Летим в Сен-Бартелеми

Как добраться до Сена-Бартелеми на самолёте

В Сене-Бартелеми 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «St. Barthelemy Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сена-Бартелеми

  1. Сен-Бартелеми SBH
    St. Barthelemy Airport

Самые дешёвые билеты в Сен-Бартелеми из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из Синта-Мартена11 57215м
17.10.2020из Фора-де-Франса15 7907ч 45м (⇵1)
23.12.2020из Сан-Хуана23 8021ч 7м
29.12.2020из 🇫🇷Парижа34 91025ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Ниццы53 30252ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Москвы105 93551ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сена-Бартелеми, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Медельин

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сена-Бартелеми