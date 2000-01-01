Мы прокатимся по финансовой столице Германии на электросамокатах. Вы готовы пуститься в увлекательное приключение? Биржа, Оперный театр, река Майн, Гауптвахта и только малая часть, того, что предстоит вам увидеть! Мы заглянем в укромные уголки, о которых знают лишь местные, поговорим о прошлом и настоящем Франкфурта, его жителях и легендах.