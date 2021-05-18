Полезная информация о Сент-Джоржесе
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Местное время в Сент-Джоржесе
13:4942
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇩 Гренада
|Название города
|Сент-Джоржес
|По-английски
|Saint George's
|Это столица
|Сент-Джоржес является столицей Гренады
|Население города
|7 500 чел.
|Аэропорт
|Пойнт-Салин GND
|Часовой пояс
|America/Grenada
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Сент-Джоржес на карте
Сент-Джоржес