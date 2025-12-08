Мои заказы

Сказочная рождественская Европа: Франция, Германия, Австрия и Чехия

Посетить самые красивые рождественские ярмарки, изучить музеи и дворцы и почувствовать праздник
Сказочные гирлянлы, зимняя свежесть, аромат ёлок, пряников и глинтвейна… Путешествие начнётся во французской «столице Рождества» — Страсбурге — и пройдёт сквозь 4 страны.

Мощёные европейские улочки и уютные домики с шапками
читать дальше

из сверкающего снега погрузят вас в атмосферу волшебства.

Вы посетите самые красивые рождественские ярмарки Европы, роскошные дворцы, известные на весь мир музеи и готические храмы, открыв настоящий портал в Средневековье.

Наконец, вы узнаете секрет приготовления венского яблочного штруделя! А желающие смогут покататься на коньках, сходить в Венскую оперу и даже принять пивную ванну в Праге.

Сказочная рождественская Европа: Франция, Германия, Австрия и Чехия
Сказочная рождественская Европа: Франция, Германия, Австрия и Чехия
Сказочная рождественская Европа: Франция, Германия, Австрия и Чехия
Ближайшие даты:
8
дек16
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для путешествия потребуется сделать:
- Шенгенскую визу
- Медицинскую и туристическую страховку

Организатор готов проконсультировать по всем вопросам.

Есть несколько вариантов доехать до места встречи:
1. Прилёт в Страсбург.
2. Прилёт в Базель в 10:55 утра. Далее на поезде до Страсбурга. Встречает сопровождающая Елена Истинова.
3. Прилёт в Париж. Далее на поезде.
4. Прилёт в Франкфурт-на-Майне. Далее на поезде.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в сказочный Страсбург

Прибытие в Страсбург, трансфер и заселение в отель.

Наш рождественский тур начинается на востоке Франции. Страсбург — историческая столица французского региона Эльзас, который граничит с Германией и Швейцарией. Страсбург называют «парламентской столицей», ведь именно здесь заседает Совет Европы и Европейский парламент.

Но главное — это ещё и французская «столица Рождества». Здесь проходит масштабная праздничная ярмарка. В этом городе начинаем погружаться в атмосферу сказки. Вечер будет свободным.

Прибытие в сказочный СтрасбургПрибытие в сказочный СтрасбургПрибытие в сказочный СтрасбургПрибытие в сказочный Страсбург
2 день

Экскурсия по Страсбургу, рождественский рынок и эльзасские деликатесы

После вкусного завтрака начинается экскурсия по Страсбургу. Мы рассмотрим изысканную архитектуру города в рождественском убранстве.

В старом Страсбурге вы увидите здания 9-18 веков, прогуляетесь по мощёным улочкам и рассмотрите французский и немецкий кварталы. Посетите дворец епископа Страсбургского и зловещий мост Ворона. Заглянете на площадь Гайо и в дома, где любил бывать Гёте, а Моцарт давал концерты. Не пройдёте мимо памятника Гутенбергу и старейшей в городе церкви Святого Фомы. А в квартале ремесленников Petit de France вас встретят уютные фахверковые домики и роскошные старинные особняки. Наконец, вы познакомитесь с грандиозным Страсбургским собором (Notre-Dame de Strasbourg) и узнаете, как менялся храм на протяжении трёх веков строительства.

Затем отправимся на Страсбургский рождественский рынок, один из старейших в Европе — он существует с 1570 года. На прилавках вы найдёте всё, что нужно для Рождества: ёлочные игрушки, изделия ремесленников, оригинальные подарки, вертепы, угощения и напитки. Здесь можно попробовать традиционные эльзасские пироги бредели (bredele) и фуа-гра, а потом запить всё это местным вином или глинтвейном (vin chaud). На десерт рекомендуем «рождественское полено» (buche de Noel) — торт-рулет с нежным творожным кремом.

