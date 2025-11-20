Мои заказы

Штаде - самый старый город на севере Германии

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Штаде

Город Штаде расположен всего в 53 километрах от Гамбурга, на живописной реке Швинге, которая впадает в Эльбу. Этот сказочный уголок очаровывает своим историческим наследием и атмосферой.

Историческое наследие

Штаде сохранил множество старинных зданий с увлекательной историей. Интересно, что после Второй мировой войны у коммунальных служб не было средств на снос старых домов, и именно благодаря этому мы сегодня можем любоваться уникальной архитектурой. В 1970-х годах, с приходом промышленных предприятий, началась эпоха восстановления: средневековые строения были отреставрированы, и Штаде превратился в настоящую жемчужину на реке Швинге.

Значение города

На протяжении веков Штаде играл важную роль как административный центр. В средние века он входил в Ганзейский союз и активно участвовал в международной торговле. В 1644 году, во время Тридцатилетней войны, город был захвачен Швецией и оставался шведским до 1710 года. Некоторые здания той эпохи сохранились и по сей день.

Пешеходная экскурсия

Наша экскурсия начнётся с прогулки по старому валу, который когда-то окружал город. Мы увидим:

  • здание бывшего монастыря Святого Иоанна;
  • одну из исторических церквей, где находится орган знаменитого мастера барокко Арпа Шнитгера;
  • старую Ратушу;
  • музей под открытым небом «Остров».

Рыбный рынок и его история

Не упустите возможность посетить Рыбный рынок — одно из самых красивых мест в городе, где когда-то располагался порт. Здесь стоит отреставрированный старый кран 1661 года, который напоминает о морской истории Штаде.

Наследие старины

На экскурсии вас ждут:

  • дом бывшего бургомистра в стиле везерского ренессанса;
  • старый шведский склад;
  • дом работников пивовара, который ныне стал одним из лучших ресторанов города;
  • шведский арсенал.

Каждый из этих объектов рассказывает удивительные истории о жизни уютного и спокойного города Штаде.

В любой день и в любое время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
Где начинаем и завершаем?
Начало: Hansestrasse 16, Stade
Завершение: Старый порт
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.