Описание экскурсии

Экскурсия в сказочный Ворпсведе

После увлекательной экскурсии по Бремену вы сможете отправиться в чудесный посёлок Ворпсведе. В 19 веке он стал настоящей колонией для талантливых немецких художников, оставивших заметный след в искусстве. Здесь жили и творили многие вдохновленные мастера.

Уникальная архитектура

Архитектура Ворпсведе удивит вас своими необычными строениями, которые гармонично вписались в окружающий парк и лес. Прогулявшись по ухоженным дорожкам посёлка и лесным тропинкам, вы узнаете о судьбах художников, среди которых был и тот, кто в 1931 году переехал в Советский Союз.

Исторические места

Посетите местную церковь и полюбуйтесь уникальной картиной на её стене, созданной одним из художников Ворпсведе.

Осмотрите усадьбу Баркенхоф с её необычным домиком в форме сырного колокола.

Не упустите шанс посетить парк скульптур под открытым небом.

Кафе и уют

После экскурсии удобно будет остановиться в одном из многочисленных уютных кафе посёлка, где можно насладиться чашечкой кофе или перекусить. Это замечательное завершение вашей прогулки позволит вам насладиться атмосферой Ворпсведе и пообщаться с друзьями или близкими.