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Из Нюрнберга в Вюрцбург

Анна Х.
Анна Х. – Гид из Вюрцбурга
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии 🧭 по Вюрцбургу.

Список достопримечательностей 🏛️ варьируется в зависимости от выбранного Вами времени, продолжения экскурсии и места начала экскурсионного маршрута: в центре Вюрцбурга любой уголок пронизан историей 📖, мне будет, что Вам рассказать!
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Из Нюрнберга в Вюрцбург
Из Нюрнберга в Вюрцбург

Что вы увидите

  • Крепость Мариенберг
  • Собор и Капелла девы Марии
  • Юлиусшпитале
  • Мост через реку Майн
  • Выбор достопримечательностей обговаривается на месте
Каким бы ни был наш маршрут мы точно не минуем крепость Мариенберг и резиденцию, Собор и Капеллу девы Марии, Ратушу, главную площадь, мост через Майн, Юлиус Шпитале, старые краны и... франконское вино! Встречи с ним в Вюрцбурге не миновать!
Успеем заглянуть в "секретные" уголки и дворики! Пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по Вюрцбургу - отличный вариант знакомства с городом!
После нее вы точно будете знать, что такое Вюрцбург, "с чем его едят" и что здесь едят, но больше все-таки пьют! Ведь гастрономическим предпочтениям будет посвящена отдельная глава нашей"инструкции по применению".
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • трансфер туда-обратно обсуждается отдельно
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Из Нюрнберга в Вюрцбург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Х.
Анна Х.
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