Экскурсии Мюнхена

Все экскурсии в Мюнхене

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мюнхене – доступно 79 экскурсий на 2021 год, 950 ⭐ отзывов, цены от €16.9, посетите достопримечательности: Нойшванштайн, Нимфенбург, Старый город, Альянс-Арена. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мюнхене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
4.6
13
40
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Мюнхен - официальная столица Баварии
Ежедневно в 11.00
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу
5
3
40
за 1 чел.
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу
Мы приглашаем вас полюбоваться и восхититься творениями лучших мастеров Европы
по понедельникам в 10:00 (сбор за 15 минут до старта)
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Индивидуальная экскурсия
5
146
79
за 1-7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Старая Пинакотека - 10 шедевров за 2 часа
5
8
40
за 1 чел.
Старая Пинакотека - 10 шедевров за 2 часа
Старая пинакотека Мюнхена - одна из известнейших галерей мира - это собрание главных произведений живописцев...
по воскресеньям в 10:00 (сбор за 15 минут до старта)
Роскошные замки Баварии
4.7
185
11ч
80
за 1 чел.
Роскошные замки Баварии
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
в понедельник, субботу и воскресенье в 07:30
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная экскурсия
5
13
10ч
200
за 1-7 чел.
Сказочные замки Баварии
В нашем путешествии мы посетим замок Нойшванштайн и дворец Линдерхоф - два великолепных творения,...
В любой день в любое время
Главное в Мюнхене за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
28
80
за 1-7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру
Замок Нойшванштайн
Индивидуальная экскурсия
5
12
330
за 1-4 чел.
Замок Нойшванштайн
Вы посетите замок Нойшванштайн, поднимитесь на мост Марии, проедите по cамым красивым альпийским...
ежедневно c 8-10 часов
Замки баварских королей
Индивидуальная экскурсия
4.9
62
11ч
245
за 1-4 чел.
Замки баварских королей
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
Исторический центр и Нимфенбург
Индивидуальная экскурсия
5
1
160
за 1-7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Мюнхен хорошо рассматривать не только пешком, но и сидя в автомобиле
Тайны и шарм Мюнхена
Индивидуальная экскурсия
5
17
79
за 1-5 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с его легендами
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
4.8
52
11ч
85
за 1 чел.
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Комфортабельный автобус в сопровождении гида доставит Вас в баварские Альпы к двум любимчикам короля...
ПН, СБ, ВС в 07:30
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
10ч
208
за 1-7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Путешествие по стопам загадочного короля Людвига II к сказочным замкам Нойшванштайн и Линдерхоф
Тайны и шарм Мюнхена
Индивидуальная экскурсия
5
6
75
за 1-10 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Лёгкая ознакомительная прогулка по центру Мюнхена
Любое Вам удобное время
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Индивидуальная экскурсия
5
5
10ч
299
за 1-7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в Баварию
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
5
10
16.9
за 1 чел.
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
Отправляйтесь на панорамный обзорный тур по Мюнхену на двухэтажном автобусе
Ежедневно с 10:00 до 16:30
Первое знакомство с Мюнхеном
Индивидуальная экскурсия
4.6
11
100
за 1-10 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
Узнать историю города и увидеть его главные достопримечательности
Легенды старого Мюнхена
Индивидуальная экскурсия
5
6
120
за 1-15 чел.
Легенды старого Мюнхена
Вас ждет небольшая экскурсия по Мюнхену с осмотром основных достопримечательностей
Мюнхен глазами местных
Индивидуальная экскурсия
4.9
71
3ч 30м
130
за 1-4 чел.
Мюнхен глазами местных
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
5
6
100
за 1-10 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешеходная экскурсия по центру баварской столицы подойдет для туристов, которые хотят быстро познакомиться...
Каждый день (Пн. - Вс. ) с 10:00 до 20:00
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
Индивидуальная экскурсия
5
12
124
за 1-7 чел.
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
О кровавой деятельности нацистской партии, о разгроме и возрождении города после войны
Немецкий музей техники
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-5 чел.
Немецкий музей техники
Экскурсия по занимательному миру науки и техники для взрослых и детей
Ежедневно в 10:00/ 14:00
Экспресс-тур по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия
5
8
40
за 1-5 чел.
Экспресс-тур по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Аугсбург - римский город в Баварии
80
за 1 чел.
Аугсбург - римский город в Баварии
По средам

