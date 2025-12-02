Встречаемся в Сплите, где стены помнят шаги римских легионов. Мы погрузимся в атмосферу древнего дворца императора Диоклетиана, которому более 1700 лет. Пройдёмся по узким улочкам, заглянем на площади и спустимся в загадочные подвалы. Вы поймёте, как резиденция правителя постепенно превратилась в живой город, в котором каждая постройка — страница прошлого.

Затем нас ждёт Трогир — город-остров с более чем 2000-летней историей, настоящий музей под открытым небом. Мы увидим романские соборы, венецианские дворцы и насладимся панорамой Адриатики с набережной. После проследуем по знаменитой Адриатической магистрали: потрясающие виды голубых далей, островов и уютных бухт будут сопровождать нас во время поездки.

Финальная остановка — Примоштен, где море и виноградники встречаются с тишиной и покоем. Мы поднимемся на смотровую площадку Госпа Лорета к статуе Богоматери Лоретанской — отсюда открывается одна из самых захватывающих панорам побережья. Вечером вернёмся в Сплит или, по вашему желанию, можем остаться на ночь в Шибенике.