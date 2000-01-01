Красивейшее озеро мира — Атитлан, глубиной до 600 метров, окруженное 3-мя вулканами, расположенное на высоте 1500 м. над уровнем моря 🌊. Вокруг озера более 10-и деревушек, практически все семьи в которых художники. В эти деревушки, усыпанные по склонам вулканов, не идут дороги и добраться можно только на катерках. В каждой деревне на плодородной вулканической почве выращивается свой кофе, какао бобы, из которых производят шоколад, и конечно же местное вино 🍷 с неповторимым вкусом.
По древним индейским легендам, именно из глубины этого озера появились первые люди. Озеро является священным. Если с утра выехать на середину озера, то вы окажетесь в месте где примерно с 9 до 11 дня дует легкий ветерок с западного направления. По легендам этот ветер посланец прошедшей ночи и если на пути попадаются лиди, то он забирает их грехи и несет в сторону поднимающегося солнца, чтобы там их сжечь.
Над озером замечательно полетать на парапланах / дельтапланах и многочисленное белое население перебравшееся сюда со всего мира этим и занимается.
Гватемала является одним из первых мест мира по биологическому разнообразию, здесь возможно встретить практически все виды флоры и фауны. Здесь так же находятся более 40 вулканов, 4-е из которых действующие. По вулканам возможно путешествовать на лошадях.
Флорес — островок посередине другого озера, последнее место захваченное испанцами. В настоящее время там проживает около 2000 человек.
Во Флоресе у нас живет старый Майянский доктор — он с радостью делится секретами лечения с помощю растений перешедшие к нему через множество поколений. Так же налажена стационарная клиника по традиционному лечению Майя.
Тикаль — город 🏙️ мертвых Майя. Это царство в котором находилось более миллиона человек.
Примерная программа поездки на 7 дней:
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Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
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