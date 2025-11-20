Описание экскурсии
Экскурсия в сказочный Ворпсведе
После увлекательной экскурсии по Бремену вы сможете отправиться в чудесный посёлок Ворпсведе. В 19 веке он стал настоящей колонией для талантливых немецких художников, оставивших заметный след в искусстве. Здесь жили и творили многие вдохновленные мастера.
Уникальная архитектура
Архитектура Ворпсведе удивит вас своими необычными строениями, которые гармонично вписались в окружающий парк и лес. Прогулявшись по ухоженным дорожкам посёлка и лесным тропинкам, вы узнаете о судьбах художников, среди которых был и тот, кто в 1931 году переехал в Советский Союз.
Исторические места
- Посетите местную церковь и полюбуйтесь уникальной картиной на её стене, созданной одним из художников Ворпсведе.
- Осмотрите усадьбу Баркенхоф с её необычным домиком в форме сырного колокола.
- Не упустите шанс посетить парк скульптур под открытым небом.
Кафе и уют
После экскурсии удобно будет остановиться в одном из многочисленных уютных кафе посёлка, где можно насладиться чашечкой кофе или перекусить. Это замечательное завершение вашей прогулки позволит вам насладиться атмосферой Ворпсведе и пообщаться с друзьями или близкими.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и автомобиль
Что не входит в цену
- Питание по желанию клиента