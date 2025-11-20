Мои заказы

Бремен и Ворпсведе

Описание экскурсии

Экскурсия в сказочный Ворпсведе

После увлекательной экскурсии по Бремену вы сможете отправиться в чудесный посёлок Ворпсведе. В 19 веке он стал настоящей колонией для талантливых немецких художников, оставивших заметный след в искусстве. Здесь жили и творили многие вдохновленные мастера.

Уникальная архитектура

Архитектура Ворпсведе удивит вас своими необычными строениями, которые гармонично вписались в окружающий парк и лес. Прогулявшись по ухоженным дорожкам посёлка и лесным тропинкам, вы узнаете о судьбах художников, среди которых был и тот, кто в 1931 году переехал в Советский Союз.

Исторические места

  • Посетите местную церковь и полюбуйтесь уникальной картиной на её стене, созданной одним из художников Ворпсведе.
  • Осмотрите усадьбу Баркенхоф с её необычным домиком в форме сырного колокола.
  • Не упустите шанс посетить парк скульптур под открытым небом.

Кафе и уют

После экскурсии удобно будет остановиться в одном из многочисленных уютных кафе посёлка, где можно насладиться чашечкой кофе или перекусить. Это замечательное завершение вашей прогулки позволит вам насладиться атмосферой Ворпсведе и пообщаться с друзьями или близкими.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида и автомобиль
Что не входит в цену
  • Питание по желанию клиента
Место начала и завершения?
По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
