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Экскурсии в Себу

Найдено 22 экскурсии в Себу на русском языке, цены от $157. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
На машине
13 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $244 за всё до 10 чел.
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $244 за всё до 10 чел.
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
11 авг в 03:30
12 авг в 03:30
от $352 за человека
Экзотика острова Бохол
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $410 за человека
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Исследовать подводный мир Филиппин, искупаться в водопаде и побывать в святом месте
10 авг в 11:00
11 авг в 03:00
от $318 за человека
Три природных чуда Себу за один день
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Три природных чуда Себу за один день
Увидеть китовых акул, дружелюбных обезьян и каскадные водопады Агуинид
11 авг в 04:00
12 авг в 04:00
от $340 за человека
Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
Насладитесь уникальной возможностью поплавать с китовыми акулами и отправиться в каньонинг на водопаде Кавасан в Себу. Всё включено для вашего комфорта
Завтра в 11:00
10 авг в 03:00
от $372 за человека
Знакомьтесь, Себу
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Знакомьтесь, Себу
Автопешеходная экскурсия по старейшему городу на Филиппинах и по филиппинской провинции
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $250 за человека
Незабываемый день на Себу - снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
14 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Незабываемый день на Себу - снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно
11 авг в 03:30
12 авг в 03:30
$204 за человека
Из Себу в крупнейший сафари-парк Филиппин всей семьёй
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Себу в крупнейший сафари-парк Филиппин всей семьёй
Стать ближе к природе и с безопасного расстояния понаблюдать за животными
Начало: У вашего отеля в Себу или на о. Лапу-Лапу (Мактан)
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $244 за всё до 10 чел.
Из Себу и Лапу-Лапу к 4 островам на традиционной филиппинской лодке
На лодке
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Себу и Лапу-Лапу к 4 островам на традиционной филиппинской лодке
От коралловых рифов до белоснежных пляжей
Начало: У вашего отеля в г. Себу или на о. Лапу-Лапу (Макт...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $343 за всё до 10 чел.
Снорклинг и отдых на островах рядом с Себу и Мактаном
На лодке
9 часов
Индивидуальная
Снорклинг и отдых на островах рядом с Себу и Мактаном
Релакс на белоснежных пляжах и свежие морепродукты
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $345 за человека
Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами
На машине
13 часов
Индивидуальная
Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами
От умиротворения тропического леса до адреналина в бирюзовых каньонах за один день (всё включено)
Завтра в 11:00
10 авг в 03:00
от $220 за человека
Сафари-парк Себу: день среди дикой природы
На машине
8 часов
Индивидуальная
Сафари-парк Себу: день среди дикой природы
С трансфером, продуманным маршрутом и обедом (всё включено)
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $365 за человека
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
На яхте
Круизы
8 часов
Индивидуальная
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от $350 за человека
Из Себу на Бохол: природа, круиз и местная кухня (всё включено)
На машине
Круизы
13 часов
Индивидуальная
Из Себу на Бохол: природа, круиз и местная кухня (всё включено)
Увидеть главное на одном из самых живописных островов Филиппин
10 авг в 11:30
11 авг в 05:30
от $494 за человека
Север острова Себу: сафари-парк и горячие источники
На машине
12 часов
Индивидуальная
Север острова Себу: сафари-парк и горячие источники
Провести день в общении с чудесной филиппинской природой и отдохнуть в целебных бассейнах
10 авг в 11:00
11 авг в 07:00
от $338 за человека
Север острова Себу - сафари-парк и горячие источники
12 часов
Индивидуальная
Север острова Себу - сафари-парк и горячие источники
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$204 за человека
Знакомьтесь, Себу
6.5 часов
Индивидуальная
Знакомьтесь, Себу
Начало: Ваш отель в городе Себу или Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$157 за человека
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
14 часов
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 3:30
11 авг в 03:30
12 авг в 03:30
$184 за человека
Три природных чуда Себу за один день
13 часов
Индивидуальная
Три природных чуда Себу за один день
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 3:30
$197 за человека
Индивидуальный тур на Бохол с посещением долгопятов, шоколадных холмов и обедом на реке Лобок
15 часов
Индивидуальная
Индивидуальный тур на Бохол с посещением долгопятов, шоколадных холмов и обедом на реке Лобок
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
$319 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Русскоязычных сопровождающих с вами не будет, но это в целом не критично. Каньонинг однозначно рекомендую, где-то чуть словите адреналин, посмотрите
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красивую природу (небесного и бирюзового цвета вода, стремящиеся вверх каменистые своды, зелень), попрыгаете, поплаваете, зарядитесь энергией. Но, врят ли подходит как написано для детей с 5 лет. Кроме того, если есть проблемы с ногами (ушибы, вывихи и тд)- нужно быть предельно осторожными. Брала так же зип-лайн, прикольно, хороший способ сократить путь до каньона. Плавание с китовыми акулами тоже понравилось. А вот брать съемку с ними не рекомендую, снимают на гоу-про местные сопровождающие ребята, качество оставляет желать лучшего. В целом, получился насыщенный и передвижениями и эмоциями день. К сожалению, почему-то не могу загрузить фотографии с этой экскурсии

