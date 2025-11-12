Добро пожаловать на аметистовый берег! Когда-то здесь находилась пиратская бухта, но уже в 17 веке по приказу Людовика XIV был основан порт, а затем и канал дю Миди, ставший главной торговой артерией юга. Мы пройдём по его берегам, обсудим историю строительства и рассмотрим колоритные здания. Я покажу вам рынки, корабли и самые интересные улицы и раскрою секреты «французской Венеции».
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- Пройдём вдоль центрального канала и рассмотрим здания, расположенные по его сторонам.
- Обсудим строительство знаменитого канала дю Миди и его влияние на развитие региона Окситания.
- Увидим памятник Джойстеру, корабли для ловли рыбы и морепродуктов.
- Пройдём по рыбному рынку — «бирже», где устанавливаются и регулируются цены для всех сортов рыбы по региону.
- Изучим школу джойстинга, где юные любители тренируются, чтобы стать профессионалами в этом средневековом соревновании.
- Рассмотрим старинный морской форт, служивший защитой от пиратов вплоть до 18 века.
- Посетим главную площадь и улицу с памятником осьминогу.
- Заглянем на красочный рынок, где продают самые свежие продукты региона и не только.
Вы узнаете:
- Зачем устрицам нужен стресс и как добиться идеальных условий для их роста.
- Какие секреты хранит знаменитый Канал дю Миди и почему его строили долгих 20 лет.
- Какое именно вино на французском юге называют жидким золотом.
- Почему берег Средиземного моря, на котором находится Сет, называют аметистовым.
- Как в Сете проходят знаменитые средневековые турниры Ле Жут.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 10 лет.
- Город расположен на холме, поэтому на маршруте будут спуски и подъёмы — в том числе по лестницам.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив памятника Джойстеру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сете
Гид по югу Франции. Архитектор. Организую авторские туры не по учебнику, а с ощущением, что вы здесь живёте. Подарю вам наслаждение красотой архитектуры, искусством, кухней, вином.Задать вопрос