Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Замки Луары. Шенонсо, Амбуаз и Шамбор

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Замки Луары.

Шенонсо, Амбуаз и Шамбор
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €480 за человека

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Замки Луары. Шенонсо, Амбуаз и Шамбор
Замки Луары. Шенонсо, Амбуаз и Шамбор
Шенонсо — «Дамский замок», самый посещаемый и красивый замок 🏰 Франции, названный так за то, что практически всегда им владели женщины: Катерина Брисонье, затем Диана де Пуатье, Катерина Медичи и мадам Дюпон, которые существенно повлияли на облик замка. Но замок знаменит не только своими знатными хозяйками, интереснейшей историей 📖 и архитектурой, но и богатой коллекцией произведений искусств: мебель эпохи Ренессаниса, гобелены XVI–XVII веков и картинами художников.
Королевский замок Амбуаз был резиденцией королей Франции: Людовика XI, Людовика XII, Франциска I, Генриха II. Построенный на скалистом берегу Луары замок возвышается над городом. Эта старинная средневековая крепость сохранила с тех времен только лишь стены, которые окружают современный замок. Всемирную славу городу принес не только замок, но и знаменитый Леонардо да Винчи, который провел здесь три последних года своей жизни. Его пригласил в Амбуаз король Франциск I, подаривший небогато жившему Леонардо замок Кло Люсе в километре от своей резиденции и ежемесячно выплачивавший художнику солидное денежное пособие. Леонардо да Винчи умер на руках короля и похоронен в часовне замка.
Молодому королю Франциску I было 24 года, когда он начал строительство огромного замка Шамбор, который представляет собой удивительный синтез форм, унаследованный от прошедших веков и новаторской архитектуры итальянского Ренессанса.
Во время поездки для желающих предлагается дегустация вина, сыра и фуа гра местных производителей.
Начало и место завершения
🚩 Amiens
Замки Луары. Шенонсо, Амбуаз и Шамбор

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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