Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Париж считается законодателем всей высокой моды. После музеев и памятников, шоппинг стал одной из главных причин, по которым милиионы туристов ежегодно посещают город 🏙️. Шоппинг в столице моды - одно из главных развлечений и мечта любого шопоголика.

И, чтобы не потеряться в этом мире моды предлагается услуга шоппинг-сопровождение.

Минимум 3 часа.