Всё о Гане

Полезная информация о Гане

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Флаг Ганы
Флаг Ганы
НазваниеГана
Эмодзи флаг🇬🇭
Полное названиеРеспублика Гана
По-английскиGhana
СтолицаАккра
ГородаСписок городов
ВалютаГанский седи
Площадь238 540 км²
Население28 308 301 чел.
Телефонный код+233
Код ISOGH
Основной домен.GH
Соседние страны🇹🇬 Того

Где находится Гана на карте

Гана фото страны
Гана

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