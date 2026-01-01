Мои заказы

Индивидуальный тур по побережью Ла-Манша: Мон-Сен-Мишель, Канкаль и Сен-Мало

Провести вечер в аббатстве, изучить главный порт корсаров и увидеть, как выращивают устриц
Едем на северо-запад Франции, к берегам пролива Ла-Манш.

Начнём с главной достопримечательности Нормандии — бенедиктинского аббатства Мон-Сен-Мишель на скалистом острове, превращённом в неприступную цитадель.

Мы проведём тут атмосферный вечер, когда тают людские
читать дальше

толпы и залы почти пустеют, на многовековых стенах с помощью света и звука оживают картины, а готические шпили сливаются воедино с мириадами звёзд. Следующий день посвятим соседней Бретани.

Побываем в Канкале, откуда с 16 столетия к королевскому столу поставляли устриц: увидим целые плантации моллюсков и прилавки, которые ломятся от свежайших деликатесов по демократичным ценам.

Завершим поездку знакомством с портом-крепостью Сен-Мало — главным пристанищем корсаров и родиной первооткрывателя Канады Жака Картье.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите удобную обувь, дождевик или зонт.

Питание. Оплачивается отдельно. Порекомендую хороший ресторан и помогу забронировать столик.

Транспорт. Микроавтобус Renault Traffic.

Возраст участников. 10+.

Уровень сложности. Лёгкий. Для входа в аббатство необходимо преодолеть около 200 ступеней, лифта нет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Вечер в аббатстве Мон-Сен-Мишель

Встречаем на вокзале Ренна и едем в сторону Мон-Сен-Мишеля (около часа). Если будет желание (а также в зависимости от погодных условий и прилива), отдохнём у залива, потом оставим вещи в отеле и ближе к вечеру направимся в аббатство. Будет время для прогулки по улицам и ужина, а после 20:30 мы зайдём внутрь монастыря, посмотрим световое шоу «Лунный сон», проводим закат и полюбуемся шпилями на фоне звёздного неба.

2 день

Прогулки по Канкалю и Сен-Мало

Освобождаем номера и направляемся в устричную столицу Бретани — Канкаль. Прогуляемся по городу и продегустируем моллюсков на рынке. Затем поедем в Сен-Мало, где пообедаем (рекомендую попробовать гречневые блины) и осмотрим достопримечательности. Потом вернёмся на вокзал Ренна и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ренн и обратно в ваш город
  • Проживание - €80-300
  • Питание
  • Входные билеты в аббатство - €17-21
  • Доплата за каждого дополнительного участника - €150
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Ренна, 12:00
Завершение: Вокзал Ренна, 16:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Ренн
Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в солнечном Узбекистане, который всегда будет в моём сердце. Последние 3 года я живу на западе Франции, в прекрасном регионе Бретань, с мужем-французом
читать дальше

и нашими детьми. Бретань — самобытный регион со своим характером и традициями, и мне очень хочется поделиться им с тем, кто ещё здесь не был, а может и был и хочет ещё. Мы с мужем приглашаем вас в наши авторские туры по Бретани, в которых мы покажем уникальность и разнообразие этого уголка Франции. И знаете, я даже немного завидую тем, кто впервые приедет в Бретань. Это как в первый раз читать интересную книгу — хочется, чтобы она никогда не заканчивалась.

от €1000 за тур
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.