Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Розовый город

Гид S.
Гид S. – Гид из Тулузы
Розовый город
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • €120 за человека

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Розовый город
Розовый город
Тулуза у французов ассоциируется с югом, мягким климатом, отменной кухней и своим особым, неповторимым образом жизни. Этот 4-й по значению город 🏙️ Франции каждый год привлекает около 20 000 новых жителей благодаря своему благоприятному экономическому положению и аэрокосмической промышленности в частности, а также по причине своего выгодного географического расположения между Средиземным морем, Пиренеями и Атлантическим побережьем.
Туристов Тулуза покоряет своим хорошо сохранившимся историческим центром. Широкое использование кирпича в застройке дало Тулузе её второе название: «Розовый город».
Во время нашей экскурссии мы вернёмся к различных цветам, наполняющим сущность и историю 📖 Тулузы. Мы постараемся уложить XXIV века истории города в нашу 2-x часовую прогулку 👣. Пожалуй, поподробнее мы остановимся на XV и XVII веках, на которые приходится так называемый золотой период Тулузы.
В наш маршрут войдут следующие памятники архитектуры: здание Капитолия и одноимённая главная площадь города, Базилика Сен Сернен, aнсамбль Якобинцев, oсобняк Ассеза и Новый мост (датируемый XVI веком).
Начало и место завершения
🚩 Toulouse
Розовый город
Розовый город
Розовый город
Розовый город
Розовый город
Розовый город
Розовый город
Розовый город
Розовый город

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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