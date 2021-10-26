Старая Пинакотека подойдет для начинающих любителей живописи (basic level) -в ней есть картины почти всех известных мастеров: от раннего средневековья до импрессионистов. Галерея состоит из одного этажа и, в отличие от многоэтажных Лувра, Метрополитен-музея, Лондонской национальной галереи, ее компактность позволит осмотреть главные шедевры за 3-4 часа, что вполне по силам как школьнику, студенту, так и пожилому человеку, чтобы составить представление и получить базовые знания о направлениях, существующих в живописи.

В каждом старом городе есть свои, особенные здания, с необычными, причудливыми фасадами. И Мюнхен - не исключение. Район Швабинг изобилует ими и позволяет увидеть разные формы отделки фасадов в стиле "югендштиль" и восхититься фантазией архитекторов начала XX века, которая шла в ногу с появлением новых строительных материалов и технологий отделки. Рекомендую эту экскурсию для путешественников, побывавших в Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Вене, где еще сохранились здания этого архитектурного стиля.

А Андрей 5

Хочу выразить благодарность гиду Алексею за добросовестное выполнение своих обязанностей: вместе мы посетили все достопримечательности в бывшей резиденции нацистов "Оберзальцберг" (подземный бункер, выставку о становлении нацизма в Германии, смотровые площадки). Алексей даже помог с переводом документов, размещенных в экспозициях, на стендах. Оособенно впечатлила природа: заснеженные сосны высоко в горах, в то в ремя как у подножия - они зеленые. И это в октябре, когда до зимы еще далеко. Псмимо вопросов по теме экскурсии Алексей ответил на много дополнительных вопросов по культуре и быту Германии, что позволило расширить свой багаж знаний об этой стране. Было легко и непринужденно, время пролетело быстро.