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Всё самое-самое в Вюрцбурге

Владислав
Владислав – Гид из Вюрцбурга
Всё самое-самое в Вюрцбурге
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Всё самое-самое в Вюрцбурге
Всё самое-самое в Вюрцбурге

Что вы увидите

  • Резиденция в Вюрцбурге
  • Cтарый Вюрцбургский мост
  • Фогельвейде
Вы узнаете о трёх самых известных горожанах жемчужины на Майне, о единственной женщине, почти триста лет находящейся в обществе одиннадцати мужчин, о том, где находится самая старая из сохранившихся в Вюрцбурге скульптур и почему у неё борода, о двух самых запоминающихся и просто великолепных садово-парковых ансамблях, о самом колоритном - а, может быть, кто знает? - и самом вкусном ресторане Вюрцбурга, о том, где находится и как выглядит самый длинный в Германии Крёстный путь...
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Всё самое-самое в Вюрцбурге
Всё самое-самое в Вюрцбурге
Всё самое-самое в Вюрцбурге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислав
Владислав
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