5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины

Поплавать с китовыми акулами, полетать на зиплайне и увидеть Шоколадные холмы

Описание
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Ответы на вопросы
Возьмём максимум от 5 дней на Филиппинах.

Поплаваем с акулами, достигающими 8 метров в длину, и огромными косяками сардин, займёмся каньонингом и совершим треккинг к водопаду.

А ещё вас ждёт прогулка на пароме и настоящее ми-ми-ми — мы посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими пучеглазыми приматами в естественной среде обитания.
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
5 дней в райском уголке: путешествие-перезагрузка на Филиппины
Ближайшие даты:
11
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Виза не нужна, по прилету бесплатно ставят штамп на 30 дней.

Въехать на Филиппины можно без каких-либо ковидных документов. Если нет ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то придется сдать быстрый антиген-тест по прилету.

На Филиппинах всегда тепло, с собой берем легкую одежду и одежду для плавания.
Также нужно взять с собой:
- солнцезащитный крем
- маску и трубку
- медицинская маска (для перелётов)
- водительские права, если будете управлять байком
- коралки (аквашузы)
- пляжное полотенце
- рекомендуем взять водонепроницаемый чехол для телефона

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Себу, время зависит от время вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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