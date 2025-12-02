Мои заказы

6 городов, нацпарк «Крка» и соляная ферма: индивидуальный тур по жемчужинам Хорватии

Осмотреть древние соборы, погулять среди нетронутой природы и узнать, как добывают «белое золото»
Приглашаем в путешествие по Далмации — исторической области на северо-западе Балканского полуострова на побережье Адриатического моря.

Вас ждут древние каменные улицы Сплита и романтика Трогира, тихие бухты Примоштена и захватывающие виды
Адриатики.

Вы полюбуетесь готической архитектурой Шибеника и послушаете шум водопадов в национальном парке «Крка».

Мы прогуляемся по Задару и Нине, а в завершении заглянем в одну из старейших соляных ферм, где кристаллы до сих пор добывают вручную, как сотни лет назад. Всего 3 дня — а впечатлений хватит надолго!

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только в индивидуальном формате, для вашей компании. Минимальное количество участников — 2 человека.

Питание. Не входит в стоимость. В переездах предоставляется питьевая вода.

Транспорт. Легковой автомобиль для компании до 3 человек, минивэн для группы до 7 участников.

Возраст участников. 2+.

Виза. Россиянам требуется шенгенская виза (оформить и оплатить вам необходимо самостоятельно).

Уровень сложности. Автотур с пешими экскурсиями. Подходит для начинающих путешественников, семей с детьми, компаний друзей без специальной физической подготовки. Комфортные переезды, ежедневные прогулки по городам и природным объектам, лёгкий подъём на смотровую площадку Госпа Лорета.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты по согласованию. Минимальное количество участников — 2 человека.

Программа тура по дням

1 день

Сквозь века - от Сплита до Примоштена через Трогир

Встречаемся в Сплите, где стены помнят шаги римских легионов. Мы погрузимся в атмосферу древнего дворца императора Диоклетиана, которому более 1700 лет. Пройдёмся по узким улочкам, заглянем на площади и спустимся в загадочные подвалы. Вы поймёте, как резиденция правителя постепенно превратилась в живой город, в котором каждая постройка — страница прошлого.

Затем нас ждёт Трогир — город-остров с более чем 2000-летней историей, настоящий музей под открытым небом. Мы увидим романские соборы, венецианские дворцы и насладимся панорамой Адриатики с набережной. После проследуем по знаменитой Адриатической магистрали: потрясающие виды голубых далей, островов и уютных бухт будут сопровождать нас во время поездки.

Финальная остановка — Примоштен, где море и виноградники встречаются с тишиной и покоем. Мы поднимемся на смотровую площадку Госпа Лорета к статуе Богоматери Лоретанской — отсюда открывается одна из самых захватывающих панорам побережья. Вечером вернёмся в Сплит или, по вашему желанию, можем остаться на ночь в Шибенике.

Сквозь века - от Сплита до Примоштена через Трогир
2 день

Камень, вода и время - Шибеник и национальный парк «Крка»

Утром прогуляемся по Шибенику — первому городу Адриатики, основанному хорватами. Это место хранит средневековый дух и особую атмосферу: мощёные улочки, старинные дворы, балконы и неторопливая жизнь у моря. Главным впечатлением станет посещение собора Святого Якова — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный без использования раствора полностью из камня, он поражает одновременно мощью и изяществом.

После отправимся в национальный парк «Крка» — царство изумрудной воды и водопадов. По деревянным тропинкам пройдём над речными потоками, полюбуемся десятками каскадов, включая знаменитый Скрадински бук — один из самых красивых водопадов Европы. По дороге вы услышите истории и легенды этих мест, увидите старинные мельницы и почувствуете дыхание нетронутой природы. «Крка» — это территория гармонии и силы, где звуки воды заменяют слова.

Камень, вода и время - Шибеник и национальный парк «Крка»
3 день

Задар, Нин и соляные традиции Адриатики

Финальный день начнём в Задаре с 3000-летней историей. Мы прогуляемся по Старому городу с крепостными стенами, увидим Римский форум и церковь Святого Доната — уникальный памятник раннехристианской архитектуры. Особенное впечатление оставит променад по набережной. Здесь нас встретят Морской орган — музыкальный инструмент, играющий благодаря волнам, и световая инсталляция «Привет Солнцу», превращающая энергию света в ночное шоу.

Далее отправимся в Нин — крошечный, но значимый городок, где короновались хорватские короли. Мы увидим самый маленький кафедральный собор в мире, древние мосты и вспомним легенды, связанные с этим местом.

Завершим путешествие посещением одной из старейших соляных ферм Адриатики. Здесь до сих пор добывают кристаллы вручную, как сотни лет назад. Вы познакомитесь с процессом превращения морской воды в «белое золото» и сможете приобрести уникальные сувениры — натуральную соль и косметику на её основе. После вернёмся в Сплит.

Задар, Нин и соляные традиции Адриатики

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный транспорт по программе (с оплатой дорог и парковок)
  • Трансфер из/в отель
  • Экскурсии и входные билеты по маршруту
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сплита и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сплит, 9:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Сплит, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Сплите
Меня зовут Ксения, я живу в Хорватии, в городе Шибеник, с 2005 года. Всё это время я работала с туристами как организатор туров и размещений. Я постоянно езжу с путешественниками
по всей стране. Шибеник уже стал мои родным городом, это мой дом, поэтому я с радостью расскажу вам об образе жизни людей, их привычках, особенностях города. Умею смотреть на город глазами «местного» и глазами «путешественника». Работаю вместе с моим мужем Дарио, он также профессиональный гид с 2012 года. Если я буду занята он с удовольствием проведёт экскурсию для вас.

