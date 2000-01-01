Мы прокатимся по финансовой столице Германии на электросамокатах
Мы прокатимся по финансовой столице Германии на электросамокатах. Вы готовы пуститься в увлекательное приключение? Биржа, Оперный театр, река Майн, Гауптвахта и только малая часть, того, что предстоит вам увидеть! Мы заглянем в укромные уголки, о которых знают лишь местные, поговорим о прошлом и настоящем Франкфурта, его жителях и легендах.
Что вас ожидает 🤩
- Знаменитый выставочный комплекс Мэссе
- Франкфурт Даунтаун
- Финансовая биржа
- Оперный театр
- Скайлайн
- Улица шоппинга Цайль
- Собор императоров Римской империи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Финансовая столица Германии на электросамокатах.
Вы готовы пуститься в увлекательное приключение? Биржа, Оперный театр, река Майн, Гауптвахта и только малая часть, того, что предстоит вам увидеть! Мы заглянем в укромные уголки, о которых знают лишь местные, поговорим о прошлом и настоящем Франкфурта, его жителях и легендах.
Наш маршрут:
- знаменитый выставочный комплекс Мэссе,
- франкфурт Даунтаун,
- финансовая биржа,
- Оперный театр,
- скайлайн,
- улица шоппинга Цайль,
- собор императоров Римской империи.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- аренда электроскутера,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда электроскутера
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица ZeilЗавершение: Как вам будет удобно
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Франкфурта
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты