, знают Филиппины как свои пять пальцев и смогли показать нам все самое лучшее, что есть на этих прекрасных островах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда. Спасибо большое Дмитрию и Дипсии за замечательное время, которое мы провели на Филиппинах. Мы обязательно вернемся сюда снова и обязательно обратимся к вам за помощью в организации нашего следующего путешествия. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!

Н Наталья Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его помощнице Дипси. Было безумно интересно и увлекательно! Мы посетили Филиппинские деревни и города, увидели изумительную природу на островах. Программа выдалась насыщенной: каяки, зип-лайн, подземные реки, даже плаванье с акулами! Вновь выражаю благодарность Дмитрию и Дипси, за заботу, за внимание, за отлично организованную поездку. Спасибо Вам и успехов в работе!!!

А Анна Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались красивейшим теплым океаном, чистыми пляжами с белым песком, невероятно богатой природой. Программа вышла очень насыщенной. Мне удалось поплавать с огромными черепахами и разноцветными рыбками. Несколько слов о гиде: Дмитрий ответственный и заботливый, учитывает пожелания туристов. Также у него есть замечательная помощница - местная девушка, она помогает познакомиться с культурой, договаривается с продавцами. Путешествие получилось удачным!

С Света Филиппины - магия семи тысяч островов (тур 15 дней/14 ночей) Мы с мужем хотели бы поделиться нашим восторгом от удивительного путешествия на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсией. Мы проживаем в США уже долгое время, но давно мечтали о посещении этой удивительной страны. Мы искали русскоговорящего гида для индивидуального тура, чтобы посетить места, которые нас интересуют, включая Багио, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам, и острова Палаван, Бохол и Боракай. Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сделали все возможное, чтобы наше пребывание было комфортным и запоминающимся. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогая с переводом, предлагая лучшие места для посещения и отдыха. Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями, и попробовали местную кухню. Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией, которые профессионально показали нам все самое лучшее на Филиппинах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда. Мы обязательно вернемся сюда снова и обратимся к этой замечательной команде за помощью в организации нашего следующего путешествия. Мы рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!

О Ольга Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений Хочу рассказать о своем путешествии на Филиппины в компании гида Дмитрия и местной девушки Дипси. Получилось по-настоящему классное приключение! Дмитрий — опытный и заботливый гид, отлично организовал нашу поездку, нашел самые красивые места для посещения: водопады, острова, белоснежные пляжи. Местная девушка Дипси рассказала много нового о филиппинской культуре. Благодаря ей мы узнали про местные обычаи, традиции и вкусную местную кухню. Спасибо большое Дмитрию и Дипси за их профессионализм, доброжелательность и заботу о нашем комфорте. Вы помогли мне влюбиться в эту прекрасную страну, надеюсь вернуться сюда еще раз.