Как добраться до Ниццы на самолёте
В Ницце 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cote D'Azur Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ниццы
- Кот Д'Азур NCECote D'Azur Airport
- Кань-сюр-Мер XCGне гражданскийGare de Cagnes-sur-Mer
Самые дешёвые билеты в Ниццу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 547
|2ч 35м
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 665
|2ч 10м
|19.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 178
|1ч 20м
|11.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 279
|15ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 538
|11ч 15м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|2 542
|1ч
|07.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 634
|24ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|2 733
|24ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 770
|10ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|2 822
|24ч 40м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 824
|11ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 826
|24ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 829
|11ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 970
|7ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 977
|5ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 991
|9ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 034
|27ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 069
|12ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 094
|26ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|3 110
|2ч 20м
|31.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 151
|21ч (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 224
|40ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 266
|18ч 5м (⇵1)
|29.07.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|3 367
|2ч 50м
|14.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|3 415
|7ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 446
|30ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|3 633
|24ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|3 704
|31ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 762
|26ч (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|3 880
|42ч 25м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇵🇹Фару
|3 885
|5ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Биарриц
|3 898
|20ч 20м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇹🇳Монастира
|3 933
|1ч 45м
|08.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|4 020
|35ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|4 087
|52ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|4 310
|29ч 10м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 436
|22ч 50м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 446
|26ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|4 541
|38ч 35м (⇵2)
|03.07.2021
|из 🇮🇹Милана
|4 617
|42ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|4 644
|32ч 55м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 712
|55м
|20.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 807
|28ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|5 011
|20ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 177
|20ч (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|5 237
|43ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇫🇷Лилль
|5 247
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|5 481
|30ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 528
|28ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|5 560
|24ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|5 597
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|5 627
|10ч (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|5 631
|17ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|5 634
|28ч 15м (⇵2)
|04.07.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 916
|26ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇩🇿Константины
|6 189
|21ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|6 235
|38ч 25м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|6 246
|16ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|6 439
|36ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|6 449
|19ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 511
|34ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|6 656
|35ч 5м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|6 694
|25ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|6 844
|47ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|6 877
|30ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇷Крита
|6 980
|41ч 55м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|7 357
|28ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|7 361
|38ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|7 385
|50ч 25м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|7 597
|28ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Корсики
|7 762
|50м
|08.11.2020
|из 🇫🇷Кальви
|7 869
|40м
|18.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 990
|24ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 007
|38ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|8 009
|24ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|8 112
|28ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Мадейры
|8 342
|7ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|8 537
|23ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇫🇷По
|8 580
|2ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|8 691
|25ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|8 847
|39ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|9 101
|14ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇷Родоса
|9 265
|43ч 45м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|9 299
|23ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 198
|50ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|10 388
|7ч 20м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|10 534
|37ч 20м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|10 679
|27ч 50м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|10 817
|47ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|11 187
|40ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|11 262
|33ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|11 355
|30ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|12 082
|29ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|12 471
|44ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|12 742
|43ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|12 967
|49ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|13 078
|20ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|13 535
|56ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|14 584
|49ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|14 836
|48ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ниццы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Ниццы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Киев, Стамбул, Санкт-Петербург и Монастир
- 28.12.202001.01.2021
- 07.11.202015.11.2020
- 14.11.202017.12.2020
- 06.11.202008.11.2020
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