После завтрака поедем в Кольмар — город, который славится своими ярмарками на всю Францию. Домики старого центра в разноцветных гирляндах, пушистые ёлки, обилие украшений и аромат глинтвейна — вот, как нас встретит Кольмар.

После вас ждёт экскурсия в старом городе. Вы погуляете по извилистым улочкам, зайдёте в музей Унтерлинден и Дом с головами, увидите уникальные здания Старой гауптвахты и Старой Таможни. А также дом Адольфа и дом Пфистера, которые всегда вызывают восхищение у путешественников.

Обязательно полюбуемся архитектурой Доминиканской церкви с витражами 15 века и прогуляемся по площади Жанны Д’Арк. Здесь рождественский рынок передаёт атмосферу исторической эльзасской деревни.

Помимо фуа-гра, вы сможете найти в этой гастрономической столице Эльзаса и вяленое мясо, и знаменитое эльзасское вино, и ароматные имбирные пряники. На Соборной площади будет настоящий праздник для гурманов — здесь много домиков с известными местными ресторанами и кулинарными шоу.

В конце дня прогуляемся по очаровательному кварталу «Маленькая Венеция».