Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем крепость Мариенберг и резиденцию, Собор и Капеллу девы Марии, Ратушу, главную площадь, мост через Майн, Юлиус Шпитале, старые краны и... франконское вино! Встречи с ним в Вюрцбурге не миновать!

Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики! Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Вюрцбургу - отличный вариант знакомства с городом!

После нее вы точно будете знать, что такое Вюрцбург, "с чем его едят" и что здесь едят, но больше все-таки пьют! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей"инструкции по применению".