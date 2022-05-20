Ойтин - небольшой город с большой историей

Ойтин - небольшой город с большой историей
Ойтин - небольшой город с большой историей
Ойтин - небольшой город с большой историей
Ойтин - небольшой город с большой историей
Ойтин - небольшой город с большой историей
Ойтин - небольшой город с большой историей
Ойтин - небольшой город с большой историей
В 100 км на северо-восток от Гамбурга в живописном регионе Гольштейнская Швейцария находится небольшой городок Ойтин, где была написана большая европейская история. Лежит он на берегу Большого Ойтинского озера, на острове которого в 8 веке образовалось славянское поселение Утин.
Во дворце этого города провела своё детство русская императрица Екатерина Великая, тогда ещё — принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербская. Её мать была ойтинкой и родилась именно в этом дворце. Там же принцесса София Августа была представлена её будущему мужу — принцу Карлу Петеру Ульриху Гольштейн-Готторпскому — внуку Петра I, которому было суждено стать русским царём Петром III.
Портреты русской царской семьи и картину, нарисованную Екатериной Великой, можно увидеть в Ойтинском дворце.
В городе Ойтин родился великий немецкий композитор Карл Мария фон Вебер — основоположник немецкой романтической оперы. В честь него в парке дворца каждый год проводят оперный фестиваль под открытым небом.
В Ойтинском дворце в 1972 г. снимались эпизоды голливудского фильма «Кабаре» с Лайзой Миннелли в главной роли.
Город Ойтин называют северным Веймаром, т. к. здесь жили и творили многие великие немецкие поэты, философы и художники.
Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по старому городу и познакомимся с его историей, архитектурой и знаменитыми жителями. Посетим Ойтинский дворец и соприкоснёмся с историей не только Германии, но и России.
Завершить прогулку по городу можно будет в частной ойтинской пивоварне и подкрепиться блюдами сытной немецкой кухни, запивая их свежем местным пивом, которое варят здесь по старой традиции с 17 века.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты во дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: На Ратушной площади Ойтина
Завершение: У Ойтинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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