Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Тулуза у французов ассоциируется с югом, мягким климатом, отменной кухней и своим особым, неповторимым образом жизни. Этот 4-й по значению город 🏙️ Франции каждый год привлекает около 20 000 новых жителей благодаря своему благоприятному экономическому положению и аэрокосмической промышленности в частности, а также по причине своего выгодного географического расположения между Средиземным морем, Пиренеями и Атлантическим побережьем.

Туристов Тулуза покоряет своим хорошо сохранившимся историческим центром. Широкое использование кирпича в застройке дало Тулузе её второе название: «Розовый город».

Во время нашей экскурссии мы вернёмся к различных цветам, наполняющим сущность и историю 📖 Тулузы. Мы постараемся уложить XXIV века истории города в нашу 2-x часовую прогулку 👣. Пожалуй, поподробнее мы остановимся на XV и XVII веках, на которые приходится так называемый золотой период Тулузы.

В наш маршрут войдут следующие памятники архитектуры: здание Капитолия и одноимённая главная площадь города, Базилика Сен Сернен, aнсамбль Якобинцев, oсобняк Ассеза и Новый мост (датируемый XVI веком).