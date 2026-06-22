Индивидуальная
до 10 чел.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
11 авг в 03:30
12 авг в 03:30
от $352 за человека
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $410 за человека
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Исследовать подводный мир Филиппин, искупаться в водопаде и побывать в святом месте
10 авг в 11:00
11 авг в 03:00
от $318 за человека
Индивидуальная
Три природных чуда Себу за один день
Увидеть китовых акул, дружелюбных обезьян и каскадные водопады Агуинид
11 авг в 04:00
12 авг в 04:00
от $340 за человека
Индивидуальная
Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
Насладитесь уникальной возможностью поплавать с китовыми акулами и отправиться в каньонинг на водопаде Кавасан в Себу. Всё включено для вашего комфорта
Завтра в 11:00
10 авг в 03:00
от $372 за человека
Индивидуальная
Знакомьтесь, Себу
Автопешеходная экскурсия по старейшему городу на Филиппинах и по филиппинской провинции
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $250 за человека
Индивидуальная
Незабываемый день на Себу - снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно
11 авг в 03:30
12 авг в 03:30
$204 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Себу в крупнейший сафари-парк Филиппин всей семьёй
Стать ближе к природе и с безопасного расстояния понаблюдать за животными
Начало: У вашего отеля в Себу или на о. Лапу-Лапу (Мактан)
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Себу и Лапу-Лапу к 4 островам на традиционной филиппинской лодке
От коралловых рифов до белоснежных пляжей
Начало: У вашего отеля в г. Себу или на о. Лапу-Лапу (Макт...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $343 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Снорклинг и отдых на островах рядом с Себу и Мактаном
Релакс на белоснежных пляжах и свежие морепродукты
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $345 за человека
Индивидуальная
Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами
От умиротворения тропического леса до адреналина в бирюзовых каньонах за один день (всё включено)
Завтра в 11:00
10 авг в 03:00
от $220 за человека
Индивидуальная
Сафари-парк Себу: день среди дикой природы
С трансфером, продуманным маршрутом и обедом (всё включено)
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $365 за человека
Индивидуальная
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $350 за человека
Индивидуальная
Из Себу на Бохол: природа, круиз и местная кухня (всё включено)
Увидеть главное на одном из самых живописных островов Филиппин
10 авг в 11:30
11 авг в 05:30
от $494 за человека
Индивидуальная
Север острова Себу: сафари-парк и горячие источники
Провести день в общении с чудесной филиппинской природой и отдохнуть в целебных бассейнах
10 авг в 11:00
11 авг в 07:00
от $338 за человека
Индивидуальная
Север острова Себу - сафари-парк и горячие источники
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$204 за человека
Индивидуальная
Знакомьтесь, Себу
Начало: Ваш отель в городе Себу или Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$157 за человека
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 3:30
11 авг в 03:30
12 авг в 03:30
$184 за человека
Индивидуальная
Три природных чуда Себу за один день
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 3:30
$197 за человека
Индивидуальная
Индивидуальный тур на Бохол с посещением долгопятов, шоколадных холмов и обедом на реке Лобок
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
$319 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Русскоязычных сопровождающих с вами не будет, но это в целом не критично. Каньонинг однозначно рекомендую, где-то чуть словите адреналин, посмотрите
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М
Огромное спасибо за столь увлекательное путешествие. Нам очень понравилось плавать с китовыми акулами (нам повезло и их было штук 5-6).
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Это потрясающая экскурсия! Мы прямо с самолета на нее поехали! Все было комфортно и безопасно! вещи спокойно оставляли в машине, водитель супер! спасибо Дмитрию за организацию!
p.s: видео почему то не смогла подкрепить с акул, но они потрясающие!!!!
p.s: видео почему то не смогла подкрепить с акул, но они потрясающие!!!!
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Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Нас встретили в нашем отеле на Лапу-лапу, все вовремя без задержек.
А эмоции,
Нас встретили в нашем отеле на Лапу-лапу, все вовремя без задержек.
А эмоции,
+9
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Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
+1
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О
Это лучшая экскурсия на Себу. Елена нам все прекрасно организовала.
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А
все четко, рекомендую вещи можно оставлять в машине везде на каждой локации тебя ждут, на дайвинг сил не хватило, сразу предупреждаю каньонинг - это 3,5 часа ползанья по воде и горам, не все смогут пройти
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Д
Экскурсия, организация и гид были супер! были с ребенком, все организовано достаточно безопасно. До сих пор вспоминаем приключения! С гидом было очень интересно!
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Р
Спасибо Дмитрию за организацию нашей активности. Все было четко и понятно. Водитель приехал в отель ровно в назначенное время. мы
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Замечательная экскурсия! Большое спасибо Елене и Константину за этот чудесный день. Рекомендую этот тур, т. к. на Себу все достаточно
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Всего 69 отзывов в Себу
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Ответы на вопросы от путешественников по Себу
Самые популярные экскурсии в Себу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
Сколько стоит экскурсия по Себу в августе 2026
Сейчас в Себу можно забронировать 22 экскурсии от 157 до 494. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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