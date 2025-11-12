Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать на аметистовый берег! Когда-то здесь находилась пиратская бухта, но уже в 17 веке по приказу Людовика XIV был основан порт, а затем и канал дю Миди, ставший главной торговой артерией юга. Мы пройдём по его берегам, обсудим историю строительства и рассмотрим колоритные здания. Я покажу вам рынки, корабли и самые интересные улицы и раскрою секреты «французской Венеции».