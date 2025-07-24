Описание тура
Это путешествие начинается в Сванети — одном из самых красивых регионов Грузии, среди ледников, старинных башен и заснеженных вершин. В первый день — хайкинг, чтобы насладиться атмосферой высокогорного края, а дальше — четыре дня на велосипеде по настоящей Грузии: через Верхнюю и Нижнюю Сванетию, зелёные долины Лечхуми, винные склоны Имерети и сочную природу Самегрело. Каждый день — новый пейзаж, новые вкусы и впечатления. Едем налегке — с поддержкой машины и ночёвками в комфортных местах. Это тур для тех, кто хочет увидеть страну глубоко и по-настоящему, сочетая движение, природу и местную культуру.
Программа тура по дням
Путь в горы
Встреча группы состоится в Кутаиси, куда необходимо прибыть до 12 часов 13 сентября.
Из Кутаиси организован трансфер в Местию—районный центр высокогорного региона Сванети.
Расстояние 220 км. В пути—5 часов.
По дороге мы посетим Ингурскую Гэс—самую большую гидроэлектростанцию на Кавказе-впечатляющее зрелище.
Мы уже в Сванети, но впереди еще 100 км красивой горной дороги. Начинаем знакомиться со сванской кухней—пробуем мясной пирог кубдари, прямо из дровяной печи.
К вечеру приезжаем в Местию—центр региона Сванети и удивительно живописный край.
Размещаемся в отель. Впереди прогулка, затем вечер живой грузинской музыки—очень зажигательное действо и душевный приветственный ужин.
Поход к месту, где рождается река
Протяжённость маршрута к леднику—6 км.
Этот день мы проведём в Местии, чтобы посмотреть окрестности и насладиться великолепием края. Мы сходим в поход к леднику Чалаади, устроим пикник в красивом месте, наблюдая таинство рождения реки.
После похода все желающие посетят музей легендарного альпиниста и великого человека Михаила Хергиани. Заберутся на сванскую башню—средневековое сооружение, визитная карточка региона.
Веломаршрут из самого высокогорного села Европы
На автомобиле поднимаемся еще выше в горы—Ушгули, высота 2200 метров. Мы в одном из самых высокогорных поселений Европы с постоянно проживающим населением.
Отсюда открывается роскошный вид на Шхару—самую высокую гору Грузии.
Община Ушгули состоит из пяти сёл. Одно из них—Чажаши охраняется Юнеско за хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру.
Мы погуляем по окрестностям, осмотрим достопримечательности и после обеда сядем на велосипед.
Из Верхней Сванети отправляемся в Нижнюю—45 км дороги с видами на вершины Большого Кавказского хребта.
Ночуем в комфортном доме в красивой горной деревушке.
Красоты Лечхуми и самый редкий виноград Грузии
Веломаршрут: 50 км
Продолжаем движение среди гор и прозрачных рек.
Дорога наша проходит недалеко от живописной деревни Окуреши. Именно здесь растёт самый редкий в Грузии виноград сорта Усахелаури, из которого готовят самое дорогое в стране одноименное вино.
Мы побываем в уютной деревушке и на частной винодельне, где из редкого винограда получают уникальное вино. Все желающие смогут попробовать на вкус это сокровище края.
Из глубинки в курортный Цхалтубо
Веломаршрут: 53 км
Регион Лечхуми прекрасен. Здесь мало туристов из-за удалённости от туристических городов. Почти нет раскрученных достопримечательностей, зато очень много нетронутых природных красот. Подлинная Грузия и настоящее грузинское гостеприимство хранится именно в таких местах.
Из региона Лечхуми спускаемся в курортный Цхалтубо. Курорт был знаменит в Советское время своими радоновыми ваннами, и сильно пострадал после распада Союза. В настоящее время Цхалтубо возрождается. Здесь можно погулять по курортному парку, посетить пещеру Прометея или засвидетельствовать следы былого величия в заброшенном санатории.
Дивный край Самегрело и самая вкусная кухня
Веломаршрут: 45 км
Равнинная дорога сегодня приведёт нас к Мартвильским каньонам—настоящему природному чуду. Купание в изумрудных водах каньона—достойное завершение красивого путешествия!
Ничего ещё не закончилось! Финиш нашего тура пришёлся на регион Самегрело, а значит мы не можем отпустить вас без роскошного мегрельского застолья в лучших традициях края.
До новых встреч
Совместный завтрак, завершение программы.
Трансфер в аэропорт.
Все желающие могут продолжить своё путешествие отдыхом у моря. Мы поделимся лучшими локациями на Черноморском побережье Грузии.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях и гостевых домах-6 ночей
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Завтраки каждый день
- Приветственный ужин с живой грузинской музыкой
- Очень вкусный финальный ужин
- Трансфер в высокогорный регион Сванети
- Транспортировка велосипедов к стартовой точке маршрута
- Хайкинг в горах (гид, трансфер, пикник)
- Автомобиль сопровождения каждый день веломаршрута
- Транспортировка багажа на веломаршруте
- Техническая поддержка на веломаршруте
- Медицинская страховка для велопутешествий
- Посещение очень интересного музея в Сванети
Что не входит в цену
- Прокат велосипедов Можно привезти свой велосипед или взять у нас напрокат. Стоимость проката 100 евро за весь период путешествия
- Авиабилеты в Грузию
- Обеды и ужины, кроме включённых в программу
Пожелания к путешественнику
Маршрут предполагает умеренную физическую нагрузку и уверенное пользование велосипедом.
Участники от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителя или опекуна.
Участник велотура соглашается соблюдать правила комфортного и безопасного поведения в путешествии:
1. Сообщить организаторам о противопоказаниях к физическим нагрузкам до бронирования тура.
2. Своевременно предупреждать инструктора о плохом самочувствии или симптомах болезни.
3. Соблюдать Пдд, правила личной безопасности на маршруте и внимательно слушать ежедневный инструктаж перед выходом на маршрут и следовать ему.
4. Соблюдать правила экипировки во время движения на велосипеде. Обязательным элементом экипировки является велошлем.
5. В стране временного пребывания уважительно относится к местным традициям и обычаям, памятникам истории и культуры.
6. Бережно относится к природе и не выбрасывать мусор в неположенных местах.
7. Уважительно относится к другим участникам группы и организаторам тура. Избегать обсуждения политики, религии или других острых тем. Стремиться к сохранению благоприятной обстановки в коллективе.
8. Под запретом употребление алкоголя до завершения маршрута дня и прибытия в пункт назначения, в том числе в перерывах на обед и отдых.
9. Под запретом употребление наркотических веществ.
10. Следовать за инструктором на маршруте—не уезжать вперёд и не отклоняться от маршрута без согласования с инструктором.
11. Соблюдать установленный тайминг в части совместных действий.