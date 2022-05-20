В 100 км на северо-восток от Гамбурга в живописном регионе Гольштейнская Швейцария находится небольшой городок Ойтин, где была написана большая европейская история. Лежит он на берегу Большого Ойтинского озера, на острове которого в 8 веке образовалось славянское поселение Утин.

Во дворце этого города провела своё детство русская императрица Екатерина Великая, тогда ещё — принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербская. Её мать была ойтинкой и родилась именно в этом дворце. Там же принцесса София Августа была представлена её будущему мужу — принцу Карлу Петеру Ульриху Гольштейн-Готторпскому — внуку Петра I, которому было суждено стать русским царём Петром III.

Портреты русской царской семьи и картину, нарисованную Екатериной Великой, можно увидеть в Ойтинском дворце.

В городе Ойтин родился великий немецкий композитор Карл Мария фон Вебер — основоположник немецкой романтической оперы. В честь него в парке дворца каждый год проводят оперный фестиваль под открытым небом.

В Ойтинском дворце в 1972 г. снимались эпизоды голливудского фильма «Кабаре» с Лайзой Миннелли в главной роли.

Город Ойтин называют северным Веймаром, т. к. здесь жили и творили многие великие немецкие поэты, философы и художники.

Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по старому городу и познакомимся с его историей, архитектурой и знаменитыми жителями. Посетим Ойтинский дворец и соприкоснёмся с историей не только Германии, но и России.

Завершить прогулку по городу можно будет в частной ойтинской пивоварне и подкрепиться блюдами сытной немецкой кухни, запивая их свежем местным пивом, которое варят здесь по старой традиции с 17 века.