Ираклион изобилует достопримечательностями, главным образом это древние сокровища региона, венецианская гавань, старые площади и церкви, также он знаменит археологическим музеем и крупнейшим аквариумом, прекрасными пляжами и ресторанами, тавернами и кафе в традиционном стиле

Местные экскурсоводы

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