Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Случалось ли вам приехать в незнакомый город 🏙️ и влюбиться ❤️ в него с первого взгляда? Курортный город Экс ле Бэн, уютно расположенный между озером Бурже и горным ⛰️ массивом Бож, пленяет своим мягким климатом, романтичной красотой пейзажей и очарованием утопающего в зелени центра.

Известные ещё в галло-римскую эпоху горячие источники принесли этому небольшому городку мировую славу в XVIII–XIX веках, в период расцвета элитарного термализма. Европейская богема и аристократия оставили свой след в истории 📖 Экса и определили архитектурный облик этого популярного во Франции термального курорта.

Нашу экскурсию ⛳ мы начнём у бывшего замка маркизов, ныне городской ратуши. Мы прогуляемся по историческому центру города, где особняки, построенные в стиле La Belle Epoque, гармонично сочетаются с архитектурными памятниками галло-римского периода и средних веков. Обязательно заглянем в Термальный парк 🌳, бывший когда-то садом замка маркизов Экса.

Любителям изящных искусств нельзя пройти мимо музея Фор. Расположенный в величественном особняке XIX в., который носит имя «вилла Химер», музей 🖼 назван в честь коллекционера, передавшего городу свою обширную коллекцию живописи и скульптуры. Здесь находится второе по значимости во Франции собрание работ Родена, а также полотна Боннарa, Писсарро, Дега, Сезаннa. Один из залов музея посвящён Альфонсу де Ламартину. Слава пришла к писателю после публикации его романтического сборника " Медитации " (Meditations), в который вошло знаменитое стихотворение " Озеро « — ода несчастной любви поэта на берегах Бурже.

История Экса неразрывно связана с озером Бурже. Его живописные берега вызывают в памяти две старинные легенды: о чудовище, проживающем в его водах и о царящей над ним горной вершине «Зуб Кота» (La Dent du Chat).

Если вам позволит время и у вас появится желание продолжить знакомство с этим самым большим естественным озером Франции, мы сможем, в зависимости от погоды, прокатиться на прогулочном кораблике или зайти в местный аквариум.