Едем туда, где оживают мифы и витает дух стремления к совершенству.
Вы узнаете, как более 2700 лет назад в Олимпии собирались атлеты со всей Древней Греции, чтобы доказать свою доблесть.
Пройдёте по древнему стадиону, увидите святилища богов и ощутите атмосферу, в которой родился олимпийский идеал — идея мира, единства и честного соперничества.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Храм Зевса Олимпийского — одно из величайших архитектурных достижений Древней Греции. В нём находилась статуя Зевса, признанная одним из семи чудес света.
Стадион Олимпийских игр — место проведения древних спортивных игр с сохранившейся ареной.
Храм Геры — один из старейших в Греции. Место зажжения Олимпийского огня.
Палестра — спортивное сооружение, где тренировались атлеты для олимпийских состязаний.
Археологический музей Олимпии. Здесь — коллекция статуй, включая Гермеса работы Праксителя, и множество других артефактов.
Мы поговорим:
- Об истории Олимпии и Олимпийских игр
- Религии, искусстве и мифах Древней Греции
- Философии прекрасного тела и прекрасной души
Организационные детали
- Дополнительные расходы — вход в археологическую зону: взрослые — €20, дети до 5 лет и граждан ЕС до 25 лет — бесплатно
- Из города Патры в Олимпию едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Путь в одну сторону — 2 часа. По запросу установлю детское кресло
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваш гид в Патрах
Добро пожаловать в Грецию! Меня зовут Роберт, я с радостью проведу для вас экскурсии по Пелопоннесу и Афинам на русском и украинском языках. Окончил Ужгородский национальный университет по специальности «Физика»,Задать вопрос