Все экскурсии в Мюнхене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мюнхене – доступно 79 экскурсий на 2021 год, 950 ⭐ отзывов, цены от €16.9, посетите достопримечательности: Нойшванштайн, Нимфенбург, Старый город, Альянс-Арена. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мюнхене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
3ч
€40
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Мюнхен - официальная столица Баварии
Ежедневно в 11.00
2ч
€40
за 1 чел.
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу
Мы приглашаем вас полюбоваться и восхититься творениями лучших мастеров Европы
по понедельникам в 10:00 (сбор за 15 минут до старта)
Индивидуальная экскурсия
2ч
€79
за 1-7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
2ч
€40
за 1 чел.
Старая Пинакотека - 10 шедевров за 2 часа
Старая пинакотека Мюнхена - одна из известнейших галерей мира - это собрание главных произведений живописцев...
по воскресеньям в 10:00 (сбор за 15 минут до старта)
11ч
€80
за 1 чел.
Роскошные замки Баварии
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
в понедельник, субботу и воскресенье в 07:30
Индивидуальная экскурсия
10ч
€200
за 1-7 чел.
Сказочные замки Баварии
В нашем путешествии мы посетим замок Нойшванштайн и дворец Линдерхоф - два великолепных творения,...
В любой день в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
6ч
€330
за 1-4 чел.
Замок Нойшванштайн
Вы посетите замок Нойшванштайн, поднимитесь на мост Марии, проедите по cамым красивым альпийским...
ежедневно c 8-10 часов
Индивидуальная экскурсия
11ч
€245
за 1-4 чел.
Замки баварских королей
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Мюнхен хорошо рассматривать не только пешком, но и сидя в автомобиле
Индивидуальная экскурсия
2ч
€79
за 1-5 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с его легендами
11ч
€85
за 1 чел.
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Комфортабельный автобус в сопровождении гида доставит Вас в баварские Альпы к двум любимчикам короля...
ПН, СБ, ВС в 07:30
Индивидуальная экскурсия
10ч
€208
за 1-7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Путешествие по стопам загадочного короля Людвига II к сказочным замкам Нойшванштайн и Линдерхоф
Индивидуальная экскурсия
2ч
€75
за 1-10 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Лёгкая ознакомительная прогулка по центру Мюнхена
Любое Вам удобное время
Индивидуальная экскурсия
10ч
€299
за 1-7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в Баварию
1д
€16.9
за 1 чел.
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
Отправляйтесь на панорамный обзорный тур по Мюнхену на двухэтажном автобусе
Ежедневно с 10:00 до 16:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
Узнать историю города и увидеть его главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-15 чел.
Легенды старого Мюнхена
Вас ждет небольшая экскурсия по Мюнхену с осмотром основных достопримечательностей
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€130
за 1-4 чел.
Мюнхен глазами местных
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешеходная экскурсия по центру баварской столицы подойдет для туристов, которые хотят быстро познакомиться...
Каждый день (Пн. - Вс. ) с 10:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€124
за 1-7 чел.
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
О кровавой деятельности нацистской партии, о разгроме и возрождении города после войны
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-5 чел.
Немецкий музей техники
Экскурсия по занимательному миру науки и техники для взрослых и детей
Ежедневно в 10:00/ 14:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
€40
за 1-5 чел.
Экспресс-тур по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
8ч
€80
за 1 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Мюнхена»
- ААлександр26 октября 2021Интересная, познавательная, насыщенная интересными фактами и городскими легендами экскурсия по центру Мюнхена прошла на одном дыхании. Благодаря Нелли, у меня изменилось отношение к Мюнхену. Искренне рекомендую её экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом!
- ААндрей22 октября 2021Все было комфортно, грамотно, правильно подготовлено. Нелли спасибо за инфу и подсказки.
- ВВера21 октября 2021Наш гид, Нелли Сливинская, отлично провела обзорную экскурсию по Мюнхену. Рассказала историю города, много интересного про баварские традиции. Остались очень довольны. Большое ей спасибо
- ААндрей18 октября 2021Старая Пинакотека подойдет для начинающих любителей живописи (basic level) -в ней есть картины почти всех известных мастеров: от раннего средневековья до импрессионистов. Галерея состоит из одного этажа и, в отличие от многоэтажных Лувра, Метрополитен-музея, Лондонской национальной галереи, ее компактность позволит осмотреть главные шедевры за 3-4 часа, что вполне по силам как школьнику, студенту, так и пожилому человеку, чтобы составить представление и получить базовые знания о направлениях, существующих в живописи.
- ААндрей18 октября 2021В каждом старом городе есть свои, особенные здания, с необычными, причудливыми фасадами. И Мюнхен - не исключение. Район Швабинг изобилует ими и позволяет увидеть разные формы отделки фасадов в стиле "югендштиль" и восхититься фантазией архитекторов начала XX века, которая шла в ногу с появлением новых строительных материалов и технологий отделки. Рекомендую эту экскурсию для путешественников, побывавших в Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Вене, где еще сохранились здания этого архитектурного стиля.
- ААндрей18 октября 2021Хочу выразить благодарность гиду Алексею за добросовестное выполнение своих обязанностей: вместе мы посетили все достопримечательности в бывшей резиденции нацистов "Оберзальцберг" (подземный бункер, выставку о становлении нацизма в Германии, смотровые площадки). Алексей даже помог с переводом документов, размещенных в экспозициях, на стендах. Оособенно впечатлила природа: заснеженные сосны высоко в горах, в то в ремя как у подножия - они зеленые. И это в октябре, когда до зимы еще далеко. Псмимо вопросов по теме экскурсии Алексей ответил на много дополнительных вопросов по культуре и быту Германии, что позволило расширить свой багаж знаний об этой стране. Было легко и непринужденно, время пролетело быстро.
- Отзыв на: Замки баварских королейППолина14 октября 2021Замечательная экскурсия, отличный гид и рассказчик Игорь. С полным знанием и пониманием материала, который излагает. Очень ему благодарны, за увлекательную экскурсию.
- IIryna9 октября 2021Это было что-то невероятное! Нам не просто понравилось, мы были в восторге! Это надо увидеть, вдохнуть и прочувствовать! Наша рекомендация: обязательно №1. Большое спасибо за организацию Ирене! Большущее спасибо нашему прекрасному гиду Ольге!
- Отзыв на: Роскошные замки БаварииССветлана3 октября 2021Шикарная экскурсия. Анна очень подробно и последовательно рассказала, посвятила во все интересные факты жизни королей, историю создания замков. Водитель также был просто супер! Местность, по которой проходила дорога, сама по себе очень живописная. Очень рада, что мы посетили эту экскурсию.
- Отзыв на: Тайны и шарм МюнхенаІІгор27 сентября 2021Прекрасная и увлекательна экскурсия. гид Наталия не дала нам скучать ни секунды - 3 часа пролетели незаметно