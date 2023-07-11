Поплавать с китовыми акулами, полетать на зиплайне и увидеть Шоколадные холмы
Возьмём максимум от 5 дней на Филиппинах.
Поплаваем с акулами, достигающими 8 метров в длину, и огромными косяками сардин, займёмся каньонингом и совершим треккинг к водопаду.
А ещё вас ждёт прогулка на пароме и настоящее ми-ми-ми — мы посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими пучеглазыми приматами в естественной среде обитания.
Поплаваем с акулами, достигающими 8 метров в длину, и огромными косяками сардин, займёмся каньонингом и совершим треккинг к водопаду.
А ещё вас ждёт прогулка на пароме и настоящее ми-ми-ми — мы посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими пучеглазыми приматами в естественной среде обитания.
Ближайшие даты:
11
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Виза не нужна, по прилету бесплатно ставят штамп на 30 дней.
Въехать на Филиппины можно без каких-либо ковидных документов. Если нет ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то придется сдать быстрый антиген-тест по прилету.
На Филиппинах всегда тепло, с собой берем легкую одежду и одежду для плавания.
Также нужно взять с собой:
- солнцезащитный крем
- маску и трубку
- медицинская маска (для перелётов)
- водительские права, если будете управлять байком
- коралки (аквашузы)
- пляжное полотенце
- рекомендуем взять водонепроницаемый чехол для телефона
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Себу, время зависит от время вашего вылета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас — ваш гид в Себу
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов мы занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить удивляющие открытия и покорить новые вершины!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании