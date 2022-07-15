от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Следы знаменитых русских людей в Марбурге

Приступим к увлекательному путешествию по местам, где оставили свой след известные русские деятели. В Марбурге, в разные эпохи и с разнообразными целями, бывали такие таланты, как Ломоносов, Виноградов, Пастернак и Булат Окуджава.

Значение Марбурга

Но не только русские писатели и ученые оставили след в этом прекрасном городе. Здесь можно найти:

Готический Елизаветинский собор

Общегерманский Институт слепых

Старый университет

Ратушу

Замок на горе Шлоссберг

Марбург – это город, охватывающий великое множество культурных слоев: он был свидетелем жизни Лютера, братьев Гримм, а также ранних немецких романтиков. Здесь также работали философы, такие как Хайдеггер и Ханна Аренд.

Места вдохновения

Каждый уголок Марбурга наполнен вдохновением и историей. Этот город стал важной точкой на культурной карте Европы и продолжает притягивать людей, стремящихся узнать больше о его богатом прошлом.