Э́десса — город 🏙️ в Греции, в Центральной Македонии. Столица ⭐️ нома Пелла. Население около 25 000 жителей. Центр туризма. Недалеко расположены знаменитые водопады и горнолыжный центр Каймакчалан. Аридея — это красивый город, расположенный в самом сердце бассейна реки Алмопиа, окруженный горными ⛰️ грядами Вора и Пайку. Построен он на правом берегу горного потока Топлица, на высоте 128 метров и на расстоянии 26 километров от города Эдесса. Аридея является популярным направлением горного и лечебно-оздоровительного туризма, с большим количеством отелей традиционного типа, гостиниц, шале, номеров с камином, апартаментов, ресторанов, кафе и баров, которые предлагают посетителям высокое качество услуг.