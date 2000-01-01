По знаковым местам города на электросамокатах

Мы прокатимся по финансовой столице Германии на электросамокатах

Мы прокатимся по финансовой столице Германии на электросамокатах. Вы готовы пуститься в увлекательное приключение? Биржа, Оперный театр, река Майн, Гауптвахта и только малая часть, того, что предстоит вам увидеть! Мы заглянем в укромные уголки, о которых знают лишь местные, поговорим о прошлом и настоящем Франкфурта, его жителях и легендах.
По знаковым местам города на электросамокатах
По знаковым местам города на электросамокатах
По знаковым местам города на электросамокатах
По знаковым местам города на электросамокатах
По знаковым местам города на электросамокатах
По знаковым местам города на электросамокатах

Что вас ожидает 🤩

  • Знаменитый выставочный комплекс Мэссе
  • Франкфурт Даунтаун
  • Финансовая биржа
  • Оперный театр
  • Скайлайн
  • Улица шоппинга Цайль
  • Собор императоров Римской империи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Финансовая столица Германии на электросамокатах.
Вы готовы пуститься в увлекательное приключение? Биржа, Оперный театр, река Майн, Гауптвахта и только малая часть, того, что предстоит вам увидеть! Мы заглянем в укромные уголки, о которых знают лишь местные, поговорим о прошлом и настоящем Франкфурта, его жителях и легендах.

Наш маршрут:

  • знаменитый выставочный комплекс Мэссе,
  • франкфурт Даунтаун,
  • финансовая биржа,
  • Оперный театр,
  • скайлайн,
  • улица шоппинга Цайль,
  • собор императоров Римской империи.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • аренда электроскутера,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда электроскутера
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Zeil
Завершение: Как вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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