Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Шоппинг-сопровождение

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Шоппинг-сопровождение
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €35 за человека

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Шоппинг-сопровождение
Париж считается законодателем всей высокой моды. После музеев и памятников, шоппинг стал одной из главных причин, по которым милиионы туристов ежегодно посещают город 🏙️. Шоппинг в столице моды - одно из главных развлечений и мечта любого шопоголика.
И, чтобы не потеряться в этом мире моды предлагается услуга шоппинг-сопровождение.
Минимум 3 часа.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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