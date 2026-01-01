Начнём с главной достопримечательности Нормандии — бенедиктинского аббатства Мон-Сен-Мишель на скалистом острове, превращённом в неприступную цитадель.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите удобную обувь, дождевик или зонт.
Питание. Оплачивается отдельно. Порекомендую хороший ресторан и помогу забронировать столик.
Транспорт. Микроавтобус Renault Traffic.
Возраст участников. 10+.
Уровень сложности. Лёгкий. Для входа в аббатство необходимо преодолеть около 200 ступеней, лифта нет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Вечер в аббатстве Мон-Сен-Мишель
Встречаем на вокзале Ренна и едем в сторону Мон-Сен-Мишеля (около часа). Если будет желание (а также в зависимости от погодных условий и прилива), отдохнём у залива, потом оставим вещи в отеле и ближе к вечеру направимся в аббатство. Будет время для прогулки по улицам и ужина, а после 20:30 мы зайдём внутрь монастыря, посмотрим световое шоу «Лунный сон», проводим закат и полюбуемся шпилями на фоне звёздного неба.
Прогулки по Канкалю и Сен-Мало
Освобождаем номера и направляемся в устричную столицу Бретани — Канкаль. Прогуляемся по городу и продегустируем моллюсков на рынке. Затем поедем в Сен-Мало, где пообедаем (рекомендую попробовать гречневые блины) и осмотрим достопримечательности. Потом вернёмся на вокзал Ренна и попрощаемся.
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ренн и обратно в ваш город
- Проживание - €80-300
- Питание
- Входные билеты в аббатство - €17-21
- Доплата за каждого дополнительного участника - €150
- Виза