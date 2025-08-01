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Экскурсии в Мюнхене

Найдено 98 экскурсий в Мюнхене на русском языке, цены от €12, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Пешая
2 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €95 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Прекрасная подача материала, много интересных фактов, отличный маршрут
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €128 за всё до 7 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
Совершить невероятные открытия на встрече с мастерами фламандской, итальянской и испанской живописи
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 10:00
11 авг в 12:00
от €141 за всё до 6 чел.
С Мюнхеном на ты
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
С Мюнхеном на ты
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
10 авг в 12:30
12 авг в 08:00
от €98 за всё до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Пешая
2 часа
-
4%
230 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от €90€94 за всё до 7 чел.
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев
Пешая
2 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев
Путешествие по Старому городу Мюнхена подарит вам встречу с королями, легендами и современным искусством. Узнайте, что скрывают фасады
Начало: На Мариенплац
Сегодня в 14:30
10 авг в 08:00
от €95€100 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
На поезде
7 часов
105 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €145 за всё до 7 чел.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
На машине
3 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Начало: Isartor
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от €182€191 за всё до 4 чел.
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от €164 за всё до 5 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)
7 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
10 авг в 08:00
11 авг в 12:30
от €315 за всё до 7 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Пешая
1 час
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
Из Мюнхена - в Нойшванштайн (на поезде или вашем авто)
На поезде
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Мюнхена - в Нойшванштайн (на поезде или вашем авто)
Путешествие по Баварии на авто - это возможность прикоснуться к истории Людвига II, увидеть шедевры архитектуры и насладиться альпийскими пейзажами
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €299 за всё до 6 чел.
Роскошные замки Баварии
На автобусе
10 часов
213 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Роскошные замки Баварии
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 авг в 07:30
€150 за человека
Трансфер в Мюнхене
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Мюнхене
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 авг в 17:30
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
На машине
3.5 часа
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от €195€205 за всё до 4 чел.
Первый день в Мюнхене
Пешая
3 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €160 за всё до 2 чел.
Мюнхен глазами местных
Пешая
3.5 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мюнхен глазами местных
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €134 за всё до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Мюнхену
На машине
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 17:30
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 7 чел.
«Синий Всадник» и Василий Кандинский
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Синий Всадник» и Василий Кандинский
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
Начало: У Luisenstraße 33
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €180 за всё до 5 чел.
Свидание с Мюнхеном
Пешая
2 часа
201 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Мюнхеном
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Немецкий технический музей в Мюнхене
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Немецкий технический музей в Мюнхене
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €267 за всё до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €160 за всё до 7 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену (на вашем автомобиле)
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену (на вашем автомобиле)
Интересно поданная информация, замечательно проведённое время и восхитительное послевкусие
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €178 за всё до 5 чел.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
Начало: На Marienpaltz
10 авг в 11:00
11 авг в 15:00
от €180 за всё до 7 чел.
Нимфенбург - летняя резиденция баварских королей
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Нимфенбург - летняя резиденция баварских королей
Посетить роскошный дворец правителей Баварии и узнать о судьбах его владельцев
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
10 авг в 13:30
11 авг в 09:30
от €280 за всё до 5 чел.

Что посмотреть в Мюнхене на экскурсиях?

Мюнхен полон уникальных достопримечательностей, это и привлекательные исторические здания и памятники, красивые площади и дворцы, выдающиеся художественные музеи и прекрасные парки, а также роскошные соборы и церкви в стиле барокко и конечно же бесконечные пивные бары и рестораны

Местные экскурсоводы

Мюнхен потрясающий город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше узнать его и познакомиться с самыми знаменитыми достопримечательностями и местами, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые вы можете найти в нашем каталоге. Вам нужно только выбрать подходящую и забронировать ее, все остальное возьмут нас себя профессиональные гиды

