Моя экскурсия — с акцентом на кинематограф. Вы не только поймёте, как маленькая рыбацкая деревня превратилась в центр мирового гламура. Но и узнаете много историй из жизни кинознаменитостей, которые прославили Сен-Тропе на весь мир. «А как же легендарный тропезьен?» — спросите вы. Непременно его попробуем, я вам обещаю.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по знаменитому порту с роскошными яхтами.
- Заглянем на провансальский рынок, где можно найти прованские травы и приправы, свежие морепродукты, изысканные трюфели и ароматное оливковое масло
- Конечно, не пропустим музей жандармерии. Вы посетите экспозицию, которая расскажет об истории национальной гвардии в Сен-Тропе. Рассмотрите богатую фотогалерею, которая посвящена кинознаменитостям. Увидите документальный фильм о съёмках известных кинолент.
- Зайдёте в цитадель 16 века, откуда открывается вид на гавань и город
- Вы посетите музей бабочек, где представлены 35 000 видов бабочек, в том числе очень редкие особи
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей жандармерии — €5 за чел., цитадель — €4 за чел., музей бабочек — €2 за чел., обед — по желанию
- Могу адаптировать маршрут для людей с ограниченными возможностями в соответствии с пожеланиями
Как добраться до Сен-Тропе:
На такси: из Канн — от €95, из Ниццы — от €170
На поезде (3-3,5 часа в одну сторону): из Ниццы до Сан-Рафаэля — €14,5 за чел., из Канн до Сан-Рафаэля — €9 за чел., из Сан-Рафаэля до Сен-Тропе — на такси €60 или на автобусе €3 за чел.
На кораблике в летний сезон: из Канн стоимость билета туда-обратно — €60 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
2 Pl. Blanqui, 83990 Saint-Tropez, Gendarmerie Nationale
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Сене-Тропе
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но и
5
Основано на 9 отзывах
О
Ольга
25 янв 2025
Наша компания приехала на юг Франции всего на 4 дня. Нам хотелось посмотреть все и по максимуму, чтобы зарядится до лета. Просмотрев предложения мы решили начать именно со знаменитого Сан-Тропе.
Р
Радькина
16 янв 2025
Очень понравился город!! Мы остались в восторге благодаря нашему гиду Диане. Очень профессиональный гид и позитивный человек.
Ю
Юлия
16 янв 2025
Интересная экскурсия с Дианой, очень рекомендуем. Нам было весело, вкусно и интересно. Отдельное спасибо за сувенирчики привезенные специально для нас из Канн, было очень приятно.
N
Nadezhda
16 янв 2025
Хотим поблагодарить Диану за прекрасно проверенную экскурсию. Она влилась в нашу компанию так легко, что нам показалось, что мы давно знакомы. Юмор наше все! И это одна из сильных сторон Дианы. Интересные истории о знаменитых людях, история городка, южные ресторанчики, все это в копилке наших впечатлений. Рекомендуем Диану.
С
Сергей
16 янв 2025
Хотим поблагодарить Диану за интересную экскурсию,нам очень понравился Сан-Тропе! Будем стараться приехать ещё летом!
Юлия
15 янв 2025
Сан-Тропе оказался приятным и зимой, в нем особое очарование! Спасибо гиду Диане, которая с такой любовью к городу рассказала и показала самое интересное. Это превзошло все мои ожидания. Я просто влюбилась в это место! Диана, как мне кажется, знает все самые прекрасные места и локации для фото. Прекрасная экскурсия. Обязательно хочу ещё раз вернуться и ещё раз повторить этот маршрут.
Л
Любовь
15 янв 2025
Благодарю за чудесную и познавательную экскурсию по Сан-Тропе. Осталось приятное послевкусие. Наш гид Диана организовала увлекательную экскурсию и показала нам город с неожиданной стороны. Спасибо ей за все ответы на наши вопросы. Очень понравился музей жандармерии!
A
Aleksandra
15 янв 2025
Очень благодарны нашему гиду Диане за веселую прогулку-экскурсию по Сан-Тропе. Прошлись по «местам боевой славы» известных людей. Увидели легендарное место бар-ресторан Синикье, где снимались все фильмы, снятые в Сан- Тропе, куда захаживали артисты и даже президент Жак Ширак. Приедем летом обязательно!
Н
Натали
14 янв 2025
Скажу сразу: в Сан-Тропе я бывала и раньше и он мне не понравился. В этот раз поехала за компанию с друзьями и настояла на организованной экскурсии. Зимой курортный городок представлялся