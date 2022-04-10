Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна

Ульм

Индивидуальная
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
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Бывали ли вы в Ульме?
Ульм – единственный в Германии город, расположенный на территории сразу двух федеративных земель: Дунай делит его на части и является границей между Баварией и Баден-Вюртенбергом. Природа здесь – как будто картинка из сновидений!

Ульм прославился и как родина Эйнштейна, гения всех времен и народов. Во время пешеходной прогулки по городу я расскажу вам о серьезных и забавных фактах из жизни великого физика – автора теории относительности.

Гуляя по волшебному придунайскому району, мы увидим старые кварталы, утопающие в садах и цветах. Есть здесь и совсем необычный оазис- сад обоняния и осязания. В рыбацкой четверти Ульма – Фишерфиртель – есть множество интересных местечек, где захочется задержаться. Витиеватые средневековые улочки с фахверковыми сказочными домиками так и манят! Особая изюминка района – кривой дом Schiefes Haus, наклонившийся почти на 30% над водой. С многочисленных мостиков, растянувшихся через каналы, можно кормить резвящуюся форель.

В центре Ульма при желании можно подняться на смотровую площадку готического Ульмского собора – самого высокого христианского храма в мире. Этот старинный «небоскреб» начали строить еще в XIV веке.

Пообедать мы можем в ресторане традиционной, весьма привлекательной швабско-баварской кухни. Например, старейший блинный дом Ульма предлагает около 40 сортов невероятно вкусных блинов с различными начинками. Сидр, вишневое вино и ульмское пиво Gold Ochsen в местных заведеняих также невероятно хороши!

Итак, в путь!

Во время экскурсии по Ульму вы узнаете:

  • почему Ульмский собор не могли достроить на протяжении пяти веков?
  • кому показывает язык Эйнштейн на своей самой известной фотографии?
  • где купить шоколадных воробьев?
  • зачем в Ульме проводят Парад дураков?

Стартуем мы от исторического центра Ульма по договоренности. Также за дополнительную плату я могу организовать экскурсию на автомобиле или микроавтобусе из Мюнхена.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Muensterplatz
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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