Из города Патры - в Древнюю Олимпию

Исследовать колыбель Олимпийских игр - вдохновляющей традиции человечества
Едем туда, где оживают мифы и витает дух стремления к совершенству.

Вы узнаете, как более 2700 лет назад в Олимпии собирались атлеты со всей Древней Греции, чтобы доказать свою доблесть.

Пройдёте по древнему стадиону, увидите святилища богов и ощутите атмосферу, в которой родился олимпийский идеал — идея мира, единства и честного соперничества.
Описание экскурсии

Храм Зевса Олимпийского — одно из величайших архитектурных достижений Древней Греции. В нём находилась статуя Зевса, признанная одним из семи чудес света.

Стадион Олимпийских игр — место проведения древних спортивных игр с сохранившейся ареной.

Храм Геры — один из старейших в Греции. Место зажжения Олимпийского огня.

Палестра — спортивное сооружение, где тренировались атлеты для олимпийских состязаний.

Археологический музей Олимпии. Здесь — коллекция статуй, включая Гермеса работы Праксителя, и множество других артефактов.

Мы поговорим:

  • Об истории Олимпии и Олимпийских игр
  • Религии, искусстве и мифах Древней Греции
  • Философии прекрасного тела и прекрасной души

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — вход в археологическую зону: взрослые — €20, дети до 5 лет и граждан ЕС до 25 лет — бесплатно
  • Из города Патры в Олимпию едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Путь в одну сторону — 2 часа. По запросу установлю детское кресло

