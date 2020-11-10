Как добраться до Сена-Бартелеми на самолёте
В Сене-Бартелеми 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «St. Barthelemy Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сена-Бартелеми
- Сен-Бартелеми SBHSt. Barthelemy Airport
Самые дешёвые билеты в Сен-Бартелеми из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из Синта-Мартена
|11 572
|15м
|17.10.2020
|из Фора-де-Франса
|15 790
|7ч 45м (⇵1)
|23.12.2020
|из Сан-Хуана
|23 802
|1ч 7м
|29.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|34 910
|25ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|53 302
|52ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|105 935
|51ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сена-Бартелеми
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сена-Бартелеми, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Медельин
- 15.12.202015.02.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону