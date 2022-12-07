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Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бывали ли вы в Ульме?

Ульм – единственный в Германии город, расположенный на территории сразу двух федеративных земель: Дунай делит его на части и является границей между Баварией и Баден-Вюртенбергом. Природа здесь – как будто картинка из сновидений!

Ульм прославился и как родина Эйнштейна, гения всех времен и народов. Во время пешеходной прогулки по городу я расскажу вам о серьезных и забавных фактах из жизни великого физика – автора теории относительности.

Гуляя по волшебному придунайскому району, мы увидим старые кварталы, утопающие в садах и цветах. Есть здесь и совсем необычный оазис- сад обоняния и осязания. В рыбацкой четверти Ульма – Фишерфиртель – есть множество интересных местечек, где захочется задержаться. Витиеватые средневековые улочки с фахверковыми сказочными домиками так и манят! Особая изюминка района – кривой дом Schiefes Haus, наклонившийся почти на 30% над водой. С многочисленных мостиков, растянувшихся через каналы, можно кормить резвящуюся форель.

В центре Ульма при желании можно подняться на смотровую площадку готического Ульмского собора – самого высокого христианского храма в мире. Этот старинный «небоскреб» начали строить еще в XIV веке.

Пообедать мы можем в ресторане традиционной, весьма привлекательной швабско-баварской кухни. Например, старейший блинный дом Ульма предлагает около 40 сортов невероятно вкусных блинов с различными начинками. Сидр, вишневое вино и ульмское пиво Gold Ochsen в местных заведеняих также невероятно хороши!

Итак, в путь!

Во время экскурсии по Ульму вы узнаете:

почему Ульмский собор не могли достроить на протяжении пяти веков?

кому показывает язык Эйнштейн на своей самой известной фотографии?

где купить шоколадных воробьев?

зачем в Ульме проводят Парад дураков?

Стартуем мы от исторического центра Ульма по договоренности. Также за дополнительную плату я могу организовать экскурсию на автомобиле или микроавтобусе из Мюнхена.