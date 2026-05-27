Богатство за счёт паломников, придворные скандалы, войны, шедевры искусства… Я познакомлю вас с Амбуазом через судьбы королей, заговоры, детали улиц и личные истории людей, которые сделали этот город центром Франции.
Берега Луары
Начнём с панорамного вида на королевский замок и плато Шатолье. Поговорим о первых поселениях, острове д’Ор и винах Луары.
Улица Насьональ
Пройдём по главной средневековой артерии города — дороге паломников в Сантьяго-де-Компостела, которая принесла Амбуазу богатство.
Квартал дубильщиков
Окажемся на улице с подлинной атмосферой Средневековья — с историями запахов, ремёсел и придворных скандалов.
Ниша с Мадонной
Небольшая деталь у городских ворот, за которой скрываются сцены прощаний и Итальянские войны.
Королевский замок и площадь Дебре
Поговорим о Франциске I, Марии Стюарт, амбуазском заговоре и странной смерти короля. Здесь же — могила Леонардо да Винчи.
- почему Амбуаз на век стал центром французской власти и как быстро утратил свой статус
- каким был Леонардо да Винчи в последние годы жизни
- что скрывается за парадной историей королей
- что произошло во время заговора 1560 года
- как читать город через детали, а не только через достопримечательности
На экскурсии мы не посещаем достопримечательности. Вы можете зайти в замок или резиденцию Леонардо да Винчи после самостоятельно.
У туристического центра
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Ирина — ваш гид в Амбуазе
Франция — это не только страна, где я живу, но и моя большая любовь. Уже более 12 лет я работаю в туризме: начинала как гид-сопровождающий в крупных компаниях, водила группы по
