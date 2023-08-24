Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)

Из Ираклиона в Афины: экскурсия по старому городу и свободное время
Вы проведете целый день в центре древнегреческой цивилизации: автобусный и пеший тур по городу, Акрополь, Археологический музей, древние Афины и свободное время для наслаждения местной атмосферой и шопинга.
Описание тура

Хотите побывать в столице Греции? Предлагаем морское путешествие на пароме с Крита в Афины и целый день в главном городе страны! Тур в Афины с острова Крит длится несколько дней: 1-й день 18:30 - 19:30Выезд из отеля на автобусе 20:00Прибытие в порт Ираклиона, размещение на корабле, отплытие парома в Афины 2-й день 6:30 - 7:30Прибытие в порт Афин, завтрак и посадка в автобус 8:00 - 10:00Экскурсия по Акрополю и свободное время 10:30 - 11:30Экскурсия в музей 12:30 - 13:30Экскурсия по старому городу 13:30 - 14:00Обед 14:00 - 15:30Свободное время в Афинах, прогулки, шоппинг 15:30 - 19:00Экскурсия и автобусный тур по городу 19:00Возвращение в порт Афин, размещение на корабле, отплытие парома на Крит 3-й день 6:30 - 7:30Прибытие в порт Ираклиона, посадка в автобус 8:30 - 9:30Возвращение в отель Утром по прибытии корабля в Афины вас ждёт завтрак и экскурсионный автобус. Именно вы будете самой первой группой, которая в период утренней прохлады посетит Акрополь и увидит его в лучах восходящего солнца. После Акрополя вы отправитесь в Археологический музей и древние Афины, посетите место политических собраний граждан — Пнику, а также Агору. Середина дня — время обеда, который пройдёт вместе с гидом в одной из таверн на ваш выбор. После обеда у вас будет свободное время в Афинах. При желании это может быть прогулка по старому или новому городу, шопинг или продолжение посещения достопримечательностей. Во второй половине дня и ближе к вечеру поездка продолжится посещением Олимпийского стадиона, Исторического музея и Афинского Университета. После поездки по вечернему городу вы вернётесь в порт и отправитесь из Афин на Крит на пароме. Ночь в море — и утром прямо с корабля наш автобус привезёт вас в отель! Внимание! Трансфер из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, не осуществляется. От большинства из них порт находится в пешей доступности.

Среда (время выезда зависит от отеля)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Афины:
  • Акрополь
  • Археологический музей
  • Пника
  • Агора
  • Олимпийский стадион
  • Исторический музей
  • Университет
Что включено
  • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля до порта Ираклиона и обратно (из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, трансфер не осуществляется!)
  • Билеты на корабль, размещение в 4-х местных каютах
  • Завтрак на корабле
  • Автобусная и пешая экскурсия по Афинам с русскоязычным гидом
  • Сопровождение экскурсовода в Афинах и при посадке на корабль
Что не входит в цену
  • Другой тип размещения: вип-кресла, 2-х и 4-х местные каюты
  • Билет в Акрополь - 20 евро
  • Билеты в музей - 5 евро
  • Обед и ужин в пути или на корабле - от 10 евро.
  • Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда (время выезда зависит от отеля)
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

1
5
4
3
2
1
1
А
Александр
24 авг 2023
Никакой экскурсии не было они не проводят данные экскурсии в пик сезона.

