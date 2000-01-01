Все экскурсии в Вюрцбурге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вюрцбурге – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вюрцбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€155
за 1 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Вюрцбургу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€169
за 1-40 чел.
суббота, воскресенье, понедельник, любое время
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-4 чел.
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Влюбиться в старинный город Франконии на душевной прогулке по его самым красивым и уютным местам