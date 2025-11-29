Мои заказы

Гастротур по югу Франции только для вас: вкуснейшая кухня и старинные городки провинции Лангедок

Ощутить симфонию вкусов, попробовать местные вина и морепродукты, посетить город, где творил Мольер
Отправляемся в солнечную провинцию Лангедок, где бесконечными рядами выстраиваются виноградники, вина льются рекой, шумят морские волны и каждое блюдо готово рассказать свою удивительную историю.

Мы попробуем свежайших устриц с бокалом белого
Picpoul de Pinet на берегу лагуны, традиционные пироги, знаменитое кассуле из фасоли и мяса и многое другое.

Гастрономические открытия совместим с увлекательными экскурсиями по старинным городкам: в Монпелье посетим пляж с чёрным вулканическим песком, сделаем эффектные снимки в колоритных переулках Агда, погуляем по улочкам Пезенаса, где ставил пьесы Мольер, и исследуем средневековый Каркассон — настоящий музей под открытым небом.

Описание тура

Организационные детали

Вы можете прилететь в любой город Франции — Париж, Марсель, Ниццу, Лион или другой удобный для вас.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по набережной, пляж с чёрным вулканическим песком и ужин с морепродуктами

После встречи и заселения в отель мы отправимся на прогулку по портовой набережной и посетим пляж с чёрным песком La Grande Conque — редкое природное чудо, образовавшееся в результате древнего извержения вулкана Мон-Сент-Лу, произошедшего более 750 000 лет назад. Застывшая лава со временем превратилась в мягкий чёрный песок, который и сегодня покрывает прибрежные склоны, создавая контрастные пейзажи.

Вечером нас ждёт ужин из свежих морепродуктов, дополненный бокалом ароматного местного вина.

2 день

Старинный городок Агд и дегустация свежих устриц с вином на ферме

Мы отправимся на прогулку по старинному городку Агд, где сохранились памятники средневековой архитектуры, мощные оборонительные валы и величественный собор Святого Стефана — подлинная жемчужина романской архитектуры, возведённая из тёмного базальта.

Пройдём по узким мощёным улочкам, которые хранят неповторимый южнофранцузский колорит. Здесь можно будет сделать фотографии и прикоснуться к древним дверям домов, построенных из местного чёрного вулканического камня.

После заглянем на устричные фермы в Мезе, где продегустируем свежайших устриц Bouzigues с охлаждённым белым вином Picpoul de Pinet прямо на берегу лагуны Этан-де-То. Вечером нас ждёт ужин на ферме с блюдами из морепродуктов — мидиями и традиционными пирогами тиель де Сет.

3 день

Средневековые Каркассон, готический собор Сен-Назер и дегустация кассуле на обед

Посетим живописный средневековый город Каркассон — один из самых впечатляющих укреплённых комплексов Европы. Его мощные стены и башни, извилистые улочки и панорамные виды на окрестности создают ощущение путешествия во времени. Это настоящий музей под открытым небом!

Посетим величественный готический собор Сен-Назер, знаменитый своими витражами и гармоничными пропорциями. После прогулки нас ждёт обед с дегустацией знаменитого кассуле — традиционного блюда региона, приготовленного из белой фасоли, мяса и колбасок по старинному рецепту.

4 день

Прогулка по Пезенасу и Безье

Начнём день со знакомства с очаровательным городом Пезенас — местом, где молодой Мольер ставил свои первые пьесы. Узкие улочки старого центра наполнены атмосферой южной Франции: здесь множество небольших лавок, антикварных магазинов, художественных галерей и уютных кафе. Мы прогуляемся по городку и понаблюдаем за мастерами, создающими свои изделия вручную — настоящие шедевры рождаются прямо на глазах.

Далее отправимся в Безье — один из старейших и самых красивых городов Лангедока, история которого восходит к римской эпохе. Здесь мы увидим величественный кафедральный собор Святого Назария, старые кварталы с узкими улицами и средневековыми домами, а также мост Дез Арт — старинный переход через реку Орб. Осмотрим Римский канал — знаменитое инженерное сооружение, включённое в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На этом наш тур завершён. Мы доставим вас в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт в строго рекомендуемое время
  • Входные билеты в Каркассон и в винное поместье
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Монпелье, Парижа, Марселя, Ниццы, Лиона или любого другого удобного для вас города и обратно
  • Питание вне программы
  • Посещение устричных ферм с дегустацией - €15
  • Виза
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Монпелье, 14:00. Вы можете прибыть в любой город Франции (Париж, Марсель, Ниццу, Лион или другой), организатор подскажет, как удобно и быстро добраться до Монпелье
Завершение: Аэропорт Монпелье, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Монпелье
Меня зовут Лариса, и я живу во Франции уже более 25 лет. Я создаю авторские путешествия по региону Ланнедок и показываю Францию так, как вижу её сама — настоящую, вкусную и гостеприимную. Мои путешествия — это не просто экскурсии, а погружение в культуру, традиции и гастрономию этой удивительной страны.

