Описание экскурсии

Добро пожаловать в Штаде

Город Штаде расположен всего в 53 километрах от Гамбурга, на живописной реке Швинге, которая впадает в Эльбу. Этот сказочный уголок очаровывает своим историческим наследием и атмосферой.

Историческое наследие

Штаде сохранил множество старинных зданий с увлекательной историей. Интересно, что после Второй мировой войны у коммунальных служб не было средств на снос старых домов, и именно благодаря этому мы сегодня можем любоваться уникальной архитектурой. В 1970-х годах, с приходом промышленных предприятий, началась эпоха восстановления: средневековые строения были отреставрированы, и Штаде превратился в настоящую жемчужину на реке Швинге.

Значение города

На протяжении веков Штаде играл важную роль как административный центр. В средние века он входил в Ганзейский союз и активно участвовал в международной торговле. В 1644 году, во время Тридцатилетней войны, город был захвачен Швецией и оставался шведским до 1710 года. Некоторые здания той эпохи сохранились и по сей день.

Пешеходная экскурсия

Наша экскурсия начнётся с прогулки по старому валу, который когда-то окружал город. Мы увидим:

здание бывшего монастыря Святого Иоанна;

одну из исторических церквей, где находится орган знаменитого мастера барокко Арпа Шнитгера;

старую Ратушу;

музей под открытым небом «Остров».

Рыбный рынок и его история

Не упустите возможность посетить Рыбный рынок — одно из самых красивых мест в городе, где когда-то располагался порт. Здесь стоит отреставрированный старый кран 1661 года, который напоминает о морской истории Штаде.

Наследие старины

На экскурсии вас ждут:

дом бывшего бургомистра в стиле везерского ренессанса;

старый шведский склад;

дом работников пивовара, который ныне стал одним из лучших ресторанов города;

шведский арсенал.

Каждый из этих объектов рассказывает удивительные истории о жизни уютного и спокойного города Штаде.