Хотите лично пообщаться с древнегреческими богами? А помочь правителям Греции 19 века? Или неспешно прогуляться по улочкам старого города, узнать легенды, познакомиться с историей Нафплиона и Греции и разгадать множество головоломок? Всё это — и многое другое — ждёт вас в занимательном аудиоквесте!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Прогулка начнётся рядом с морем, на площади Филэллинон — вы пройдёте по одной из главных улиц и выйдете к старым сухопутным воротам.

А по пути вы узнаете:

как Греция обрела свободу после многовекового турецкого ига

о роли города в этом событии

о том, что вовсе не Афины стали первой столицей освобождённой страны

что герои революции были обычными людьми со своими слабостями и недостатками

Но вы будете не просто слушателями! Вы станете главными героями истории, посланцами богов. Лично повлияете на ход событий, одарите правителей суперспособностями и спасёте основателя Нафплиона из временной петли.

Организационные детали

Внести доплату можно в любое время, после покупки квест будет действителен в течение года

Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)