Экскурсия по Страсбургу, рождественский рынок и эльзасские деликатесыЭкскурсия по Страсбургу, рождественский рынок и эльзасские деликатесыЭкскурсия по Страсбургу, рождественский рынок и эльзасские деликатесыЭкскурсия по Страсбургу, рождественский рынок и эльзасские деликатесы
3 день

Волшебная ярмарка, архитектура Кольмара и праздник для гурманов

После завтрака поедем в Кольмар — город, который славится своими ярмарками на всю Францию. Домики старого центра в разноцветных гирляндах, пушистые ёлки, обилие украшений и аромат глинтвейна — вот, как нас встретит Кольмар.

После вас ждёт экскурсия в старом городе. Вы погуляете по извилистым улочкам, зайдёте в музей Унтерлинден и Дом с головами, увидите уникальные здания Старой гауптвахты и Старой Таможни. А также дом Адольфа и дом Пфистера, которые всегда вызывают восхищение у путешественников.

Обязательно полюбуемся архитектурой Доминиканской церкви с витражами 15 века и прогуляемся по площади Жанны Д’Арк. Здесь рождественский рынок передаёт атмосферу исторической эльзасской деревни.

Помимо фуа-гра, вы сможете найти в этой гастрономической столице Эльзаса и вяленое мясо, и знаменитое эльзасское вино, и ароматные имбирные пряники. На Соборной площади будет настоящий праздник для гурманов — здесь много домиков с известными местными ресторанами и кулинарными шоу.

В конце дня прогуляемся по очаровательному кварталу «Маленькая Венеция».

Волшебная ярмарка, архитектура Кольмара и праздник для гурмановВолшебная ярмарка, архитектура Кольмара и праздник для гурмановВолшебная ярмарка, архитектура Кольмара и праздник для гурмановВолшебная ярмарка, архитектура Кольмара и праздник для гурманов
4 день

Баварская романтика и чарующее Рождество в Германии

Сегодня после завтрака переезжаем на поезде в Баварию, г. Нюрнберг. Нас ждёт старейший рождественский рынок Германии. После заселения в отель пойдём гулять по городу.

Рождественская ярмарка Нюрнберга называется «Кристкиндлесмаркт» (Christkindlesmarkt), что означает «рынок младенца Христа». В Нюрнберге есть традиция — девушка, выбранная «ангелом», открывает рождественский базар, а город украшается фигурками ангелов.

На местной ярмарке можно будет купить яркие сувениры: пряники любых форм и видов, игрушечные средневековые домики и красные башмачки из глины.

Баварская романтика и чарующее Рождество в ГерманииБаварская романтика и чарующее Рождество в ГерманииБаварская романтика и чарующее Рождество в ГерманииБаварская романтика и чарующее Рождество в Германии
5 день

Готическая романтика Нюрнберга и портал в Средневековье

Позавтракаем и пойдём гулять по Нюрнбергу.

Вы посетите Нюрнбергскую крепость — памятник средневековой архитектуры 12 века. Восхититесь красотой церкви Пресвятой Девы Марии — готического храма 14 века с ажурным фасадом. Покрутите колесо желаний на знаменитом фонтане на Рыночной площади. Вы увидите и красивую лютеранскую церковь Святого Лаврентия, а также дом-музей Альбрехта Дюрера.

После заглянем в Ремесленный двор. Этот небольшой «город в городе» — настоящий портал в Средневековье. Советуем попробовать здесь знаменитые нюрнбергские колбаски.

По желанию вы сможете посетить Музей игрушек. Он находится в роскошном историческом здании и занимает несколько этажей. Он был открыт более 100 лет назад, а сейчас в его коллекции около 12 000 игрушек.

Готическая романтика Нюрнберга и портал в СредневековьеГотическая романтика Нюрнберга и портал в СредневековьеГотическая романтика Нюрнберга и портал в СредневековьеГотическая романтика Нюрнберга и портал в Средневековье
6 день

Роскошь ярмарок Австрии, волшебный каток и рождественский хенд-мейд

Завтракаем и переезжаем в Австрию на поезде. Там заселяемся в отель в Вене. Обычно в столице работает больше 10 рождественских базаров. Мы посетим самые красивые и интересные.

