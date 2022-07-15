Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Следы знаменитых русских людей в Марбурге
Приступим к увлекательному путешествию по местам, где оставили свой след известные русские деятели. В Марбурге, в разные эпохи и с разнообразными целями, бывали такие таланты, как Ломоносов, Виноградов, Пастернак и Булат Окуджава.
Значение Марбурга
Но не только русские писатели и ученые оставили след в этом прекрасном городе. Здесь можно найти:
- Готический Елизаветинский собор
- Общегерманский Институт слепых
- Старый университет
- Ратушу
- Замок на горе Шлоссберг
Марбург – это город, охватывающий великое множество культурных слоев: он был свидетелем жизни Лютера, братьев Гримм, а также ранних немецких романтиков. Здесь также работали философы, такие как Хайдеггер и Ханна Аренд.
Места вдохновения
Каждый уголок Марбурга наполнен вдохновением и историей. Этот город стал важной точкой на культурной карте Европы и продолжает притягивать людей, стремящихся узнать больше о его богатом прошлом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Св. Елизаветы
- Старый университет
- Ратуша
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
