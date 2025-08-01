Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €95 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Прекрасная подача материала, много интересных фактов, отличный маршрут
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €128 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
Совершить невероятные открытия на встрече с мастерами фламандской, итальянской и испанской живописи
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 10:00
11 авг в 12:00
от €141 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
С Мюнхеном на ты
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
10 авг в 12:30
12 авг в 08:00
от €98 за всё до 7 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от €90
€94 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев
Путешествие по Старому городу Мюнхена подарит вам встречу с королями, легендами и современным искусством. Узнайте, что скрывают фасады
Начало: На Мариенплац
Сегодня в 14:30
10 авг в 08:00
от €95
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €145 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Начало: Isartor
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от €182
€191 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от €164 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
10 авг в 08:00
11 авг в 12:30
от €315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Мюнхена - в Нойшванштайн (на поезде или вашем авто)
Путешествие по Баварии на авто - это возможность прикоснуться к истории Людвига II, увидеть шедевры архитектуры и насладиться альпийскими пейзажами
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €299 за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Роскошные замки Баварии
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 авг в 07:30
€150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Мюнхене
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 авг в 17:30
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от €195
€205 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мюнхен глазами местных
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 17:30
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Синий Всадник» и Василий Кандинский
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
Начало: У Luisenstraße 33
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €180 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Мюнхеном
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Немецкий технический музей в Мюнхене
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену (на вашем автомобиле)
Интересно поданная информация, замечательно проведённое время и восхитительное послевкусие
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €178 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
Начало: На Marienpaltz
10 авг в 11:00
11 авг в 15:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нимфенбург - летняя резиденция баварских королей
Посетить роскошный дворец правителей Баварии и узнать о судьбах его владельцев
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
10 авг в 13:30
11 авг в 09:30
от €280 за всё до 5 чел.
Мюнхен полон уникальных достопримечательностей, это и привлекательные исторические здания и памятники, красивые площади и дворцы, выдающиеся художественные музеи и прекрасные парки, а также роскошные соборы и церкви в стиле барокко и конечно же бесконечные пивные бары и рестораны
Мюнхен потрясающий город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше узнать его и познакомиться с самыми знаменитыми достопримечательностями и местами, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые вы можете найти в нашем каталоге. Вам нужно только выбрать подходящую и забронировать ее, все остальное возьмут нас себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 23 июл 2025
Хотим поблагодарить Анну за чудесную экскурсию по Мюнхену. С одной стороны легкое общение с гидом, обмен мнениями, шутками, с другой стороны много интересной новой неперегруженной датами и фамилиями информацией. Остались очень яркие впечатления. Обязательно порекомендуем друзьям.
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М
Так как сын увлекается историей Второй мировой и ранее уже были на двух экскурсиях, хотели взглянуть на Мюнхен с других ракурсов. Были удивлены что Анна обращала внимание на «невидимые» детали, которые ускользали из внимания предыдущих экскурсоводов. Очень понравилось. Анне спасибо!
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Д
Отличный гид и экскурсия! Все интересно рассказывает и старается чтобы все услышали и поняли. Даже нашей маленькой дочери было интересно
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Т
С Нелли мы провели прекрасные два с половиной часа, любуясь замечательным городом и слушая интересные истории о тех, кто жил
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Благодарим Анну за экскурсию по городу \о/
В Мюнхене впервые, так что получилась прекрасная обзорная. Много узнали и про историю города,
В Мюнхене впервые, так что получилась прекрасная обзорная. Много узнали и про историю города,
+2
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А
Приятный аудиогид, наполнен городским легендами, заходит легко, не скучно
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А
Нелли — прекрасный гид и очень приятный собеседник! Благодаря ее профессионализму и увлекательной подаче материала прогулка получилась не только познавательной,
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Спасибо большое, было все замечательно!
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Б
спасибо большое, Наталье за замечательную экскурсию! Мюнхен очень понравился, за пару часов столько интересного узнали и сразу же влюбились в город💛
+3
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М
Прекрасная экскурсия. Очень эрудированный гид Наталья, прекрасно преподнесла материал. Очень интересно, эмоционально насыщенно. Очень рекомендую работать с этим гидом.
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Всего 1838 отзывов в Мюнхене
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Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену
Самые популярные экскурсии в Мюнхене
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2026
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