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Организовано все прекрасно - водитель вовремя забрал у отеля, представитель организатора за ручку нас провела до лодки, все объяснила, помогла.



После этого мы отправились на остров, правда там было не очень понятно куда бежать, где можно переодеться, куда убрать вещи на пляже.



Далее был каньонинг. Мы не планировали идти на зип лайн (так как буквально накануне пробовали зип лайн и вцелом нам были достаточно), но тут нам объяснили что без зип лайн до ближайшего прыжка 30 мин хоть бы и тут то я решила поинтересоваться какова же длина всего маршрута 🤣🤣🤣 (спойлер 6 или 7 км). Дети у меня спортсмены и для них это было из прогулкой, мы подустали больше (поэтому предложенный зип лайн рекомендую брать).



В каньонинге нас сопровождало аж 4 гида (это мега круто), одна девушка постоянно снимала нас на фото и видео на мой телефон - очень круто, вторая заменила детям аниматора, помимо того что следила за их безопасностью (это было мега круто, они резвились, плескались обливались, шутили по пути и мы вообще за детей не переживали).



Дочка в одном месте побоялась прыгать с обрыва, но это не стало какой либо проблемой, её легко провели другим путем.



Гиды страховали каждый наш шаг. Огромная им за это благодарность.



Маршрут не супер сложный, но на утро мышцы о себе напомнили. Обед после каньонинга был тоже вкусный, но количество еды даже с перебором - мы осилили половину.



Так что экскурсию рекомендую на 100%