Описание экскурсии Висмар - город-порт на Балтийском море. Исторический центр города с его особняками и храмами в стиле кирпичной готики является культурным наследием ЮНЕСКО. Город не менял свою структуру с 13 века. 300 зданий являются памятниками архитектуры. После тридцатилетней войны Висмар долгое время принадлежал Швеции, о чём сегодня говорят некоторые строения и традиции в городе. В средние века Висмар специализировался на торговле сельдью, пивом, зерном, хмелём и солодом. Каждый год в городе проходит большой праздник - «Дни селёдки». А висмарское пиво было очень популярным в Португалии, Испании и России. Нашу экскурсию по городу мы начнём со старой портовой гавани, где сегодня обосновались рыбаки. Днем прямо с пришвартованных здесь лодок можно купить свежую и копченую рыбу. Мы увидим единственную сохранившуюся в городе старую пивоварню, куда можно будет заглянуть после или во время экскурсии. Пройдёмся по берегу самого старого в Германии канала и полюбуемся необычным домиком «Своды». Посетим церковь Святого Николая. На нашем пути будут забавный «свиной мостик», дом бургомистра и пивовара Шабеля, первый универмаг основателя торговой империи Рудольфа Карштадта, Ратушная площадь, готический квартал с его историческими строениями и многое другое.

