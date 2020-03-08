Все экскурсии в Себу

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Себу – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Себу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Филиппинах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1-10 чел.
Себу и Мактан: знакомство по-филиппински
Осмотреть природные и архитектурные красоты островов и погрузиться в их историю и культуру
Подводная прогулка с китовыми акулами
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
$326
за 1-9 чел.
Подводная прогулка с китовыми акулами
Поплавать рядом с крупнейшей рыбой в мире, а после обеда отправиться к живописному водопаду Тумалог
Себу — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
$75
за 1 чел.
Себу — первое знакомство
История и современная жизнь знаменитого филиппинского острова на обзорной экскурсии
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Индивидуальная экскурсия
13ч
$190
за 1 чел.
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов
Экзотика острова Бохол
Индивидуальная экскурсия
13ч
$370
за 1-8 чел.
Экзотика острова Бохол
Отправиться в гости к удивительной природе, людям и животным

Последние отзывы «Экскурсии Себу»

  • Отзыв на: Подводная прогулка с китовыми акулами
    М
    Марина
    8 марта 2020
    5
    Впечатления на всю жизнь. Наслаждайтесь каждой минутой и сохраните в своей памяти все моменты этой необычной экскурсии. Вспоминаю с теплотой и улыбкой.
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