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Полезная информация о Тамале

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Местное время в Тамале
20:2830
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇭 Гана
Название городаТамале
По-английскиTamale
Столица регионаТамале является столицей региона
Население города360 579 чел.
АэропортТамале TML
Часовой поясAfrica/Accra
Средняя высота196 м. от уровня моря

Где находится Тамале на карте

Тамале фото города
Тамале

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