Хотите лично пообщаться с древнегреческими богами? А помочь правителям Греции 19 века? Или неспешно прогуляться по улочкам старого города, узнать легенды, познакомиться с историей Нафплиона и Греции и разгадать множество головоломок? Всё это — и многое другое — ждёт вас в занимательном аудиоквесте!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Прогулка начнётся рядом с морем, на площади Филэллинон — вы пройдёте по одной из главных улиц и выйдете к старым сухопутным воротам.
А по пути вы узнаете:
- как Греция обрела свободу после многовекового турецкого ига
- о роли города в этом событии
- о том, что вовсе не Афины стали первой столицей освобождённой страны
- что герои революции были обычными людьми со своими слабостями и недостатками
Но вы будете не просто слушателями! Вы станете главными героями истории, посланцами богов. Лично повлияете на ход событий, одарите правителей суперспособностями и спасёте основателя Нафплиона из временной петли.
Организационные детали
- 22% вы оплачиваете на Трипстере. Для оплаты оставшейся суммы мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для получения доступа к квесту
- Внести доплату можно в любое время, после покупки квест будет действителен в течение года
- Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
Как проходит квест
- Обратите внимание: гида с вами не будет, вы проходите квест самостоятельно
- Квест подходит для взрослых и детей старше 8 лет
- Вы можете выбрать наиболее удобное время для прохождения. Также в любой момент можно сделать паузу и даже закончить в другой день
- Возьмите с собой заряженный планшет или телефон с доступом в интернет. Хорошо, если у вас есть наушники или небольшая колонка — так вы получите максимум удовольствия от аудио. Однако это не обязательно — озвучка дублируется в тексте
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Филеллинон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Елена — ваш гид в Нафплионе
Я — автор квест-экскурсий и квестов. Закончила курсы по обоим направлениям в известной компании. Люблю путешествия и историю. Хочу показать, что история — это не сухие даты и безликие имена,