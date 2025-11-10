Алекс — ваш гид в Хайдельберге

Провёл экскурсии для 348 туристов

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алекс. Работаю гидом с незапамятных времен. Приглашаю познакомиться с «летней столицей Европы», городом Баден-Баден, насладиться его чудесной природой, шармом, музеями, термами и казино. И открыть для себя много малоизвестных страниц мировой истории. Могу также провести для вас экскурсии в городе-студентов Хайдельберге и во второй политической столице Европы-Страсбурге. Оригинальность и самобытность этих городов гарантирую!