Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Париж считается законодателем всей высокой моды. После музеев и памятников, шоппинг стал одной из главных причин, по которым милиионы туристов ежегодно посещают город 🏙️. Шоппинг в столице моды - одно из главных развлечений и мечта любого шопоголика.
И, чтобы не потеряться в этом мире моды предлагается услуга шоппинг-сопровождение.
Минимум 3 часа.
Начало и место завершения
🚩 Amiens
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.