Полезная информация о Гане
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Флаг Ганы
|Название
|Гана
|Эмодзи флаг
|🇬🇭
|Полное название
|Республика Гана
|По-английски
|Ghana
|Столица
|Аккра
|Города
|Список городов
|Валюта
|Ганский седи
|Площадь
|238 540 км²
|Население
|28 308 301 чел.
|Телефонный код
|+233
|Код ISO
|GH
|Основной домен
|.GH
|Соседние страны
|🇹🇬 Того
Где находится Гана на карте
Гана