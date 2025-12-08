Мощёные европейские улочки и уютные домики с шапками
Описание тура
Организационные детали
Для путешествия потребуется сделать:
- Шенгенскую визу
- Медицинскую и туристическую страховку
Организатор готов проконсультировать по всем вопросам.
Есть несколько вариантов доехать до места встречи:
1. Прилёт в Страсбург.
2. Прилёт в Базель в 10:55 утра. Далее на поезде до Страсбурга. Встречает сопровождающая Елена Истинова.
3. Прилёт в Париж. Далее на поезде.
4. Прилёт в Франкфурт-на-Майне. Далее на поезде.
Программа тура по дням
Прибытие в сказочный Страсбург
Прибытие в Страсбург, трансфер и заселение в отель.
Наш рождественский тур начинается на востоке Франции. Страсбург — историческая столица французского региона Эльзас, который граничит с Германией и Швейцарией. Страсбург называют «парламентской столицей», ведь именно здесь заседает Совет Европы и Европейский парламент.
Но главное — это ещё и французская «столица Рождества». Здесь проходит масштабная праздничная ярмарка. В этом городе начинаем погружаться в атмосферу сказки. Вечер будет свободным.
Экскурсия по Страсбургу, рождественский рынок и эльзасские деликатесы
После вкусного завтрака начинается экскурсия по Страсбургу. Мы рассмотрим изысканную архитектуру города в рождественском убранстве.
В старом Страсбурге вы увидите здания 9-18 веков, прогуляетесь по мощёным улочкам и рассмотрите французский и немецкий кварталы. Посетите дворец епископа Страсбургского и зловещий мост Ворона. Заглянете на площадь Гайо и в дома, где любил бывать Гёте, а Моцарт давал концерты. Не пройдёте мимо памятника Гутенбергу и старейшей в городе церкви Святого Фомы. А в квартале ремесленников Petit de France вас встретят уютные фахверковые домики и роскошные старинные особняки. Наконец, вы познакомитесь с грандиозным Страсбургским собором (Notre-Dame de Strasbourg) и узнаете, как менялся храм на протяжении трёх веков строительства.
Затем отправимся на Страсбургский рождественский рынок, один из старейших в Европе — он существует с 1570 года. На прилавках вы найдёте всё, что нужно для Рождества: ёлочные игрушки, изделия ремесленников, оригинальные подарки, вертепы, угощения и напитки. Здесь можно попробовать традиционные эльзасские пироги бредели (bredele) и фуа-гра, а потом запить всё это местным вином или глинтвейном (vin chaud). На десерт рекомендуем «рождественское полено» (buche de Noel) — торт-рулет с нежным творожным кремом.
Волшебная ярмарка, архитектура Кольмара и праздник для гурманов
После завтрака поедем в Кольмар — город, который славится своими ярмарками на всю Францию. Домики старого центра в разноцветных гирляндах, пушистые ёлки, обилие украшений и аромат глинтвейна — вот, как нас встретит Кольмар.
После вас ждёт экскурсия в старом городе. Вы погуляете по извилистым улочкам, зайдёте в музей Унтерлинден и Дом с головами, увидите уникальные здания Старой гауптвахты и Старой Таможни. А также дом Адольфа и дом Пфистера, которые всегда вызывают восхищение у путешественников.
Обязательно полюбуемся архитектурой Доминиканской церкви с витражами 15 века и прогуляемся по площади Жанны Д’Арк. Здесь рождественский рынок передаёт атмосферу исторической эльзасской деревни.
Помимо фуа-гра, вы сможете найти в этой гастрономической столице Эльзаса и вяленое мясо, и знаменитое эльзасское вино, и ароматные имбирные пряники. На Соборной площади будет настоящий праздник для гурманов — здесь много домиков с известными местными ресторанами и кулинарными шоу.
В конце дня прогуляемся по очаровательному кварталу «Маленькая Венеция».
Баварская романтика и чарующее Рождество в Германии
Сегодня после завтрака переезжаем на поезде в Баварию, г. Нюрнберг. Нас ждёт старейший рождественский рынок Германии. После заселения в отель пойдём гулять по городу.
Рождественская ярмарка Нюрнберга называется «Кристкиндлесмаркт» (Christkindlesmarkt), что означает «рынок младенца Христа». В Нюрнберге есть традиция — девушка, выбранная «ангелом», открывает рождественский базар, а город украшается фигурками ангелов.
На местной ярмарке можно будет купить яркие сувениры: пряники любых форм и видов, игрушечные средневековые домики и красные башмачки из глины.
Готическая романтика Нюрнберга и портал в Средневековье
Позавтракаем и пойдём гулять по Нюрнбергу.
Вы посетите Нюрнбергскую крепость — памятник средневековой архитектуры 12 века. Восхититесь красотой церкви Пресвятой Девы Марии — готического храма 14 века с ажурным фасадом. Покрутите колесо желаний на знаменитом фонтане на Рыночной площади. Вы увидите и красивую лютеранскую церковь Святого Лаврентия, а также дом-музей Альбрехта Дюрера.
После заглянем в Ремесленный двор. Этот небольшой «город в городе» — настоящий портал в Средневековье. Советуем попробовать здесь знаменитые нюрнбергские колбаски.
По желанию вы сможете посетить Музей игрушек. Он находится в роскошном историческом здании и занимает несколько этажей. Он был открыт более 100 лет назад, а сейчас в его коллекции около 12 000 игрушек.
