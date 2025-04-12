Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Исследовать подводный мир Филиппин, искупаться в водопаде и побывать в святом месте
12 апр в 15:00
13 апр в 03:00
$170 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу
Завтра в 03:00
12 апр в 03:00
$206 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
12 апр в 03:00
$206 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Активный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Себу
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Себу в апреле 2025
Сейчас в Себу в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 206.
Экскурсии на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активный отдых», цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь