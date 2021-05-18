Полезная информация о Тамале
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Местное время в Тамале
20:2830
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇭 Гана
|Название города
|Тамале
|По-английски
|Tamale
|Столица региона
|Тамале является столицей региона
|Население города
|360 579 чел.
|Аэропорт
|Тамале TML
|Часовой пояс
|Africa/Accra
|Средняя высота
|196 м. от уровня моря
Где находится Тамале на карте
Тамале
Когда лучше лететь в Тамале