Сперва пойдём на самый большой рождественский базар Вены, он находится возле Ратуши. Здесь вы сможете найти игрушки ручной работы, украшения, сладости, керамику и другие творения местных мастеров. И конечно, в этом месте стоит отведать пунша и глинтвейна. Для детей работают аттракционы, а все желающие смогут покататься на коньках.

Ближе к вечеру посетим Шпиттельберг — уютный район с очаровательными домиками и австрийскими ресторанами. Здесь тоже есть ярмарка, небольшая, но очень яркая. На неё съезжаются все креативные мастера Европы, чтобы представить свои изделия ручной работы.

Роскошь ярмарок Австрии, волшебный каток и рождественский хенд-мейдРоскошь ярмарок Австрии, волшебный каток и рождественский хенд-мейдРоскошь ярмарок Австрии, волшебный каток и рождественский хенд-мейдРоскошь ярмарок Австрии, волшебный каток и рождественский хенд-мейд
7 день

Великолепная архитектура Вены, музеи и площадь Марии-Терезии

Сегодня вас ждёт экскурсия по Вене с русскоговорящим гидом.

Вы увидите красивейший проспект Европы, университет, парламент, Венскую оперу и дворцовый парк Бурггартен. Затем изучите Собор Святого Стефана, Чумную колонну и площади Марии Терезии, Иосифа и святого Михаила. Посетите готическую церковь Благодарения и католический «Шотландский монастырь». Послушаете историю Хофбурга — главной резиденции императоров. В ней жили представители правящей династии Австрии до 1918 года.

После посетите парадный холл Национальной библиотеки Австрии. Это самая крупная барочная библиотеке в Европе. На её стеллажах хранится более 200 000 исторических книг. Пообедаем в уютном венском ресторанчике (оплачивается самостоятельно). Там можно попробовать шницель и другие знаменитые венские блюда.

Вторую половину дня посвятим музеям. Вена славится экспозициями в бывших дворцах Габсбургов. Например, Музей истории искусств или Музей естествознания. Можно посетить известную галерею Альбертина или один из современных музеев Музейного квартала.

Вечером продолжим погружаться в рождественскую атмосферу на базаре площади Марии Терезии.

Великолепная архитектура Вены, музеи и площадь Марии-ТерезииВеликолепная архитектура Вены, музеи и площадь Марии-ТерезииВеликолепная архитектура Вены, музеи и площадь Марии-ТерезииВеликолепная архитектура Вены, музеи и площадь Марии-Терезии
8 день

Активности на выбор: штрудель-шоу, дом Хундертвассера, Карлскирхе и ярмарка

Сегодня можно устроить свободный день или выбрать любую прогулку по Вене. Например, посетить дворец Шёнбрунн, летнюю резиденцию Габсбургов, или поучаствовать в штрудель-шоу кондитерской при дворе. Опытные кондитеры откроют секреты приготовления венского яблочного штруделя из слоёного теста (за доплату). А после вы отведаете свежеиспечённого пирога за чашечкой кофе.

На прогулке увидим самый экстравагантный жилой дом в Вене — шедевр художника Фриденсрайха Хундертвассера. Этот яркий дом как будто «танцует», а по его стенам вьётся плющ и дикий виноград. Затем посетим Карлскирхе — изумительная католическая церковь. Символ города, который сочетает в себе несколько стилей: итальянский барокко, античность и восток. На площади перед церковью посетим рождественский рынок.

Вечером желающие смогут побывать в Венской опере за дополнительную плату.

Активности на выбор: штрудель-шоу, дом Хундертвассера, Карлскирхе и ярмаркаАктивности на выбор: штрудель-шоу, дом Хундертвассера, Карлскирхе и ярмаркаАктивности на выбор: штрудель-шоу, дом Хундертвассера, Карлскирхе и ярмаркаАктивности на выбор: штрудель-шоу, дом Хундертвассера, Карлскирхе и ярмарка
9 день

Чарующая красота ярмарки Староместа и пивные ванны Праги

После завтрака состоится переезд в Чехию на поезде. Заселимся в отель в Праге и пойдём гулять по городу!

