Вы можете прилететь в любой город Франции — Париж, Марсель, Ниццу, Лион или другой удобный для вас.
Прогулка по набережной, пляж с чёрным вулканическим песком и ужин с морепродуктами
После встречи и заселения в отель мы отправимся на прогулку по портовой набережной и посетим пляж с чёрным песком La Grande Conque — редкое природное чудо, образовавшееся в результате древнего извержения вулкана Мон-Сент-Лу, произошедшего более 750 000 лет назад. Застывшая лава со временем превратилась в мягкий чёрный песок, который и сегодня покрывает прибрежные склоны, создавая контрастные пейзажи.
Вечером нас ждёт ужин из свежих морепродуктов, дополненный бокалом ароматного местного вина.
Старинный городок Агд и дегустация свежих устриц с вином на ферме
Мы отправимся на прогулку по старинному городку Агд, где сохранились памятники средневековой архитектуры, мощные оборонительные валы и величественный собор Святого Стефана — подлинная жемчужина романской архитектуры, возведённая из тёмного базальта.
Пройдём по узким мощёным улочкам, которые хранят неповторимый южнофранцузский колорит. Здесь можно будет сделать фотографии и прикоснуться к древним дверям домов, построенных из местного чёрного вулканического камня.
После заглянем на устричные фермы в Мезе, где продегустируем свежайших устриц Bouzigues с охлаждённым белым вином Picpoul de Pinet прямо на берегу лагуны Этан-де-То. Вечером нас ждёт ужин на ферме с блюдами из морепродуктов — мидиями и традиционными пирогами тиель де Сет.
Средневековые Каркассон, готический собор Сен-Назер и дегустация кассуле на обед
Посетим живописный средневековый город Каркассон — один из самых впечатляющих укреплённых комплексов Европы. Его мощные стены и башни, извилистые улочки и панорамные виды на окрестности создают ощущение путешествия во времени. Это настоящий музей под открытым небом!
Посетим величественный готический собор Сен-Назер, знаменитый своими витражами и гармоничными пропорциями. После прогулки нас ждёт обед с дегустацией знаменитого кассуле — традиционного блюда региона, приготовленного из белой фасоли, мяса и колбасок по старинному рецепту.
Прогулка по Пезенасу и Безье
Начнём день со знакомства с очаровательным городом Пезенас — местом, где молодой Мольер ставил свои первые пьесы. Узкие улочки старого центра наполнены атмосферой южной Франции: здесь множество небольших лавок, антикварных магазинов, художественных галерей и уютных кафе. Мы прогуляемся по городку и понаблюдаем за мастерами, создающими свои изделия вручную — настоящие шедевры рождаются прямо на глазах.
Далее отправимся в Безье — один из старейших и самых красивых городов Лангедока, история которого восходит к римской эпохе. Здесь мы увидим величественный кафедральный собор Святого Назария, старые кварталы с узкими улицами и средневековыми домами, а также мост Дез Арт — старинный переход через реку Орб. Осмотрим Римский канал — знаменитое инженерное сооружение, включённое в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На этом наш тур завершён. Мы доставим вас в аэропорт.
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт в строго рекомендуемое время
- Входные билеты в Каркассон и в винное поместье
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Монпелье, Парижа, Марселя, Ниццы, Лиона или любого другого удобного для вас города и обратно
- Питание вне программы
- Посещение устричных ферм с дегустацией - €15
- Виза
- Страховка