Роскошь ярмарок Австрии, волшебный каток и рождественский хенд-мейд
Завтракаем и переезжаем в Австрию на поезде. Там заселяемся в отель в Вене. Обычно в столице работает больше 10 рождественских базаров. Мы посетим самые красивые и интересные.
Сперва пойдём на самый большой рождественский базар Вены, он находится возле Ратуши. Здесь вы сможете найти игрушки ручной работы, украшения, сладости, керамику и другие творения местных мастеров. И конечно, в этом месте стоит отведать пунша и глинтвейна. Для детей работают аттракционы, а все желающие смогут покататься на коньках.
Ближе к вечеру посетим Шпиттельберг — уютный район с очаровательными домиками и австрийскими ресторанами. Здесь тоже есть ярмарка, небольшая, но очень яркая. На неё съезжаются все креативные мастера Европы, чтобы представить свои изделия ручной работы.
Великолепная архитектура Вены, музеи и площадь Марии-Терезии
Сегодня вас ждёт экскурсия по Вене с русскоговорящим гидом.
Вы увидите красивейший проспект Европы, университет, парламент, Венскую оперу и дворцовый парк Бурггартен. Затем изучите Собор Святого Стефана, Чумную колонну и площади Марии Терезии, Иосифа и святого Михаила. Посетите готическую церковь Благодарения и католический «Шотландский монастырь». Послушаете историю Хофбурга — главной резиденции императоров. В ней жили представители правящей династии Австрии до 1918 года.
После посетите парадный холл Национальной библиотеки Австрии. Это самая крупная барочная библиотеке в Европе. На её стеллажах хранится более 200 000 исторических книг. Пообедаем в уютном венском ресторанчике (оплачивается самостоятельно). Там можно попробовать шницель и другие знаменитые венские блюда.
Вторую половину дня посвятим музеям. Вена славится экспозициями в бывших дворцах Габсбургов. Например, Музей истории искусств или Музей естествознания. Можно посетить известную галерею Альбертина или один из современных музеев Музейного квартала.
Вечером продолжим погружаться в рождественскую атмосферу на базаре площади Марии Терезии.
Активности на выбор: штрудель-шоу, дом Хундертвассера, Карлскирхе и ярмарка
Сегодня можно устроить свободный день или выбрать любую прогулку по Вене. Например, посетить дворец Шёнбрунн, летнюю резиденцию Габсбургов, или поучаствовать в штрудель-шоу кондитерской при дворе. Опытные кондитеры откроют секреты приготовления венского яблочного штруделя из слоёного теста (за доплату). А после вы отведаете свежеиспечённого пирога за чашечкой кофе.
На прогулке увидим самый экстравагантный жилой дом в Вене — шедевр художника Фриденсрайха Хундертвассера. Этот яркий дом как будто «танцует», а по его стенам вьётся плющ и дикий виноград. Затем посетим Карлскирхе — изумительная католическая церковь. Символ города, который сочетает в себе несколько стилей: итальянский барокко, античность и восток. На площади перед церковью посетим рождественский рынок.
Вечером желающие смогут побывать в Венской опере за дополнительную плату.
Чарующая красота ярмарки Староместа и пивные ванны Праги
После завтрака состоится переезд в Чехию на поезде. Заселимся в отель в Праге и пойдём гулять по городу!
Пражские рождественские ярмарки по праву считаются одними из самых красивых в мире. Праздничный рынок начинается на Староместской площади, где стоит главная ёлка города. Прилавки усыпаны изделиями чешских мастеров: ёлочными украшениями, текстилем для дома, хрусталём и моравским стеклом. Здесь большое разнообразие еды — от колбасок на гриле и ягодных блинов до лепёшек и трдельников.
Вечером вас ждёт необычный опыт — пивные ванны. Да, Чехия известна как производитель пива, и мы непременно попробуем самые вкусные сорта. Но ещё посетим «пивное SPA» (оплачивается дополнительно, стоимость около €85).
Пражские красоты, Собор Святого Вита и тайны Старого города
После завтрака в программе экскурсия по Праге.
Начнём с известного Страговского монастыря. Затем посетим Пражскую Лорету, Градчанскую площадь, Шварценбергский дворец и Парадные надворья Пражского града. Вы узнаете о том, как жили короли и придворные и какие интриги плели. Посмотрите на Золотую улочку и побываете в Соборе Святого Вита.
Продолжим экскурсию погружением в таинственную атмосферу Старого города. Увидим Пороховую башню в готическом стиле, первый Пражский университет, Сословный театр и костёл Девы Марии перед Тыном. Прогуляемся по Староместской площади, где находятся известные на весь мир астрономические часы — их небесная механика родом из Средневековья.
Затем заглянем в Собор Святого Николая, еврейский квартал Йозефов, на Карлову улицу и на Карлов мост. Закончим день ужином из сытных блюд чешской кухни и запьём бокалом хорошего чешского пива (оплачивается отдельно).
Завершение тура
Прощаемся друг с другом и с рождественской Европой. А те, кто захочет продлить свою сказку, смогут поехать на минеральные источники в Карловы Вары.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все внутренние передвижения на общественном транспорте (поезд, автобус)
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии с гидом по Страсбургу, Нюрнбергу, Вене, Праге
Что не входит в цену
- Билеты до Страсбурга и обратно из Праги в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи и на другие экскурсионные объекты
- Штрудель-шоу
- Медицинская и туристическая страховки
- Дополнительные развлечения (катание на коньках, опера, пивная ванна и тд)