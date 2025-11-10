Хайдельберг — это старинный город, расположенный в долине реки Неккар.
Я покажу его визитные карточки: пешеходную улицу, руины замка, университет, гигантскую винную бочку и многое другое. Поделюсь его историей и поясню, почему его называют городом поэтов и мыслителей.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Руины замка — бывшей резиденции курфюрстов.
- Крупнейшую винную бочку в Европе.
- Торговую пешеходную улицу.
- Самый старый университет Германии.
- Аптечный музей.
- Пивоварню, вошедшую в Книгу рекордов Гиннесса.
Вы узнаете:
- Откуда пошло название города.
- Где родилась периодическая система Менделеева.
- Зачем студенты собирались в ресторане «У красного быка».
- Что находится в Аптечном музее.
- Как появилась самая длинная торговая улица Германии.
- И многое другое.
Организационные детали
- Маршрут предполагает поездку на фуникулёре и посещение комплекса руин. Стоимость — €11 за чел.
- При желании можно пообедать в уникальном кафе университета в здании бывшего арсенала. Еда и напитки оплачиваются дополнительно!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Хайдельберге
Провёл экскурсии для 348 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алекс. Работаю гидом с незапамятных времен. Приглашаю познакомиться с «летней столицей Европы», городом Баден-Баден, насладиться его чудесной природой, шармом, музеями, термами и казино. И открыть для себя много малоизвестных страниц мировой истории. Могу также провести для вас экскурсии в городе-студентов Хайдельберге и во второй политической столице Европы-Страсбурге. Оригинальность и самобытность этих городов гарантирую!Задать вопрос