Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

3-часовая пешая экукскурсия.

Для многих путешественников Франкфурт является воротами в Европу. Город 🏙️ считается финансовой столицей ⭐️ Германии. Из-за достаточного количества небоскребов и реки Майн, Франкфурт также называют «Main-Hattan». Франкфурт считается мировым центром коммерции, культуры, образования и туризма.

Франкфурт на Майне — город небоскребов. Как бы хотелось посмотреть на этих великанов не снизу вверх, а свысока! Небоскреб Main Tower предоставляет такую возможность — это единственный небоскреб, открытый для посещения туристов. Обзорная площадка находится на высоте 200 метров (54 этаж). Реально дух захватывает!!! А какие виды…

Небоскребы — это не все, чем знаменит город. Дом Гёте, Таверны Заксенхаузен, Площадь Рёмерберг, Церковь ⛪ Святого Павла, Набережная Музеев. Самым важным памятником конца 19 века по праву считается «Старая опера» (Alte Oper), уже более ста лет она входит в число самых важных оперных залов страны.

Франкфурт нужно видеть. Франкфурт нужно почувствовать. Я с большим удовольствием помогу Вам в этом.