Экскурсии Вюрцбурга

Все экскурсии в Вюрцбурге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вюрцбурге – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вюрцбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Индивидуальная экскурсия
155
за 1 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Вюрцбургу
По договоренности
Всё самое-самое в Вюрцбурге
Индивидуальная экскурсия
169
за 1-40 чел.
Всё самое-самое в Вюрцбурге
суббота, воскресенье, понедельник, любое время
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-4 чел.
Великолепный Вюрцбург: барокко и вино
Влюбиться в старинный город Франконии на душевной прогулке по его самым красивым и уютным местам
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