Последние отзывы на экскурсии

Т
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Дата посещения: 23 июл 2025
Хотим поблагодарить Анну за чудесную экскурсию по Мюнхену. С одной стороны легкое общение с гидом, обмен мнениями, шутками, с другой стороны много интересной новой неперегруженной датами и фамилиями информацией. Остались очень яркие впечатления. Обязательно порекомендуем друзьям.
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М
Мюнхен. Эпоха Третьего рейха
Так как сын увлекается историей Второй мировой и ранее уже были на двух экскурсиях, хотели взглянуть на Мюнхен с других ракурсов. Были удивлены что Анна обращала внимание на «невидимые» детали, которые ускользали из внимания предыдущих экскурсоводов. Очень понравилось. Анне спасибо!
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Д
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев
Отличный гид и экскурсия! Все интересно рассказывает и старается чтобы все услышали и поняли. Даже нашей маленькой дочери было интересно
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ее слушать. И не смотря на то что погода была местами очень дождливая, мы почти не промокли потому что она грамотно организовала остановки чтобы не попасть под ливень. Также она помогла нам найти ближайший туалет во время экскурсии. Наверное это одна из лучших экскурсий что у нас была.

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Т
Главное в Мюнхене за 2 часа
С Нелли мы провели прекрасные два с половиной часа, любуясь замечательным городом и слушая интересные истории о тех, кто жил
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в этом городе, о тех личностях, которые важны для Мюнхена и Баварии. Нелли -прекрасный рассказчик, влюблённый в свой город и время экскурсии пролетело незаметно для нас. Спасибо большое за экскурсию

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Александра
Главное в Мюнхене - на Tesla
Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/

В Мюнхене впервые, так что получилась прекрасная обзорная. Много узнали и про историю города,
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и страны в целом.
Панорамный вид через крышу Тесла - отдельное удовольствие, особенно когда снаружи очередная волна жары.

Отдельно благодарю за оперативную реакцию на нашу внезапную заявку и встречу в удобном нам месте.

Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/
Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/
Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/
Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/+2
Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/
Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/
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А
Прогулка по Старому городу Мюнхена с аудиогидом
Приятный аудиогид, наполнен городским легендами, заходит легко, не скучно
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А
Главное в Мюнхене за 2 часа
Нелли — прекрасный гид и очень приятный собеседник! Благодаря ее профессионализму и увлекательной подаче материала прогулка получилась не только познавательной,
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но и очень интересной. Нелли умеет создавать дружелюбную атмосферу, отвечает на все вопросы и показывает город так, что влюбляешься в него с первых минут. Особенно понравилось внимание к деталям, интересные исторические факты и полезные рекомендации о том, что еще стоит посетить в Мюнхене. Искренне рекомендую Нелли всем, кто хочет не просто увидеть центр Мюнхена, а провести время в приятной компании, наслаждаясь интересной прогулкой с увлекательным погружением в историю города. Нелли прекрасно сочетает исторические факты, живые рассказы и легкую подачу материала, благодаря чему экскурсия проходит на одном дыхании и оставляет самые теплые впечатления.

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Ержан
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
Спасибо большое, было все замечательно!
Спасибо большое, было все замечательно!
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Б
Тайны и шарм Мюнхена
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛+3
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
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М
Шедевры Старой пинакотеки
Прекрасная экскурсия. Очень эрудированный гид Наталья, прекрасно преподнесла материал. Очень интересно, эмоционально насыщенно. Очень рекомендую работать с этим гидом.
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Всего 1838 отзывов в Мюнхене

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену

Самые популярные экскурсии в Мюнхене
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Главное в Мюнхене за 2 часа;
  2. Тайны и шарм Мюнхена;
  3. Шедевры Старой пинакотеки;
  4. С Мюнхеном на ты;
  5. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице.
Что посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новая ратуша;
  2. Мариенплац;
  3. Фрауэнкирхе;
  4. Нойшванштайн;
  5. Нимфенбург;
  6. Площадь Одеонсплац;
  7. Мюнхенская резиденция;
  8. Церковь Святого Михаила;
  9. Одеонсплац;
  10. Церковь Святого Петра.
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2026
Сейчас в Мюнхене можно забронировать 98 экскурсий и билетов от 12 до 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1838 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Выбирайте экскурсии из Мюнхена и отправляйтесь в путешествие по самым живописным уголкам города и его окрестностей. Вас ждут захватывающие истории и интересные факты от наших русскоговорящих гидов. Станьте частью приключения и узнайте Мюнхен как свои пять пальцев!