Встретимся у подножия Метеор — и отправимся вместе наверх к святыням.
Заглянем в монастыри, полюбуемся византийскими фресками и поговорим о том, как живут монахи вдали от мира.
Я расскажу о строительстве святынь на скалах, поделюсь легендами и объясню, как сюда попал Джеймс Бонд.
Описание экскурсии
Мы посетим два действующих монастыря (в зависимости от дня недели и открытых храмов).
Я расскажу, почему монахи пришли именно сюда и как возникли монастыри на вершинах скал.
Объясню значение символов и византийских фресок.
Проведу на лучшие обзорные площадки.
А ещё вы узнаете:
- Как построили монастыри на вершинах скал без подъёмных кранов и сколько их было изначально
- Что делал здесь Джеймс Бонд
- Как долго не пускали женщин на территории этих мест
- Почему Метеоры — уникальное сочетание духовного наследия, культуры и природы
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле
- Дополнительные расходы — билеты в два монастыря: €10 за чел.
- В монастырях действует строгий дресс-код — прикрытые плечи и колени. Женщинам по необходимости выдают юбки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Метеор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Каламбаке
Провела экскурсии для 24 туристов
Я — местная жительница, и я знаю Метеоры не как достопримечательность, а как часть своей жизни. Их нельзя просто посмотреть — их нужно прочувствовать. Это место, где камни разговаривают с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 сен 2025
Великолепная экскурсия!
Огромное спасибо Ирине за потрясающий маршрут и интереснейший рассказ! Незабываемо!
Д
Дмитрий
26 авг 2025
Замечательная экскурсия! Была отличная погода и мы увидели это чудо света во всей красе. Ирина - прекрасный гид, провела нас за 4 часа экскурсии по 2-ум монастырям и самым лучшим
Д
Добрыня
12 авг 2025
Ирина очень хороший гид. Всё что заявлено в экскурсии посмотрели, при этом нам были готовы продолжить экскурсию по дополнительным точкам бесплатно, но ТК мы были с ребенком у нас не осталось сил. После порекомендовали и довели за руку в прекрасный ресторан! Мы всем рекомендуем обращаться к Ирине, надеемся что сможем повидаться с ней на экскурсиях в будущем!