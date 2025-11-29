Мы отправимся на прогулку по старинному городку Агд, где сохранились памятники средневековой архитектуры, мощные оборонительные валы и величественный собор Святого Стефана — подлинная жемчужина романской архитектуры, возведённая из тёмного базальта.

Пройдём по узким мощёным улочкам, которые хранят неповторимый южнофранцузский колорит. Здесь можно будет сделать фотографии и прикоснуться к древним дверям домов, построенных из местного чёрного вулканического камня.

После заглянем на устричные фермы в Мезе, где продегустируем свежайших устриц Bouzigues с охлаждённым белым вином Picpoul de Pinet прямо на берегу лагуны Этан-де-То. Вечером нас ждёт ужин на ферме с блюдами из морепродуктов — мидиями и традиционными пирогами тиель де Сет.