Пражские рождественские ярмарки по праву считаются одними из самых красивых в мире. Праздничный рынок начинается на Староместской площади, где стоит главная ёлка города. Прилавки усыпаны изделиями чешских мастеров: ёлочными украшениями, текстилем для дома, хрусталём и моравским стеклом. Здесь большое разнообразие еды — от колбасок на гриле и ягодных блинов до лепёшек и трдельников.

Вечером вас ждёт необычный опыт — пивные ванны. Да, Чехия известна как производитель пива, и мы непременно попробуем самые вкусные сорта. Но ещё посетим «пивное SPA» (оплачивается дополнительно, стоимость около €85).

Чарующая красота ярмарки Староместа и пивные ванны ПрагиЧарующая красота ярмарки Староместа и пивные ванны ПрагиЧарующая красота ярмарки Староместа и пивные ванны ПрагиЧарующая красота ярмарки Староместа и пивные ванны Праги
10 день

Пражские красоты, Собор Святого Вита и тайны Старого города

После завтрака в программе экскурсия по Праге.

Начнём с известного Страговского монастыря. Затем посетим Пражскую Лорету, Градчанскую площадь, Шварценбергский дворец и Парадные надворья Пражского града. Вы узнаете о том, как жили короли и придворные и какие интриги плели. Посмотрите на Золотую улочку и побываете в Соборе Святого Вита.

Продолжим экскурсию погружением в таинственную атмосферу Старого города. Увидим Пороховую башню в готическом стиле, первый Пражский университет, Сословный театр и костёл Девы Марии перед Тыном. Прогуляемся по Староместской площади, где находятся известные на весь мир астрономические часы — их небесная механика родом из Средневековья.

Затем заглянем в Собор Святого Николая, еврейский квартал Йозефов, на Карлову улицу и на Карлов мост. Закончим день ужином из сытных блюд чешской кухни и запьём бокалом хорошего чешского пива (оплачивается отдельно).

Пражские красоты, Собор Святого Вита и тайны Старого городаПражские красоты, Собор Святого Вита и тайны Старого городаПражские красоты, Собор Святого Вита и тайны Старого городаПражские красоты, Собор Святого Вита и тайны Старого города
11 день

Завершение тура

Прощаемся друг с другом и с рождественской Европой. А те, кто захочет продлить свою сказку, смогут поехать на минеральные источники в Карловы Вары.

Завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все внутренние передвижения на общественном транспорте (поезд, автобус)
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии с гидом по Страсбургу, Нюрнбергу, Вене, Праге
Что не входит в цену
  • Билеты до Страсбурга и обратно из Праги в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи и на другие экскурсионные объекты
  • Штрудель-шоу
  • Медицинская и туристическая страховки
  • Дополнительные развлечения (катание на коньках, опера, пивная ванна и тд)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Страсбург, Франция, время по договорённости
Завершение: Прага, Чехия, утро, вы сможете отправиться в аэропорт в любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Страсбурге
Меня зовут Елена, я независимый travel-агент. С 2020 года я организовала более 25 путешествий в Лондон, Шотландию, Японию, Турцию, Бразилию, Париж, Амстердам и другие страны Европы. Я занимаюсь турами, потому
читать дальше

что мне нравится быть в окружении таких же любителей путешествий, как и я. В каждом городе знаю местных гидов, которые с интересом относятся к своей работе. Все мои туры — уникальные, а программы составлены с заботой. Я хочу, чтобы все, кто любит путешествовать, могли открывать для себя новые уголки Земли с комфортом. Давайте вместе делить невероятные эмоции, болтать и весело проводить время в путешествиях! Приглашаю вас открывать мир вместе со мной!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Страсбурга

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Страсбурге
Все туры из Страсбурга