Вас ждут древние каменные улицы Сплита и романтика Трогира, тихие бухты Примоштена и захватывающие виды
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только в индивидуальном формате, для вашей компании. Минимальное количество участников — 2 человека.
Питание. Не входит в стоимость. В переездах предоставляется питьевая вода.
Транспорт. Легковой автомобиль для компании до 3 человек, минивэн для группы до 7 участников.
Возраст участников. 2+.
Виза. Россиянам требуется шенгенская виза (оформить и оплатить вам необходимо самостоятельно).
Уровень сложности. Автотур с пешими экскурсиями. Подходит для начинающих путешественников, семей с детьми, компаний друзей без специальной физической подготовки. Комфортные переезды, ежедневные прогулки по городам и природным объектам, лёгкий подъём на смотровую площадку Госпа Лорета.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты по согласованию. Минимальное количество участников — 2 человека.
Программа тура по дням
Сквозь века - от Сплита до Примоштена через Трогир
Встречаемся в Сплите, где стены помнят шаги римских легионов. Мы погрузимся в атмосферу древнего дворца императора Диоклетиана, которому более 1700 лет. Пройдёмся по узким улочкам, заглянем на площади и спустимся в загадочные подвалы. Вы поймёте, как резиденция правителя постепенно превратилась в живой город, в котором каждая постройка — страница прошлого.
Затем нас ждёт Трогир — город-остров с более чем 2000-летней историей, настоящий музей под открытым небом. Мы увидим романские соборы, венецианские дворцы и насладимся панорамой Адриатики с набережной. После проследуем по знаменитой Адриатической магистрали: потрясающие виды голубых далей, островов и уютных бухт будут сопровождать нас во время поездки.
Финальная остановка — Примоштен, где море и виноградники встречаются с тишиной и покоем. Мы поднимемся на смотровую площадку Госпа Лорета к статуе Богоматери Лоретанской — отсюда открывается одна из самых захватывающих панорам побережья. Вечером вернёмся в Сплит или, по вашему желанию, можем остаться на ночь в Шибенике.
Камень, вода и время - Шибеник и национальный парк «Крка»
Утром прогуляемся по Шибенику — первому городу Адриатики, основанному хорватами. Это место хранит средневековый дух и особую атмосферу: мощёные улочки, старинные дворы, балконы и неторопливая жизнь у моря. Главным впечатлением станет посещение собора Святого Якова — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный без использования раствора полностью из камня, он поражает одновременно мощью и изяществом.
После отправимся в национальный парк «Крка» — царство изумрудной воды и водопадов. По деревянным тропинкам пройдём над речными потоками, полюбуемся десятками каскадов, включая знаменитый Скрадински бук — один из самых красивых водопадов Европы. По дороге вы услышите истории и легенды этих мест, увидите старинные мельницы и почувствуете дыхание нетронутой природы. «Крка» — это территория гармонии и силы, где звуки воды заменяют слова.
Задар, Нин и соляные традиции Адриатики
Финальный день начнём в Задаре с 3000-летней историей. Мы прогуляемся по Старому городу с крепостными стенами, увидим Римский форум и церковь Святого Доната — уникальный памятник раннехристианской архитектуры. Особенное впечатление оставит променад по набережной. Здесь нас встретят Морской орган — музыкальный инструмент, играющий благодаря волнам, и световая инсталляция «Привет Солнцу», превращающая энергию света в ночное шоу.
Далее отправимся в Нин — крошечный, но значимый городок, где короновались хорватские короли. Мы увидим самый маленький кафедральный собор в мире, древние мосты и вспомним легенды, связанные с этим местом.
Завершим путешествие посещением одной из старейших соляных ферм Адриатики. Здесь до сих пор добывают кристаллы вручную, как сотни лет назад. Вы познакомитесь с процессом превращения морской воды в «белое золото» и сможете приобрести уникальные сувениры — натуральную соль и косметику на её основе. После вернёмся в Сплит.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€990
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный транспорт по программе (с оплатой дорог и парковок)
- Трансфер из/в отель
- Экскурсии и входные билеты по маршруту
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сплита и обратно
- Проживание
- Питание
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Виза