Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Франкфурт! O, маленький Манхэттен...

Гид S.
Гид S. – Гид из Франкфурта
Франкфурт! O, маленький Манхэттен...
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €158 за человека

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Франкфурт! O, маленький Манхэттен...
Франкфурт! O, маленький Манхэттен...
3-часовая пешая экукскурсия.
Для многих путешественников Франкфурт является воротами в Европу. Город 🏙️ считается финансовой столицей ⭐️ Германии. Из-за достаточного количества небоскребов и реки Майн, Франкфурт также называют «Main-Hattan». Франкфурт считается мировым центром коммерции, культуры, образования и туризма.
Франкфурт на Майне — город небоскребов. Как бы хотелось посмотреть на этих великанов не снизу вверх, а свысока! Небоскреб Main Tower предоставляет такую возможность — это единственный небоскреб, открытый для посещения туристов. Обзорная площадка находится на высоте 200 метров (54 этаж). Реально дух захватывает!!! А какие виды…
Небоскребы — это не все, чем знаменит город. Дом Гёте, Таверны Заксенхаузен, Площадь Рёмерберг, Церковь ⛪ Святого Павла, Набережная Музеев. Самым важным памятником конца 19 века по праву считается «Старая опера» (Alte Oper), уже более ста лет она входит в число самых важных оперных залов страны.
Франкфурт нужно видеть. Франкфурт нужно почувствовать. Я с большим удовольствием помогу Вам в этом.
Начало и место завершения
🚩 Frankfurt
Франкфурт! O, маленький Манхэттен...
Франкфурт! O, маленький Манхэттен...
Франкфурт! O, маленький Манхэттен...
Франкфурт! O, маленький Манхэттен...
Франкфурт! O, маленький Манхэттен...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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