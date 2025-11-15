Отправляемся в путешествие по древнему городу Пелла, где я познакомлю вас с историей Македонии! Вы увидите великолепные мозаики и архитектурные памятники, заглянете в Археологический музей, узнаете о достижениях македонских царей и прикоснётесь к наследию, оказавшему влияние на мировую историю.
Описание экскурсии
Пройдём по древним уголкам античного города, посетим Археологический музей и поговорим:
- О происхождении Пеллы и её значении как столицы Македонии
- Жизни и деятельности македонских царей, в том числе Филиппа II и Александра Великого
- Выдающихся мозаиках, которые украшали дома и дворцы, и их художественном смысле
- Повседневности современных жителей, их религии, искусстве, ремёслах и торговле
- Археологических раскопках и реставрации
- Влиянии Пеллы и Македонии на развитие европейской и мировой истории
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты в музей и места раскопок (с 1 апреля 2025 года): взрослые — €20; дети до 18 лет, граждане ЕС до 25 лет и инвалиды — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илиас — ваш гид в Пелле
Провёл экскурсии для 236 туристов
Профессиональный гид с многолетним опытом работы как с группами, так и с индивидуальными путешественниками. Я грек, люблю свою страну и знаю много мест, которые вас заинтересуют. Всегда стараюсь индивидуально подобрать подход к подаче информации. Спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад новым знакомствам!