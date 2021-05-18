Всё о Сент-Джоржесе

Полезная информация о Сент-Джоржесе

Что нужно знать о Сент-Джоржесе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пойнт-Салин, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Джоржесе
13:4942
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇩 Гренада
Название городаСент-Джоржес
По-английскиSaint George's
Это столицаСент-Джоржес является столицей Гренады
Население города7 500 чел.
АэропортПойнт-Салин GND
Часовой поясAmerica/Grenada
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Сент-Джоржес на карте

Сент-Джоржес фото города
Сент-Джоржес

Когда лучше лететь в Сент-Джоржес

Расписание авиа-рейсов