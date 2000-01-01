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Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Гватемалы
Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 168 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $4 500 за человека

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Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа

Основные места:

  • Красивейшее озеро мира — Атитлан, глубиной до 600 метров, окруженное 3-мя вулканами, расположенное на высоте 1500 м. над уровнем моря 🌊. Вокруг озера более 10-и деревушек, практически все семьи в которых художники. В эти деревушки, усыпанные по склонам вулканов, не идут дороги и добраться можно только на катерках. В каждой деревне на плодородной вулканической почве выращивается свой кофе, какао бобы, из которых производят шоколад, и конечно же местное вино 🍷 с неповторимым вкусом.
  • По древним индейским легендам, именно из глубины этого озера появились первые люди. Озеро является священным. Если с утра выехать на середину озера, то вы окажетесь в месте где примерно с 9 до 11 дня дует легкий ветерок с западного направления. По легендам этот ветер посланец прошедшей ночи и если на пути попадаются лиди, то он забирает их грехи и несет в сторону поднимающегося солнца, чтобы там их сжечь.
  • Над озером замечательно полетать на парапланах / дельтапланах и многочисленное белое население перебравшееся сюда со всего мира этим и занимается.
  • Гватемала является одним из первых мест мира по биологическому разнообразию, здесь возможно встретить практически все виды флоры и фауны. Здесь так же находятся более 40 вулканов, 4-е из которых действующие. По вулканам возможно путешествовать на лошадях.
  • Флорес — островок посередине другого озера, последнее место захваченное испанцами. В настоящее время там проживает около 2000 человек.
  • Во Флоресе у нас живет старый Майянский доктор — он с радостью делится секретами лечения с помощю растений перешедшие к нему через множество поколений. Так же налажена стационарная клиника по традиционному лечению Майя.
  • Тикаль — город 🏙️ мертвых Майя. Это царство в котором находилось более миллиона человек.

Примерная программа поездки на 7 дней:

    Популярные маршруты:

    • Гибкая система организации экскурсий под запрос заказчика. Возможны как групповые, так и частные экскурсии 🧭 для VIP клиентов.
    Начало и место завершения
    🚩 Playa del Carmen
    Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
    Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
    Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
    Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
    Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Тимофей Ю.
    Тимофей Ю.
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