Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Шенонсо — «Дамский замок», самый посещаемый и красивый замок 🏰 Франции, названный так за то, что практически всегда им владели женщины: Катерина Брисонье, затем Диана де Пуатье, Катерина Медичи и мадам Дюпон, которые существенно повлияли на облик замка. Но замок знаменит не только своими знатными хозяйками, интереснейшей историей 📖 и архитектурой, но и богатой коллекцией произведений искусств: мебель эпохи Ренессаниса, гобелены XVI–XVII веков и картинами художников.

Королевский замок Амбуаз был резиденцией королей Франции: Людовика XI, Людовика XII, Франциска I, Генриха II. Построенный на скалистом берегу Луары замок возвышается над городом. Эта старинная средневековая крепость сохранила с тех времен только лишь стены, которые окружают современный замок. Всемирную славу городу принес не только замок, но и знаменитый Леонардо да Винчи, который провел здесь три последних года своей жизни. Его пригласил в Амбуаз король Франциск I, подаривший небогато жившему Леонардо замок Кло Люсе в километре от своей резиденции и ежемесячно выплачивавший художнику солидное денежное пособие. Леонардо да Винчи умер на руках короля и похоронен в часовне замка.

Молодому королю Франциску I было 24 года, когда он начал строительство огромного замка Шамбор, который представляет собой удивительный синтез форм, унаследованный от прошедших веков и новаторской архитектуры итальянского Ренессанса.

Во время поездки для желающих предлагается дегустация вина, сыра и фуа гра местных производителей.