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М
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Огромное спасибо за столь увлекательное путешествие. Нам очень понравилось плавать с китовыми акулами (нам повезло и их было штук 5-6).
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Организовано все прекрасно - водитель вовремя забрал у отеля, представитель организатора за ручку нас провела до лодки, все объяснила, помогла.

После этого мы отправились на остров, правда там было не очень понятно куда бежать, где можно переодеться, куда убрать вещи на пляже.

Далее был каньонинг. Мы не планировали идти на зип лайн (так как буквально накануне пробовали зип лайн и вцелом нам были достаточно), но тут нам объяснили что без зип лайн до ближайшего прыжка 30 мин хоть бы и тут то я решила поинтересоваться какова же длина всего маршрута 🤣🤣🤣 (спойлер 6 или 7 км). Дети у меня спортсмены и для них это было из прогулкой, мы подустали больше (поэтому предложенный зип лайн рекомендую брать).

В каньонинге нас сопровождало аж 4 гида (это мега круто), одна девушка постоянно снимала нас на фото и видео на мой телефон - очень круто, вторая заменила детям аниматора, помимо того что следила за их безопасностью (это было мега круто, они резвились, плескались обливались, шутили по пути и мы вообще за детей не переживали).

Дочка в одном месте побоялась прыгать с обрыва, но это не стало какой либо проблемой, её легко провели другим путем.

Гиды страховали каждый наш шаг. Огромная им за это благодарность.

Маршрут не супер сложный, но на утро мышцы о себе напомнили. Обед после каньонинга был тоже вкусный, но количество еды даже с перебором - мы осилили половину.

Так что экскурсию рекомендую на 100%

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Виктория
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Это потрясающая экскурсия! Мы прямо с самолета на нее поехали! Все было комфортно и безопасно! вещи спокойно оставляли в машине, водитель супер! спасибо Дмитрию за организацию!
p.s: видео почему то не смогла подкрепить с акул, но они потрясающие!!!!
Это потрясающая экскурсия! Мы прямо с самолета на нее поехали! Все было комфортно и безопасно! вещи
Это потрясающая экскурсия! Мы прямо с самолета на нее поехали! Все было комфортно и безопасно! вещи
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Ольга
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Нас встретили в нашем отеле на Лапу-лапу, все вовремя без задержек.
А эмоции,
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которые мы получили и переживаем до сих пор, превзошли все наши ожидания! Смотря фото с каньонинга, только и думаю - КАК мы отважились и прошли это все?! А все благодаря чётким действиям инструкторов и веры в нас Дмитрия, что мы сможем (4 взрослых и 2 ребёнка 9 и 13 лет). Общение на английском не вызывает каких-либо неудобств, в принципе, и без знания все понятно.
Сардины, черепахи - все были на нашем маршруте, а киты - огромные и настоящие. 😅 Спасибо, Дмитрий, еще раз и большая благодарность филиппинцам за их открытость и гостеприимство! Как приятный бонус, лучших фото с отпуска у меня еще было, тк филиппинцы знатоки этого дела! Спокойно давали им свои телефоны, гопро - до сих пор счастливая - фотки рассматриваю 😃

Единственный момент - стоит заранее писать о чаевых филиппинцам, они всегда ждут, а мы были не всегда подготовлены (не было мелочи в нужный момент, не знали сколько нужно давать, вообщем из-за этих нюансов не всех отблагодарили).

Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!+9
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
Самое невероятное наше приключение - киты, сардины, черепахи, каньонинг!
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Сергей
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.+1
Отлично организованная экскурсия на всех локациях, даже без серьёзного знания английского, очень насыщенная. Спасибо, Дмитрию и его команде.
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О
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Это лучшая экскурсия на Себу. Елена нам все прекрасно организовала.
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А
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
все четко, рекомендую вещи можно оставлять в машине везде на каждой локации тебя ждут, на дайвинг сил не хватило, сразу предупреждаю каньонинг - это 3,5 часа ползанья по воде и горам, не все смогут пройти
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Д
Три природных чуда Себу за один день
Экскурсия, организация и гид были супер! были с ребенком, все организовано достаточно безопасно. До сих пор вспоминаем приключения! С гидом было очень интересно!
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Р
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Спасибо Дмитрию за организацию нашей активности. Все было четко и понятно. Водитель приехал в отель ровно в назначенное время. мы
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посетили 3 места: плавание с китовыми акулами, каньонинг и сардин. на тигровых акулах огромные толпы туристов уже в 7 утра, но встретившая нас слпровождающая от Дмитрия быстро провела нас по всем нужным точкам и вот минут через 20 мы уже плывем к акулом, пока остальные туристы сидят и ждут, когда придет их очередь и объявят их номер. плавание рядом с акулами впечатлило. Их было всего две, но организовано все так, что вы почти все время их наблюдаете.
каньонинг это то, ради чего мы ехали. оправдал наши ожидания на 200%. В целом там все сопровождающие были внимательными вокруг, но ребята, которые сопровождали нас были просто топовые. Мы прошли не только все обязательные точки, но и в отличие от остальных групп полазили через интересные проходы, в каждой локации совершили по несколько прыжком, сын так вообще по 3 раза прыгал. никто не торопил, при этом очень внимательно следили за безопасностью. здорово, что у нас было 2 сопровождающих. на сардин сил особо уже не было, но решили, что тк покупаться в отеле не успеем, то даже если они не зайду, то хотя бы поплаваем. В итоге тоже получили интересный опыт, наверное специально только на сардин ехать не стоит, но если рядом, то это интересно. советую брать услуги съемки на GoPro, особенно на сардинах ребята оч круто снимают.

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Айгюль
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Елене и Константину за этот чудесный день. Рекомендую этот тур, т. к. на Себу все достаточно
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далеко расположено и добираться самостоятельно, если не очень знаешь остров сложно. А этот тур дает возможность увидеть сразу несколько незабываемых локаций. Плавание с акулами и сардинами оставляет незабываемые ощущения, такая красота! Все было быстро, без ожиданий, очередей, комфортно и хорошо организовано. Константин очень спокойно водит машину, для меня важно, когда ездят не быстро, а безопасно. Все прошло отлично, нас забрали утром из отеля, вечером в отель доставили, за день посетили водопады, Ослоб, где плавали с китовыми акулами, и Моалбол с сардинами. Впечатления на всю жизнь!

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Всего 69 отзывов в Себу

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Ответы на вопросы от путешественников по Себу

Самые популярные экскурсии в Себу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
  1. Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан;
  2. Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу;
  3. Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами;
  4. Экзотика острова Бохол;
  5. Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала.
Сколько стоит экскурсия по Себу в августе 2026
Сейчас в Себу можно забронировать 22 экскурсии от 157 до 494. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на Себу Филиппины - ваш шанс увидеть все самое интересное. Погрузитесь в мир экзотической флоры и фауны, исторических памятников и живописных пейзажей. Выбирайте лучшее и делитесь впечатлениями!