Последние отзывы «Экскурсии Мюнхена»

  • Отзыв на: Главное в Мюнхене за 2 часа
    А
    Александр
    26 октября 2021
    5
    Интересная, познавательная, насыщенная интересными фактами и городскими легендами экскурсия по центру Мюнхена прошла на одном дыхании. Благодаря Нелли, у меня изменилось отношение к Мюнхену. Искренне рекомендую её экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом!
  • Отзыв на: Главное в Мюнхене за 2 часа
    А
    Андрей
    22 октября 2021
    4
    Все было комфортно, грамотно, правильно подготовлено. Нелли спасибо за инфу и подсказки.
  • Отзыв на: Главное в Мюнхене за 2 часа
    В
    Вера
    21 октября 2021
    5
    Наш гид, Нелли Сливинская, отлично провела обзорную экскурсию по Мюнхену. Рассказала историю города, много интересного про баварские традиции. Остались очень довольны. Большое ей спасибо
  • Отзыв на: Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
    А
    Андрей
    18 октября 2021
    5
    Старая Пинакотека подойдет для начинающих любителей живописи (basic level) -в ней есть картины почти всех известных мастеров: от раннего средневековья до импрессионистов. Галерея состоит из одного этажа и, в отличие от многоэтажных Лувра, Метрополитен-музея, Лондонской национальной галереи, ее компактность позволит осмотреть главные шедевры за 3-4 часа, что вполне по силам как школьнику, студенту, так и пожилому человеку, чтобы составить представление и получить базовые знания о направлениях, существующих в живописи.
  • Отзыв на: Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
    А
    Андрей
    18 октября 2021
    5
    В каждом старом городе есть свои, особенные здания, с необычными, причудливыми фасадами. И Мюнхен - не исключение. Район Швабинг изобилует ими и позволяет увидеть разные формы отделки фасадов в стиле "югендштиль" и восхититься фантазией архитекторов начала XX века, которая шла в ногу с появлением новых строительных материалов и технологий отделки. Рекомендую эту экскурсию для путешественников, побывавших в Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Вене, где еще сохранились здания этого архитектурного стиля.
  • Отзыв на: Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
    А
    Андрей
    18 октября 2021
    5
    Хочу выразить благодарность гиду Алексею за добросовестное выполнение своих обязанностей: вместе мы посетили все достопримечательности в бывшей резиденции нацистов "Оберзальцберг" (подземный бункер, выставку о становлении нацизма в Германии, смотровые площадки). Алексей даже помог с переводом документов, размещенных в экспозициях, на стендах. Оособенно впечатлила природа: заснеженные сосны высоко в горах, в то в ремя как у подножия - они зеленые. И это в октябре, когда до зимы еще далеко. Псмимо вопросов по теме экскурсии Алексей ответил на много дополнительных вопросов по культуре и быту Германии, что позволило расширить свой багаж знаний об этой стране. Было легко и непринужденно, время пролетело быстро.
  • Отзыв на: Замки баварских королей
    П
    Полина
    14 октября 2021
    5
    Замечательная экскурсия, отличный гид и рассказчик Игорь. С полным знанием и пониманием материала, который излагает. Очень ему благодарны, за увлекательную экскурсию.
  • Отзыв на: Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
    I
    Iryna
    9 октября 2021
    5
    Это было что-то невероятное! Нам не просто понравилось, мы были в восторге! Это надо увидеть, вдохнуть и прочувствовать! Наша рекомендация: обязательно №1. Большое спасибо за организацию Ирене! Большущее спасибо нашему прекрасному гиду Ольге!
  • Отзыв на: Роскошные замки Баварии
    С
    Светлана
    3 октября 2021
    5
    Шикарная экскурсия. Анна очень подробно и последовательно рассказала, посвятила во все интересные факты жизни королей, историю создания замков. Водитель также был просто супер! Местность, по которой проходила дорога, сама по себе очень живописная. Очень рада, что мы посетили эту экскурсию.
  • Отзыв на: Тайны и шарм Мюнхена
    І
    Ігор
    27 сентября 2021
    5
    Прекрасная и увлекательна экскурсия. гид Наталия не дала нам скучать ни секунды - 3 часа пролетели незаметно
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