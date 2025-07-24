1 день

Путь в горы

Встреча группы состоится в Кутаиси, куда необходимо прибыть до 12 часов 13 сентября.

Из Кутаиси организован трансфер в Местию—районный центр высокогорного региона Сванети.

Расстояние 220 км. В пути—5 часов.

По дороге мы посетим Ингурскую Гэс—самую большую гидроэлектростанцию на Кавказе-впечатляющее зрелище.

Мы уже в Сванети, но впереди еще 100 км красивой горной дороги. Начинаем знакомиться со сванской кухней—пробуем мясной пирог кубдари, прямо из дровяной печи.

К вечеру приезжаем в Местию—центр региона Сванети и удивительно живописный край.

Размещаемся в отель. Впереди прогулка, затем вечер живой грузинской музыки—очень зажигательное действо и душевный приветственный ужин.

