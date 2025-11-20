Описание экскурсии
Добро пожаловать в Штаде
Город Штаде расположен всего в 53 километрах от Гамбурга, на живописной реке Швинге, которая впадает в Эльбу. Этот сказочный уголок очаровывает своим историческим наследием и атмосферой.
Историческое наследие
Штаде сохранил множество старинных зданий с увлекательной историей. Интересно, что после Второй мировой войны у коммунальных служб не было средств на снос старых домов, и именно благодаря этому мы сегодня можем любоваться уникальной архитектурой. В 1970-х годах, с приходом промышленных предприятий, началась эпоха восстановления: средневековые строения были отреставрированы, и Штаде превратился в настоящую жемчужину на реке Швинге.
Значение города
На протяжении веков Штаде играл важную роль как административный центр. В средние века он входил в Ганзейский союз и активно участвовал в международной торговле. В 1644 году, во время Тридцатилетней войны, город был захвачен Швецией и оставался шведским до 1710 года. Некоторые здания той эпохи сохранились и по сей день.
Пешеходная экскурсия
Наша экскурсия начнётся с прогулки по старому валу, который когда-то окружал город. Мы увидим:
- здание бывшего монастыря Святого Иоанна;
- одну из исторических церквей, где находится орган знаменитого мастера барокко Арпа Шнитгера;
- старую Ратушу;
- музей под открытым небом «Остров».
Рыбный рынок и его история
Не упустите возможность посетить Рыбный рынок — одно из самых красивых мест в городе, где когда-то располагался порт. Здесь стоит отреставрированный старый кран 1661 года, который напоминает о морской истории Штаде.
Наследие старины
На экскурсии вас ждут:
- дом бывшего бургомистра в стиле везерского ренессанса;
- старый шведский склад;
- дом работников пивовара, который ныне стал одним из лучших ресторанов города;
- шведский арсенал.
Каждый из этих объектов рассказывает удивительные истории о жизни уютного и спокойного города Штаде.
В любой день и в любое время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Нет