В глубине Бискайского залива Байонна расположена между Ландской равниной и горной цепью Пиренеев.
Она обладает выгодным географическим положением, находясь в центре основных коммуникационных маршрутов. Город построен в месте слияния рек Адур
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательное путешествие во времени по Байонне — городу с богатой историей, уникальной архитектурой и удивительными гастрономическими традициями! Наш маршрут начнётся с квартала Сант-Эспри, где мы посетим романо-готическую церковь Сант-Эспри, хранящую реликвии святой Ирины и статую Девы Марии XV века. Вы узнаете, почему евреи, спасавшиеся от преследований в Испании, выбрали именно этот квартал для поселения и какое ремесло они принесли с собой, сыгравшее важную роль в становлении Байонны как "города вкуса". Перейдя через реку Адур, мы окажемся в квартале Пти-Байонн. Здесь вы увидите Новый замок, построенный по приказу короля Карла VII в XV веке, а также посетите неоготическую церковь Сент-Андре. Мы расскажем о секретах приготовления знаменитой байоннской ветчины, а в цехе Pierre Ibaialde вы узнаете об особенностях её производства. Затем мы заглянем в бутик шоколада Monsieur Txokola, где можно будет наблюдать за процессом создания шоколада. Следующая остановка — квартал Гран-Байонн, откуда начинался город, изначально римский каструм. Мы посетим кафедральный собор Сент-Мари с одной из крупнейших клуатр Европы, построенной в XIII веке. Высокие готические шпили собора и его богатое убранство оставят неизгладимое впечатление. Закончим наше путешествие у Старого замка, возведённого на месте римского каструма в XI веке и укреплённого знаменитым инженером Вобаном в XVII веке. Вы узнаете о роли Байонны как важного портового и военного центра на протяжении веков, о том, как город отражал атаки врагов и стал частью Франции. Кроме того, мы расскажем о загадочном происхождении басков — уникальной народности региона, которая смогла сохранить свой язык и культуру через тысячелетия. Вы услышите одну из наиболее популярных гипотез о происхождении этого удивительного народа. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы пройтись по узким улочкам Байонны, увидеть её уникальную архитектуру, напоминающую Амстердам, узнать о её бурной истории и насладиться вкусами региона. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и раскроет тайны города с двумя лицами — города-крепости и города-праздника. Важная информация: Экскурсия будет длиться 2 часа, советую одеть удобную обувь. Одежда по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Сант-Эспри
- Церковь Сент-Андре
- Кафедральный собор Сент-Мари
- Клуатрa
- Кутик шоколада Monsieur Txokola
- Ателье по производству ветчины Pierre Ibaialde
- Новый Замок
- Старый Замок
Где начинаем и завершаем?
Начало: 7 Place Pereire, 64100 Bayonne
Завершение: Железнодорожный вокзал города Байонна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия будет длиться 2 часа
- Советую одеть удобную обувь. Одежда по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.