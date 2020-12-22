Как добраться до Тамале на самолёте
В Тамале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tamale Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тамале
- Тамале TMLTamale Airport
Самые дешёвые билеты в Тамале из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.12.2020
|из 🇬🇭Аккры
|2 687
|1ч
|26.02.2021
|из 🇬🇭Кумаси
|4 935
|4ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|64 736
|45ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону