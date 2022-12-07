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Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна

5
1 отзыв
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна
Ульм: картинка из сновидений, готический небоскреб и родина Эйнштейна

Описание экскурсии

Бывали ли вы в Ульме?
Ульм – единственный в Германии город, расположенный на территории сразу двух федеративных земель: Дунай делит его на части и является границей между Баварией и Баден-Вюртенбергом. Природа здесь – как будто картинка из сновидений!

Ульм прославился и как родина Эйнштейна, гения всех времен и народов. Во время пешеходной прогулки по городу я расскажу вам о серьезных и забавных фактах из жизни великого физика – автора теории относительности.

Гуляя по волшебному придунайскому району, мы увидим старые кварталы, утопающие в садах и цветах. Есть здесь и совсем необычный оазис- сад обоняния и осязания. В рыбацкой четверти Ульма – Фишерфиртель – есть множество интересных местечек, где захочется задержаться. Витиеватые средневековые улочки с фахверковыми сказочными домиками так и манят! Особая изюминка района – кривой дом Schiefes Haus, наклонившийся почти на 30% над водой. С многочисленных мостиков, растянувшихся через каналы, можно кормить резвящуюся форель.

В центре Ульма при желании можно подняться на смотровую площадку готического Ульмского собора – самого высокого христианского храма в мире. Этот старинный «небоскреб» начали строить еще в XIV веке.

Пообедать мы можем в ресторане традиционной, весьма привлекательной швабско-баварской кухни. Например, старейший блинный дом Ульма предлагает около 40 сортов невероятно вкусных блинов с различными начинками. Сидр, вишневое вино и ульмское пиво Gold Ochsen в местных заведеняих также невероятно хороши!

Итак, в путь!

Во время экскурсии по Ульму вы узнаете:

  • почему Ульмский собор не могли достроить на протяжении пяти веков?
  • кому показывает язык Эйнштейн на своей самой известной фотографии?
  • где купить шоколадных воробьев?
  • зачем в Ульме проводят Парад дураков?

Стартуем мы от исторического центра Ульма по договоренности. Также за дополнительную плату я могу организовать экскурсию на автомобиле или микроавтобусе из Мюнхена.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Muensterplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Ulm
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Леонид
Замечательная экскурсия с гидом Лидией. Емкая по содержанию, но при этом абсолютно не утомляющая "сухой" статистикой. Маршрут разработан с учетом трбований туристов разных категорий. Лидия прекрасный рассказчик. Огромное спасибо!
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от €240 за экскурсию