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Тур на водопады Эдеса и термальные источники Аридея

Дмитрий С.
Дмитрий С. – Гид из Халкидиков
Эдеса и Аридея – древние поселения с природными красотами и старыми руинами.

На персональной экскурсии 🧭 мы отправимся в эти места на автомобиле 🚘.

Здесь сходим к водопадам и термальным источникам.

Увидим оригинальную архитектуру, горнолыжный курорт Каймакцалан и развалины старого города.

Затем вернёмся обратно на трансфере.
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Тур на водопады Эдеса и термальные источники Аридея

Что вы увидите

  • Город Эдеса и Аридея
  • водопады и термальные источники
Э́десса — город 🏙️ в Греции, в Центральной Македонии. Столица ⭐️ нома Пелла. Население около 25 000 жителей. Центр туризма. Недалеко расположены знаменитые водопады и горнолыжный центр Каймакчалан. Аридея — это красивый город, расположенный в самом сердце бассейна реки Алмопиа, окруженный горными ⛰️ грядами Вора и Пайку. Построен он на правом берегу горного потока Топлица, на высоте 128 метров и на расстоянии 26 километров от города Эдесса. Аридея является популярным направлением горного и лечебно-оздоровительного туризма, с большим количеством отелей традиционного типа, гостиниц, шале, номеров с камином, апартаментов, ресторанов, кафе и баров, которые предлагают посетителям высокое качество услуг.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий С.
Дмитрий С.
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