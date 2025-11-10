Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Она обладает выгодным географическим положением, находясь в центре основных коммуникационных маршрутов. Город построен в месте слияния рек Адур читать дальше и Нив. Байонна, колоритный город страны басков.



Бывший город-порт, город-крепость, имевший в прошлом важное стратегическое и коммерческое значение, когда-то был частью Наварры, Гаскони и даже принадлежал Англии.



Город вкуса, ну кто не слышал о байонской ветчине и шоколаде! Язык басков уникален, не входит в группу индо-европейских языков, где он берет свое начало? В глубине Бискайского залива Байонна расположена между Ландской равниной и горной цепью Пиренеев.Она обладает выгодным географическим положением, находясь в центре основных коммуникационных маршрутов. Город построен в месте слияния рек Адур

Надежда Ваш гид в Байонне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

французский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек €200 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии Приглашаем вас на увлекательное путешествие во времени по Байонне — городу с богатой историей, уникальной архитектурой и удивительными гастрономическими традициями! Наш маршрут начнётся с квартала Сант-Эспри, где мы посетим романо-готическую церковь Сант-Эспри, хранящую реликвии святой Ирины и статую Девы Марии XV века. Вы узнаете, почему евреи, спасавшиеся от преследований в Испании, выбрали именно этот квартал для поселения и какое ремесло они принесли с собой, сыгравшее важную роль в становлении Байонны как "города вкуса". Перейдя через реку Адур, мы окажемся в квартале Пти-Байонн. Здесь вы увидите Новый замок, построенный по приказу короля Карла VII в XV веке, а также посетите неоготическую церковь Сент-Андре. Мы расскажем о секретах приготовления знаменитой байоннской ветчины, а в цехе Pierre Ibaialde вы узнаете об особенностях её производства. Затем мы заглянем в бутик шоколада Monsieur Txokola, где можно будет наблюдать за процессом создания шоколада. Следующая остановка — квартал Гран-Байонн, откуда начинался город, изначально римский каструм. Мы посетим кафедральный собор Сент-Мари с одной из крупнейших клуатр Европы, построенной в XIII веке. Высокие готические шпили собора и его богатое убранство оставят неизгладимое впечатление. Закончим наше путешествие у Старого замка, возведённого на месте римского каструма в XI веке и укреплённого знаменитым инженером Вобаном в XVII веке. Вы узнаете о роли Байонны как важного портового и военного центра на протяжении веков, о том, как город отражал атаки врагов и стал частью Франции. Кроме того, мы расскажем о загадочном происхождении басков — уникальной народности региона, которая смогла сохранить свой язык и культуру через тысячелетия. Вы услышите одну из наиболее популярных гипотез о происхождении этого удивительного народа. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы пройтись по узким улочкам Байонны, увидеть её уникальную архитектуру, напоминающую Амстердам, узнать о её бурной истории и насладиться вкусами региона. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и раскроет тайны города с двумя лицами — города-крепости и города-праздника. Важная информация: Экскурсия будет длиться 2 часа, советую одеть удобную обувь. Одежда по погоде.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату