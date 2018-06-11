Авторские туры в Ираклионе

Туры по городам Греции
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
Авторский тур
1.5 день
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
ваш отель
11 июня
18 июня
220 за человека

Что посмотреть в Ираклионе на экскурсиях?

Ираклион изобилует достопримечательностями, главным образом это древние сокровища региона, венецианская гавань, старые площади и церкви, также он знаменит археологическим музеем и крупнейшим аквариумом, прекрасными пляжами и ресторанами, тавернами и кафе в традиционном стиле

Местные экскурсоводы

Ираклион интереснейшее направление для путешествия и развлечений, чтобы получить максимум от путешествия рекомендуем воспользоваться экскурсиями, во время которых вы ближе познакомитесь с городом, его историей и достопримечательностями. Найти подходящие можно в нашем каталоге 😉
Познайте истинный Ираклион, выбрав одну из наших туров. Путешествие по этому историческому городу оставит в вашей памяти яркие воспоминания. От древнегреческих храмов до византийских церквей — Ираклион ждет вас. Бронируйте тур уже сегодня и погрузитесь в атмосферу этого уникального места
All Airlines
ХорошоТам