Вы узнаете о трёх самых известных горожанах жемчужины на Майне, о единственной женщине, почти триста лет находящейся в обществе одиннадцати мужчин, о том, где находится самая старая из сохранившихся в Вюрцбурге скульптур и почему у неё борода, о двух самых запоминающихся и просто великолепных садово-парковых ансамблях, о самом колоритном - а, может быть, кто знает? - и самом вкусном ресторане Вюрцбурга, о том, где находится и как выглядит самый длинный в Германии Крёстный путь...