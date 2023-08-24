Описание тура в Афины с Крита

Описание тура Хотите побывать в столице Греции? Предлагаем морское путешествие на пароме с Крита в Афины и целый день в главном городе страны! Тур в Афины с острова Крит длится несколько дней: 1-й день 18:30 - 19:30Выезд из отеля на автобусе 20:00Прибытие в порт Ираклиона, размещение на корабле, отплытие парома в Афины 2-й день 6:30 - 7:30Прибытие в порт Афин, завтрак и посадка в автобус 8:00 - 10:00Экскурсия по Акрополю и свободное время 10:30 - 11:30Экскурсия в музей 12:30 - 13:30Экскурсия по старому городу 13:30 - 14:00Обед 14:00 - 15:30Свободное время в Афинах, прогулки, шоппинг 15:30 - 19:00Экскурсия и автобусный тур по городу 19:00Возвращение в порт Афин, размещение на корабле, отплытие парома на Крит 3-й день 6:30 - 7:30Прибытие в порт Ираклиона, посадка в автобус 8:30 - 9:30Возвращение в отель Утром по прибытии корабля в Афины вас ждёт завтрак и экскурсионный автобус. Именно вы будете самой первой группой, которая в период утренней прохлады посетит Акрополь и увидит его в лучах восходящего солнца. После Акрополя вы отправитесь в Археологический музей и древние Афины, посетите место политических собраний граждан — Пнику, а также Агору. Середина дня — время обеда, который пройдёт вместе с гидом в одной из таверн на ваш выбор. После обеда у вас будет свободное время в Афинах. При желании это может быть прогулка по старому или новому городу, шопинг или продолжение посещения достопримечательностей. Во второй половине дня и ближе к вечеру поездка продолжится посещением Олимпийского стадиона, Исторического музея и Афинского Университета. После поездки по вечернему городу вы вернётесь в порт и отправитесь из Афин на Крит на пароме. Ночь в море — и утром прямо с корабля наш автобус привезёт вас в отель! Внимание! Трансфер из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, не осуществляется. От большинства из них порт находится в пешей доступности.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Афины:

Акрополь

Археологический музей

Пника

Агора

Олимпийский стадион

Исторический музей

Университет Что включено Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля до порта Ираклиона и обратно (из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, трансфер не осуществляется!)

Билеты на корабль, размещение в 4-х местных каютах

Завтрак на корабле

Автобусная и пешая экскурсия по Афинам с русскоязычным гидом

Сопровождение экскурсовода в Афинах и при посадке на корабль Что не входит в цену Другой тип размещения: вип-кресла, 2-х и 4-х местные каюты

Билет в Акрополь - 20 евро

Билеты в музей - 5 евро

Обед и ужин в пути или на корабле - от 10 евро.

Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость. Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Среда (время выезда зависит от отеля) Экскурсия длится около 1.5 дня Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.